 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 12.11.2023
00:38  Бомбы, падающие на Газу, оплачены США, - Вл.Овчинский
00:30  Отчаяние и измена овладели властью. Как мямля Николашка умудрился проиграть 1-ю мировую?
00:27  "Это не мир. Это перемирие на 20 лет". 105 лет тому назад замолчали пушки Первой мировой войны, - В.Бурт
00:25  Белградский эндшпиль: к чему приведут досрочные выборы сербского парламента? - А.Веселов
00:20  Туннельная война в Газе: ЦАХАЛ рискует попасть в западню
00:04  "Наряд для хищника". Почему Байден, Трамп и прочая нечисть - это одинаково плохо, - Сергей Кожемякин
00:01  Умер бывший судья Верховного суда Кыргызстана Абдыгапар Шакиров

Суббота, 11.11.2023
18:22  Об общественных стереотипах в Израиле, делающие конфликт на Ближнем Востоке практически неразрешимым, - Гидеон Леви
17:46  Politico: Байден проведет "жесткий разговор" с Си Цзиньпином об Украине и Иране
16:54  Коза кричала: Американская астронавтка опять потеряла сумочку в открытом космосе
15:49  Казахские понты? Сколько правды в стереотипах о "казахском Техасе"
15:46  Арабы отомстят Байдену, - CNN
15:42  От национальной властвующей элиты к глобальному политическому классу, - Дэвид Лэйн
15:39  Русские немцы или немецкие русские? "Альтернатива для Германии"
15:38  К вопросу о терминах "Палестина" и "палестинцы", - П.Густерин
09:10  Bloomberg: Мир из кирпичиков БРИКС. "Большая семерка" уступит мировое лидерство странам БРИКС
09:07  Американцы раскритиковали Израиль за планы по оккупации сектора Газа, - МК
09:02  Мирзиеев придумал поднимать Узбсельское хозяйство кластерами
08:51  Пылающий Ближний Восток, - Мих.Ошеров
08:46  Становление "нового мира" и всполохи накануне грозы, - Ю.Борисов
08:44  Золотой удар Китая может оказаться страшнее ядерного, - В.Катасонов
05:17  Мятежный Тайвань лишился почти всех союзников, - Дм.Капустин
05:14  Канал Бен-Гурион как фактор военных действий на Ближнем Востоке, - Г.Симаков
04:57  Страсти по истории. О фактических ошибках в новом учебнике, - Евг.Спицын
01:36  Под шумок кризиса в Газе США готовят удар по Ирану, - Сергей Ищенко
00:59  Отношения США и Турции будут только ухудшаться, - Юрий Мавашев
00:48  Путин готовится к прыжку: Кремль совершил неожиданный политический маневр, - М.Ростовский
00:43  Геополитический собес народов-реликтов, - Андрей Школьников
00:37  "Краткая история казахов": от первых кочевников до наших дней. Вышел новый труд Султана Акимбекова
00:34  Токаев - виртуоз политического эквилибра, - Линн О’Доннелл
00:12  Бирма разваливается на племенные анклавы. В одном Мандалае 3 этнические армии
00:07  Уникальный случай. В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств
00:04  Провалы израильской разведки - причина неудач наземной операции, - К.Ольшанский
00:02  За аферы с дефектным оборудованием. Арестовано руководство западно-казахстанского Атырауского НПЗ
00:01  Центральная Азия: конкуренция или сотрудничество? - Г.Михайлов
00:00  Страсти по логистике. Итоги визита президента Ирана в Таджикистан
Пятница, 10.11.2023
18:40  Бывший мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров назначен полпредом президента (губером) в Иссык-Кульской области
18:31  Al Jazeera: вопреки ожиданиям США экспортные лицензии не навредят ОАЭ и России
18:30  Институт Гэллапа признал Таджикистан самой безопасной страной в мире
15:56  Иран на пороге войны. Современность и история вопроса, - В.Овчинский
15:53  Америка уже не может зарабатывать как прежде, - В.Прохватилов
15:51  ХАМАС, возможно, уже выиграл войну, - Питер Сучу
15:26  Гитлер нужен до конца войны. Об опасности внутриукраинского конфликта, - Ростислав Ищенко
15:22  Начался официальный визит президента Италии в Узбекистан
15:20  CNBC: в Средней Азии Западу рассчитывать не на что. А положение России – надежно
15:18  Атомные аргументы. К чему ведет мир ядерная эскалация, - В.Бондарь
14:30  Борьба с экстремизмом в онлайн-пространстве. В России появится медиаполиция
14:26  Ватикан официально разрешил извращенцам участвовать в церковных таинствах
11:51  Конституционный суд Кыргызстана отменил право граждан на матчество
11:50  Туркменистан будет поставлять газ в Ирак. Есть контракт на 9 млрд кубов в год
11:03  Байдена предупредили о ярости арабов против США: "Геноцид Джо", - МК
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Умер бывший судья Верховного суда Кыргызстана Абдыгапар ШакировУмер бывший судья Верховного суда Кыргызстана Абдыгапар Шакиров
00:01 12.11.2023

В возрасте 74 лет скончался бывший судья Шакиров Абдыгапар Шакирович, пишет корреспондент Turmush.

Его придали земле в родном селе Тамаша Кадамжайского района Баткенской области.

Абдыгапар Шакиров был судьей Ноокатского, Баткенского районных и Верховного судов, председателем Ошского городского и Баткенского областного судов и др.

В 2004 году указом президента получил звание судьи первого класса. Также имеет медаль "Отличник судебной системы КР" I степени от Верховного суда и Почетную грамоту от президента.

Источник - turmush.kg
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