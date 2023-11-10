Умер бывший судья Верховного суда Кыргызстана Абдыгапар Шакиров

00:01 12.11.2023

В возрасте 74 лет скончался бывший судья Шакиров Абдыгапар Шакирович, пишет корреспондент Turmush.



Его придали земле в родном селе Тамаша Кадамжайского района Баткенской области.



Абдыгапар Шакиров был судьей Ноокатского, Баткенского районных и Верховного судов, председателем Ошского городского и Баткенского областного судов и др.



В 2004 году указом президента получил звание судьи первого класса. Также имеет медаль "Отличник судебной системы КР" I степени от Верховного суда и Почетную грамоту от президента.