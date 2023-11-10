"Наряд для хищника". Почему Байден, Трамп и прочая нечисть - это одинаково плохо, - Сергей Кожемякин

00:04 12.11.2023 За год до президентских выборов в США уже вовсю кипят страсти. Несмотря на это, по основным вопросам внутренней и внешней политики оба лагеря едины. Изменить курс может только вмешательство "третьей силы" в лице трудовых масс.



Шайка политиканов



Как бы ни старались рупоры пропаганды уверить людей в обратном, капитализм не становится ни гуманнее, ни справедливее. Это сохраняет остроту ленинских разоблачений. Даже самая демократическая республика, писал он, есть не что иное, как "наряд для хищника, самого зверского, циничного, который готов разорить сотни миллионов людей". В этих условиях парламент и другие институты извращаются "в публичный дом, где шайка буржуазных политиканов торгует оптом и в розницу "народной свободой", "либерализмом", "демократией", республиканизмом, антиклерикализмом, социализмом и всеми прочими ходовыми товарами".



Очевидные истины приходится повторять снова и снова, поскольку немало людей попадаются на хитрые уловки. Одна из них состоит в том, что крупный капитал, дескать, неоднороден, а некоторые его "фракции" более прогрессивны. К примеру, Дональд Трамп изображался защитником "простой Америки" в борьбе с "глубинным государством" финансовых воротил и чуть ли не миротворцем, который завершит вмешательство в дела других стран.



"Друг рабочих" в итоге наводнил свою администрацию таким числом воротил с Уолл-стрит, как никто из его предшественников. Радикальное снижение корпоративных налогов сопровождалось урезанием трудовых прав. Трамп отменил большинство правил техники безопасности, ослабил ограничения в использовании подросткового и детского труда, ужесточил организацию забастовок и деятельность профсоюзов. "Ржавый пояс", которому он сулил возрождение, еще глубже погрузился в кризис. За один только 2019 год сталелитейные предприятия Пенсильвании, Огайо и Мичигана уволили 16 тыс. рабочих. Не был принят или даже инициирован Белым домом ни один из обещанных законов о восстановлении инфраструктуры депрессивных районов. Сокращение расходов на социальные программы оставило без медицинской страховки 7 млн человек, 4 млн лишись права на продовольственную помощь. Схожие "благодеяния" ощутили инвалиды, малообеспеченные учащиеся колледжей и многие другие категории граждан.



"Миротворец" Трамп объявил экономическую войну Китаю, разорвал "ядерную сделку" и усилил нападки на Иран, устроил попытку переворота в Венесуэле, бомбил Сирию, начал поставки оружия Украине, обострил палестино-израильский конфликт. В крови жертв сегодняшних войн обагрены и его руки.



Об этом мы напоминаем не только потому, что Трамп снова идет на выборы. Но и по той причине, что несущественные различия в методах достижения капиталом своих целей выдаются за раскол на "глобалистов" и "патриотов". Цель буржуазии была и остается неизменной: максимальная прибыль. Внутри страны ее обеспечивает эксплуатация, за рубежом - экспансия. Попытки приписать капиталу иные мотивы есть не что иное, как приукрашивание его звериной сути.



Буржуазное единство



По мере приближения выборов Демократическая и Республиканская партии, конечно, будут всячески демонстрировать различия между собой, подчеркивая реальность борьбы. Это выражается в растущем вале взаимных атак. Против Трампа выдвинуты 90 с лишним обвинений, включая присвоение секретных документов, подстрекательство к беспорядкам и даже изнасилования. Республиканцы избрали главной мишенью президентского сына Хантера Байдена, замешанного в коррупции.



Ни одному из двух основных кандидатов, а Байден, как и Трамп, официально включился в предвыборную гонку, опросы не дают уверенного преимущества. Неопределенности добавляют "независимые" кандидаты. Популярность Роберта Кеннеди-младшего, сделавшего имя на разоблачениях вакцинации, достигла 15 процентов. Это отражает недовольство фактически двухпартийной системой. Если 30 лет назад в одинаково негативном отношении к демократам и республиканцам признавались 6 процентов избирателей, то теперь их доля приблизилась к 30 процентам.



Не все ясно с тем, кто в итоге выйдет на финишную прямую. Если в Демократической партии соперники Байдена - малоизвестные "технические" фигуры, то в другом лагере состязание только разгорается. Среди десятка конкурентов Трампа губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред при ООН Никки Хейли, бизнесмен Вивек Рамасвами и другие "темные лошадки".



Если имя будущего президента неизвестно, то политика новой администрации очевидна: активизация внешней агрессии и усиление неолиберальных тенденций внутри страны. Символом единения стала поддержка Израиля. Резолюцию о солидарности с ним и об обязательствах оказывать "всю необходимую помощь" поддержали 412 из 435 членов палаты представителей. Большинство из десяти несогласных - левое крыло демократов. Его позицию выразила Рашида Тлаиб, назвавшая недопустимым оплакивать жертвы ХАМАС и одновременно поддерживать террор против Палестины. "Пока наша страна выделяет миллиарды долларов правительству апартеида, душераздирающий цикл насилия будет продолжаться", - заявила она. Честные слова вызвали настоящую истерию. Республиканцы призвали прогнать смельчаков "с позором". "Если вы не поддерживаете Израиль - нашего величайшего союзника, маяк демократии, надежды и свободы, вам не место здесь", - гремели они.



С такими же выпадами выступили кандидаты в президенты. Трамп и Десантис требуют депортировать иностранных студентов за критику Израиля, не принимать ни одного беженца из сектора Газы и жестче реагировать на пропалестинские митинги. Общественное мнение не столь однозначно. Две трети американцев выступают за прекращение огня, примерно столько же поддерживают отправку гуманитарной помощи в сектор Газа. А вот за поставки Израилю оружия выступает меньше половины респондентов. Тем не менее любые проявления сочувствия Палестине жестоко подавляются. Но у правящих кругов своя логика. Байден распорядился выделить 105 млрд долл. на военную помощь Израилю, Украине и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение. На эти средства можно три года кормить голодных по всему миру, а в самих США - обеспечить жильем всех бездомных и списать долги по студенческим кредитам миллионам жителей.



Поддержав помощь Израилю, республиканцы раскололись по вопросу дополнительной поддержки Киева. Некоторые считают это очередным свидетельством неоднородности политических групп. На самом деле споры ведутся лишь по объемам помощи и "распределению обязанностей". Например, Трамп и Десантис призывают Европу увеличить вклад. Как заявил экс-президент, при нем Россия ни за что не осмелилась бы "напасть на Украину", в противном случае Трамп разорил бы ее обрушением нефтяных цен.



Зато в отношении Китая претенденты соревнуются лишь в степени воинственности. Все они называют Пекин "угрозой номер один", выступая за изгнание Институтов Конфуция, военную поддержку Тайваня и т.п. Доходит до абсурда. Рамасвами обвинил "китайских коммунистов" в том, что они поставляют в США отравленные лекарства, и призвал вооружить каждую тайваньскую семью.



Недалеко ушла и администрация Байдена. Для вида посылая Пекину дружелюбные сигналы, Белый дом вооружает Тайвань, организует провокации в Южно-Китайском море, пытается обрушить высокотехнологичные отрасли КНР путем блокирования поставок полупроводников. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон будет взаимодействовать с Пекином исключительно с позиции силы.



Признаки фашизации



Во внутренней политике расхождения более велики, но и они, в конечном счете, сводятся к инструментам прикрытия всевластия капитала. Если демократы маскируются "розовой", псевдолевой риторикой, то республиканцы смещаются все дальше вправо. Ими внесен в конгресс законопроект об обязательном обучении школьников "опасностям коммунизма и схожих политических идеологий". По словам инициатора - члена палаты представителей Марии Салазар, - это поможет подросткам стать "ответственными в гражданском отношении" и привлечет внимание к "преступлениям коммунистических режимов". По сути, это попытка распространить опыт Флориды, где Десантис объявил 7 ноября "днем жертв коммунизма". Вдобавок там изменена школьная программа по истории. Теперь детям рассказывают о "заботливых" плантаторах, обучавших рабов "полезным навыкам".



Антикоммунизм - неотъемлемая черта идеологии Республиканской партии. "Марксистами" там клеймят всех, кто на деле или на словах выходит за рамки свободного рынка. Например, Трамп назвал главным вопросом выборов 2024 года, "будут ли Америкой и дальше управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты". Все кандидаты выступают за "сокращение государства", снижение корпоративных налогов, урезание прав наемных работников. Некоторые даже называют конкретные цифры. Рамасвами требует 75-процентного сокращения госрасходов и увольнения половины работников бюджетной сферы.



"Коричневый" дрейф отражает избрание спикером контролируемой республиканцами палаты представителей Майка Джонсона. Сторонник Трампа, набожный евангелист, он выступает за обязательные молитвы в школах, а во время принесения присяги процитировал писателя Гилберта Честертона: "Америка - единственная страна, основанная на вере". Благочестие не мешает ему выступать против повышения минимальной зарплаты и называть систему социального обеспечения "экзистенциальной угрозой существованию нации". Причину регулярных массовых убийств Джонсон видит не в свободном ношении оружия и не в социально-культурных деформациях, а в… учении Дарвина. Эволюционная теория якобы уничтожает священную ценность жизни.



По мере углубления кризиса капитализма профашистские идеи овладевают всем классом буржуазии. Эфемерной становится и псевдолевая мимикрия демократов. Придя к власти, Байден не решился обратить вспять неолиберальный курс. Сниженный при Трампе с 35 до 21 процента налог на корпоративную прибыль был увеличен до 25-28 процентов, однако закон "О снижении инфляции" ввел льготы для крупных компаний. Треть ведущих корпораций пользуется режимом нулевых налогов. Отменяются социальные программы, введенные во время пандемии. Ликвидация налоговых льгот на семьи с детьми привела к скачку уровня бедности с 7,8 до 12,4 процента, детская бедность увеличилась в два с половиной раза.



Показательно, что элиты правеют с той же скоростью, с какой левеют массы. Половина американцев в возрасте 18-34 лет считают наилучшей экономической системой социализм. Две трети американцев выступают за высокие налоги на богатство, столько же убеждены, что доходы руководящего звена компаний не должны расти быстрее зарплат рядовых работников. Рекордного за 60 лет уровня - 67 процентов - достигло одобрение деятельности профсоюзов.



На этом фоне бьет рекорды забастовочная активность. По данным Бюро статистики труда США, в январе - октябре произошло 24 крупных выступления с вовлечением 445 тыс. работников. Это наивысший уровень с 1990-х годов. Корнельский университет, отслеживающий рабочие протесты всех типов, насчитал более 300 забастовок. Это вчетверо больше, чем за тот же период прошлого года, и вдесятеро - 2021-го.



Победой рабочих закончилась двухмесячная забастовка на трех автогигантах: "Форд", "Дженерал моторс" и "Стеллантис". В ней участвовали почти 50 тыс. человек. Еще более массовой стала забастовка медицинской компании "Кайзер перманент" в пяти штатах. Работники требуют повышения окладов и решения проблемы нехватки кадров. Экономя средства, компании заработала 24 млрд долл. за пять лет, но рядовым сотрудникам приходится все тяжелее. Несколько месяцев продолжалась забастовка сценаристов и актеров голливудских студий, возмущенных снижением зарплат и гонораров. Растущие нагрузки при снижении зарплат и страховых отчислений вызвали забастовки персонала отелей, складов компании "Амазон", аптечных сетей в разных штатах. Угроза протеста 340 тыс. водителей вынудила работодателей повысить им зарплату и улучшить условия труда.



Направить протестную энергию в русло изменения социально-экономического строя может только партия-авангард. Ободряющие, хотя не всегда решительные шаги в этом направлении делает движение "Демократические социалисты Америки". Им создан фонд трудовой солидарности для помощи бастующим, проводятся курсы для рабочих активистов по отстаиванию своих прав. Однако на последнем съезде большинство делегатов назвали преждевременным создание независимой организации, решив продолжить использование ресурсов Демократической партии в том числе путем выдвижения кандидатов. Это делает перспективы левого движения туманными, а опасность фашизации - осязаемой.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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