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Туннельная война в Газе: ЦАХАЛ рискует попасть в западню
00:20 12.11.2023

В палестинском "метро" складированы горы ракет и взрывчатки

Константин Ольшанский

Израильские бомбардировки гражданских объектов в Секторе Газа продолжаются. Издание Al-Jazeera задокументировало удары по больнице аль-Шифа: якобы она подверглась атакам не менее пяти раз за сутки.

Госпиталь использовался для прикрытия военизированных формирований ХАМАС, заявляет израильская сторона. По мнению командования ЦАХАЛ, именно в гражданских объектах (школах и больницах) находятся потайные входы-выходы системы тоннелей, известной как "метро Газы".

Подземные лабиринты напичканы оружием. Эксперты констатируют: там созданы схроны минометов, ПТУР (включая "Корнет-Е", "Конкурс-М", северокорейские Bulsae-2), ПЗРК ("Игла" и "Игла-С", предположительно из Ливии), ПТРК (советские "Малютки", французские MILAN). Есть и собственные палестинские разработки - например, ракеты малой дальности Samoud-1.

ISW: палестинские группировки берегут ракеты для длительной войны

Подразделения армии обороны Израиля продвинулись к штаб-квартире службы безопасности ХАМАС на северо-западе Сектора Газа, в районе города Джебалия. Пресс-центр ЦАХАЛ объявил, что в ходе спецоперации по разминированию подземных туннелей убито не менее 50 палестинских боевиков. Опубликована карта северо-западных районов Сектора, на которой обозначено несколько туннельных шахт. Они представляют опасность для израильских сил, так как могут использоваться для внезапных нападений.

В результате спецоперации был выявлен объект по производству и хранению оружия, замаскированный под жилое здание. Израильские силы обнаружили детали беспилотника, взрывчатку и оперативные планы, а также шахту туннеля с системой охлаждения.

Американский Институт изучения войны (ISW) в оперативной сводке отмечает, что за передовой линией израильского наступления происходят ожесточенные столкновения. Различные боевые группы, такие как "Бригады аль-Кассама", "Бригады аль-Кудс" и "Бригады национального сопротивления" продолжают наносить урон израильским силам.

Палестинцы используют различное оружие, включая РПГ и минометы. Пресс-секретарь "Бригад аль-Кассама" Абу Обейда заявил, что с начала израильского вторжения бойцы уничтожили или повредили как минимум 136 единиц бронетехники противника.

ISW отмечает, что палестинские группировки сократили количество ракетных ударов по территории Израиля. Эксперты объясняют это тем, что группировки готовятся к возможной длительной войне.

Джон Спенсер: под Сектором Газа 500 км тоннелей, некоторые на глубине 70 метров

ЦАХАЛ был осведомлен о наличии туннелей ХАМАС в Секторе Газе. Уничтожение подземных комплексов называлось одной из целей предыдущих вторжений израильской армии - в 2008 и 2014 годах.

По оценкам Джона Спенсера, заведующего кафедрой исследований городских войн в Институте современной войны (MWI), к 2021 г. протяженность хамасовских туннелей уже превышала 500 км. Даже если принять на веру заявления Израиля об уничтожении десятков километров тоннелей, все равно их оставшаяся часть огромна. Еще в 2020-м Израиль обнаружил туннель ХАМАС, который уходил под землю на 70 метров.

Как и прогнозировали эксперты, повстанцы эффективно используют тоннели для атак на штурмовые подразделения ЦАХАЛ. 10 ноября ХАМАС опубликовал видеозапись, на которой боевики выходят из туннелей и расстреливают израильские отряды из РПГ. А затем так же оперативно скрываются.

ХАМАС разместил в туннельных комплексах своих бойцов, штаб-квартиру, средства связи, оружие и боеприпасы, воду и продовольствие, пишет Спенсер.

Туннели позволят бойцам безопасно и свободно перемещаться между боевыми позициями под массивными зданиями даже после того, как ЦАХАЛ сбросит на них бункерные бомбы.

Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари, заявил, что подземные города подключены к централизованной системе водоснабжения, оснащены кислородными баллонами и электрогенераторами. Там все подготовлено к длительному пребыванию. Лидеры и боевики ХАМАС будут использовать туннели, чтобы оставаться мобильными и легко покидать районы боевых действий, когда почувствуют, что их вот-вот атакуют или окружат.

ХАМАС подтвердил, что его тоннели рассчитаны на долгую осаду

Туннельная война позволит в любой момент застать ЦАХАЛ врасплох, подчеркивает Джон Спенсер. Ведь израильские силы не так хорошо подготовлены или оснащены для ведения боевых действий в городских условиях, как ХАМАС.

Есть множество туннелей, напичканных взрывчаткой, под главными дорогами и зданиями. Сюда можно заманить бойцов ЦАХАЛ и подорвать.

ХАМАС также использует туннели для складирования и перемещения ракет. Они могут быть доставлены под землей на скрытые пусковые площадки.

Проникновение в туннели сопряжено с тактическими вопросами, многие из которых невозможно решить без специального оборудования. На глубине, при отсутствии вентиляции могут потребоваться кислородные баллоны. Любое военное навигационное и коммуникационное оборудование, которое полагается на спутники или сигналы в прямой видимости, не будет работать под землей.

Средний туннель ХАМАС имеет всего два метра в высоту и метр в ширину, что чрезвычайно затрудняет передвижение и ведение боя. Один защитник может удержать узкий туннель против значительно превосходящих израильских сил.

Источник - СвободнаяПресса
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