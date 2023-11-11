Белградский эндшпиль: к чему приведут досрочные выборы сербского парламента? - А.Веселов

00:25 12.11.2023 11.11.2023 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



Запад во что бы то ни стало выжимает у белградских властей признание Косово



17 декабря в Сербии должны состояться внеочередные выборы в парламент – уже третьи за последние три с половиной года. Для президента А. Вучича, который очень гордится своим умением играть в шахматы, это может стать эндшпилем. Среди причин – продолжающееся падение рейтинга главы государства, однако главным фактором является нарастающее давление, которому лидер страны более не способен противостоять, да и не особенно к этому стремится.



На предыдущих парламентских выборах (апрель 2022 г.) победила коалиция, ведомая Сербской прогрессивной партией. Именно она и выдвинула А. Вучича на пост президента страны. Вучич тогда заявил, что новое правительство будет приведено к присяге лишь на два года – новые выборы планировалось провести в мае 2024-го. Однако уже в октябре 2023 года то же правительство предложило провести досрочные выборы до конца года. Заявлялось, что "в текущих условиях это обеспечило бы более высокую степень демократии, снижение напряженности, возникающей между противоположными силами в обществе, а также подтвердило бы право выражать мнения и взгляды, в том числе по вопросу дальнейшего утверждения европейских ценностей". Не забыли упомянуть и соответствующие призывы оппозиционных партий.



1 ноября, объявляя о роспуске Народной скупщины, А. Вучич сказал: "Мы живем в трудное для всего мира время, во время глобальных вызовов, войн и конфликтов, во время, когда нам всем необходимо объединиться в борьбе за сохранение жизненно важных национальных и государственных интересов". Он, видимо, считает, что роспуск парламента и досрочные выборы позволят ему выиграть время и отложить принятие решений по нормализации отношений с Косово.



Однако времени у Вучича остается все меньше – Запад явно тяготится его попытками лавировать и показной неуступчивостью в признании Косово. 21 октября Приштину и Белград посетили представитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак, а также дипломаты из США, Германии, Франции и Италии, а затем в балканское турне отправилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она не стеснялась в обозначении требований: "Это мое последнее послание. Мы сможем добиться продвижения вперед только в том случае, если Косово и Сербия нормализуют свои отношения". Под нормализацией подразумевается, что Приштина согласится на создание Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, а Белград признает независимость края. Неравноценность "размена" настолько несоразмерна и нелепа по сути, что президент Сербии отказался это сделать, напомнив о намерении Белграда не признавать независимость Косово ни де-факто, ни де-юре. "Тогда не видать вам членства в ЕС, а вот санкции против Сербии очень вероятны" – таков был ответ Запада, где резко активизировали работу с целью раскачать ситуацию изнутри и либо вынудить власти окончательно сдать позиции, либо заменить на тех, кто сделает это без колебаний. Конечно, эта деятельность началась не сегодня и не вчера, но сейчас она приняла формы открытой информационной интервенции.



Немного предыстории: требования оппозиции распустить парламент особенно усилились после двух случаев массовых убийств: 3 мая 13-летний ученик одной из белградских школ из отцовского пистолета застрелил десять человек, включая охранника школы, еще семь человек получили ранения. На следующий день в пригороде Белграда 21-летний Урош Блажич открыл из автомата огонь по прохожим: восемь человек были убиты, 14 ранены. Подобные трагедии – совершенно нехарактерное для Сербии явление, при том что в стране с населением около 6,8 млн. человек на руках зарегистрировано более 766 тыс. единиц огнестрельного оружия. Однако оппозиция использовала эти тяжелые происшествия как удобный повод для массовых протестов по всей стране, самые крупные из которых прошли в Белграде. Под лозунгом "Сербия против насилия" действия протестующих координировали те, кто сейчас выходит на первый план и стремится сформировать коалицию, объединив все оппозиционные силы. В конце мая А. Вучич покинул пост лидера Сербской прогрессивной партии, что многие восприняли не просто как уступку, но как слабость.



3 ноября в отставку ушел директор Агентства безопасности и информирования (АБИ) Александр Вулин, и это еще одна уступка А. Вучича, причем знаковая. Та легкость и быстрота, с которой президент пожертвовал своим соратником, наводит на грустные размышления. Вулин, которого на Западе обвиняли в русофильстве, в обращении к сербской общественности рассказал о причинах своего решения. По его словам, он сделал это, чтобы не допустить введения санкций против своей страны. А также напомнил, что против него в США уже ввели персональные санкции, а теперь он не желает, чтобы его пребывание на должности главы АБИ использовалось США и ЕС как "предлог для шантажа и давления на Сербию и сербский мир... От нас требуют признать Косово, бросить Республику Сербскую и ввести санкции против России, после чего мы перестанем быть суверенной страной и нацией. Если бы мы согласились на это, следующее требование было бы отказ от китайских инвестиций, безусловная технологическая и экономическая зависимость от Запада, а также продолжение политической и территориальной дезинтеграции Сербии и принятие западных ценностей, в которым нет места традиционной семье и нации, в конце концов, нет места социальной справедливости", отметил Вулин.



Александр Вулин



Александр Вулин



Нет сомнений в том, что сербское руководство действительно подвергается мощнейшему давлению Запада, и угроза введения экономических санкций против балканской страны вполне реальна. Но возникает вопрос, как можно сохранить государство, если на ультиматумы отвечать территориальными уступками или любыми другими принципиальными политическими уступками, напрямую связанными с понятием государственного суверенитета? Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич полагает, что "в любом случае это решение является знаком слабости – фактический оно означает, что руководство Сербии подчинилось Западу... Для Сербии это унижение, которое врагов нашей страны может только укрепить в уверении, что давление на Белград нужно продолжать, раз уж оно дает плоды". В качестве преемника Вулина в кресле директора БИА некоторые сербские СМИ называют нынешнего посла в Вашингтоне. Сей персонаж, Марко Джурич, известен тем, что в 2000 году был активистом пресс-службы движения "Отпор", сыгравшего ключевую роль в свержении Слободана Милошевича. До назначения послом в Вашингтоне (2020 г.) в течение семи лет возглавлял Канцелярию по Косово и Метохии. Его называли "человеком Вучича", и если назначение состоится, можно ожидать новых уступок со стороны Белграда.



27 октября коалиция "Сербия против насилия" объявила о подготовке единого списка кандидатов как на выборах в Народную скупщину, так и на местных в Белграде, который считается оплотом оппозиции. Главными участниками коалиции стали "Партия свободы и справедливости" бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа, "Народное движение Сербии" (создано летом 2023 года выходцем из Народной партии Мирославом Алексичем) и "Лево-зеленый фронт", известный своей протестной активностью. Ожидается, что к ним присоединятся еще несколько небольших партий и движение "Сердце" во главе с бывшим начальником Генштаба Здравко Поношем, который на президентских выборах 2022 года занял второе место с 18% голосов.



По оценкам проправительственных политологов, коалиция оппозиционных партий наберет 38% голосов, а коалиция правящей партии и Социалистической партии Сербии – примерно 44% и вновь сформирует большинство в Народной скупщине. Однако "гладко было на бумаге", и Запад уже запустил на полную мощность все силы и средства информационной войны, а их возможности очень внушительны. Конгломерат United Media, созданный на Балканах всего за два десятилетия общими усилиями американских и британских спецслужб, сейчас контролирует большую часть интернет-трафика через провайдеров и мобильных операторов, выкупленных британцами. Как водится, поучаствовал в проекте и известный "филантроп" по фамилии Сорос. Примеров результатов их работы немало. Так, United Media единственная получила право на трансляцию в Сербии "Евро-2020", а вещание Russia Today в кабельной сети SBB было прекращено в марте 2022 года нажатием одной кнопки. Нельзя исключать, что нечто подобное может произойти и с другими неугодными Западу ресурсами: СМИ и политические движения в Сербии будут просто выключены, как это уже случалось в Twitter (заблокирован в РФ), где блокировались аккаунты правящей партии и лиц, занимающих высокие государственные посты.



Одновременно при финансовой поддержке Запада и под руководством соответствующих кураторов множатся различные "независимые объединения журналистов". Так, с 2022 года в Сербии действует "Центр журналистских расследований" CINS (Centar za istraživačko novinarstvo Srbije), работает он под руководством Global Investigative Journalism Network и на средства фондов Transitions (штаб-квартира в Праге) и американского NED* (запрещен в РФ). Среди заявленных целей организации – объединение журналистов, "готовых сообщать правду" путем написания "правильных" новостей, а также "содействие улучшению стандартов СМИ".



Помимо CINS, действует KRIK (Сеть по расследованиям преступлений и коррупции), который входит в OCCRP – группу журналистов, по официальной легенде занимающихся "разоблачением организованной преступности и коррупции, пронизывающей все слои общества". Однако разоблачить они пытаются исключительно действующую власть. Нельзя не упомянуть и "Центр евроатлантических исследований", который появился в Белграде в 2007 году и известен регулярным проведением мероприятий под названием "неделя НАТО". Среди доноров центра – Министерство международного развития Великобритании, фонд "Открытое общество" Сороса*, NED* (запрещены в РФ) и Фонд братьев Рокфеллеров. В 2012 году центр вошел в Политическую ассоциацию открытого общества PASOS – сеть "независимых" аналитических центров, которые "предоставляют политические рекомендации лицам, принимающим решения", естественно, идеологически выверенные.



Между тем сербское общество разобщено и раздроблено. Многочисленные опросы относительно того, кому из политических сил будет отдано предпочтение, неизменно включают до 10% ответов неопределившихся. Задаются вопросы, что лучше – курс на ЕС, укрепление связей с РФ, Китаем и другие варианты. При этом старательно обходится главный вопрос – отношения с Косово. А ведь это именно то, что объединяет абсолютное большинство сербов! Понимают это и на Западе, а потому там уже просчитывают возможность задействовать "протестный потенциал" и планируют взрывной рост массовых акций протеста по результатам выборов.



Запад стремится додавить Белград и вынудить признать косовское квазигосударство. Всем понятно, что, если найдется тот, кто поставит свою подпись, тем самым он подпишет свой приговор. Пуля для него уже отлита, как настигла расплата за предательство бывшего премьера З. Джинджича. Впрочем, для Запада важна именно подпись, а судьба прикормленных и обманутых обещаниями марионеток никогда не представляла ни малейшей ценности. Источник - fondsk.ru

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