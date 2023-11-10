Отчаяние и измена овладели властью. Как мямля Николашка умудрился проиграть 1-ю мировую?

00:30 12.11.2023 Упущенная победа: что могла получить Россия от участия в Первой мировой войне

"Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена"



АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ



"Сегодня в 11 часов утра закончилась самая жестокая и самая страшная война, какая когда-либо обрушивалась на человечество. Я надеюсь, что мы можем также сказать, что сегодня в это историческое утро закончились все войны..." Слова британского премьера Ллойда Джорджа, произнесенные в палате общин 105 лет назад, 11 ноября 1918 года, не стали, увы, пророческими, но суть события они вполне отражают. Войны, подобной закончившейся, мир действительно не знал. Такая война стала первой. Первой мировой.



Военные действия шли в Европе, в Африке, на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. Морские сражения - на всех четырех океанах. В войне участвовало 34 государства с населения около миллиарда человек - 67 процентов от населения земного шара. Общее число мобилизованных составило 65 миллионов человек. Число погибших - свыше 10 миллионов... Это была первая и пока что последняя война в истории человечества, в которой массово применялось оружие массового поражения - отравляющие газы.



Необычным был и финал войны. На момент ее окончания ни один квадратный сантиметр Германии, лидера проигравшего военного-политического блока, не был занят неприятелем. Напротив, это она контролировала значительную часть территории тех держав, с которыми вступила четыре года назад в войну.



11 ноября 1918 года немецкие войска стояли на севере Франции, оккупировали большую часть территории Бельгии и огромный кусок бывшей Российской империи - от Варшавы до Белгорода и Ростов-на-Дону, от Таллина до Севастополя и Тбилиси. Казалось бы, еще воевать и воевать. И в принципе, повоевать Германия еще вполне бы могла. Да, ее армия отступала на Западном фронте. Но отнюдь не была разгромлена.



А тыл вообще не пострадал: у ее противников тогда еще не было сонма "летающих крепостей", обращающих города в руины. Военная промышленность Второго рейха непрерывно увеличивала выпуск продукции, снабжая фронт все более совершенными видами оружия. В качестве примера можно привести "Колоссаль", или "Парижскую пушку" - артиллерийское орудие, которое вело огонь по столице Франции с расстояния 120 километров (максимальная высота траектории полета снаряда - 45 километров). На тот момент это чудо военной техники было самым дальнобойное оружием в мире.



Одержать победу Германия, конечно, уже была не в состоянии: выход из войны всех союзников империи, истощение собственных резервов, свежие американские дивизии, прибывающие на театр военных действий, не оставляли на это ни единого шанса. Пожалуй, даже шанса на непроигрыш уже не было. Но шансы добиться менее унизительных условий капитуляции вполне имелись.



Собственно, таким первоначально и был план: воевать, торгуясь одновременно о более-менее приличных условиях мира. Реализовать его помешала разразившаяся в стране революция. "Со стратегической точки зрения положение Германии было тяжелым, но не безнадежным, - считает британский историй Нейл Грант. - Если союзникам предстояло бы захватывать Германию, то впереди была тяжелая, длительная работа. Немцев заставили принять условия капитуляции не на полях сражений, а на внутреннем фронте".



История не знает сослагательного наклонения, но, как знать, возможно, если Германия добилась более почетного выхода из Первой мировой войне, Второй мировой бы не случилось. Именно условия Версальского мирного договора - несправедливого, грабительского, позорного, по мнению немцев - создали почву для прихода к власти в стране нацистов, объявивших своей целью реванш.



Но одновременного условия мира создали условия и для самого реванша. Дубль был бы невозможен, если Германия была не просто побеждена, а разгромлена, раздавлена. Получилось же ни то ни се. Немцы были унижены, но не обезоружены: каркас военной машины - ВПК, кадровая армия, государственные институты - сохранился. А потом, когда страну вновь потянуло на "подвиги", моментально оброс "мясом".



"Территориальные статьи Версальского договора оставляли Германию фактически нетронутой, - сетовал в своей книге "Вторая мировая война" Уинстон Черчилль. - Она по-прежнему оставалась крупнейшим однородным национальным массивом в Европе. Маршал Фош, услыхав о подписании Версальского мирного договора, удивительно верно сказал: "Это не мир. Это перемирие на двадцать лет".



Но союзников тоже можно понять: они тоже устали от войны, тоже были истощены. Для справки: безвозвратные военные потери Британской империи составили 908 тысяч человек (из них на метрополию, Соединенное королевство Великобритании и Ирландии, приходится 704 тысячи). Еще больше потеряла Франция - 1,4 миллиона солдат.



Для этих стран это и впрямь была самая страшная из войн, в которых они когда-либо участвовали. Более кровопролитных они не знали ни до, ни после. Для справки: во Вторую мировую войну, которая шла почти на два года дольше, британцы потеряли вдвое, французы - втрое меньше.



Однако больше всего жертв на алтарь победы принес другой участник антигерманской коалиции - Россия. Согласно статистическому исследованию "Россия и СССР в войнах XX века: потери вооруженных сил" под редакцией генерал-полковника Кривошеева, общие безвозвратные потери русской армии в Первой мировой войне достигают 2 миллионов 254 тысяч человек.



И это, пожалуй, является самым большим парадоксом, нонсенсом, самой большой нелепостью той войны: страна, начавшая войну в стане будущих победителей, понесшая в ходе ее наибольшие человеческие потери, оказалась в итоге в лагере побежденных. За свои колоссальные жертвы она не получила ровным счетом ничего. Напротив - потеряла.



Самое обидное, что роковой поворот случился за считанные месяцы до победы. Напомним, что Брестский мирный договор, прекращавший состояние войны между Россией и Центральными державами, был подписан 3 марта 1918 года, за восемь месяцев до перемирия, заключенного в Компьенском лесу. А если бы не внутрироссийская смута, проложившая дорогу к власти к власти большевикам с их лозунгом трансформации "империалистической" войны в гражданскую, то не было бы и этих восьми месяцев. Все закончилось бы намного раньше.



"Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России, - писал Уинстон Черчилль. - Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже в виду. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена".



По условиям Брестского мира от России была отторгнута территория площадью 780 тысяч квадратных километров, на которой проживало 56 миллиона человек - треть довоенного населения Российской империи. Кроме того, Советская Россия обязалась уплатить контрибуцию в размере 6 миллиарда марок, в том числе 1,5 миллиарда золотом (245,5 тонны). И немалую ее часть - 93,5 тонны золота - успела погасить.



Капитуляция Германии позволили большевикам отказаться от выплаты оставшейся части "долга" и частично возвратить утраченные территории. Впоследствии соратники "вождя мирового пролетариата" и продолжатели его дела не уставали восхищаться ленинской прозорливостью: как мол, все здорово устроил мудрый Ильич. Предвидел, что так все и будет. Но на самом деле если кому и должна была быть благодарна страна за деоккупацию, так это преданными ею союзникам, сумевшим довести войну до победного конца.



Тем не менее потери все равно были достаточно велики. В момент своего образования Советский Союз более чем на миллион квадратных километров уступал по площади Российской империи. И даже после всех последующих территориальных приобретений по этому показателю империю ему превзойти не удалось.



А ведь не выйди Россия из войны, не преврати "империалистическую" войну в гражданскую, ее территория была бы еще больше, чем в "эталонном" 1913 году. Намного больше. Договоренности, достигнутые с союзниками, предусматривали, в частности, переход под российскую корону Стамбула-Константинополя с прилегающими территориями по обе стороны Босфора и Мраморного моря. Та же участь ждала северо-восточную часть Османской империи.



Телеграмма посла России в Лондоне Александра Бенкендорфа, отправленная в Петроград 17 (30 мая) 1916 года, сообщает, что Великобритания согласна со следующими российскими требованиями: "1. Россия аннексирует область Эрзерума, Трапезунда, Вана, Битлиса, вплоть до пункта, подлежащего определению впоследствии, на побережье Черного моря, к западу от Трапезунда. 2. Область Курдистана, расположенная к югу от Вана и Битлиса, между Мушем, Сортом, течением Тигра, Джезире - ибн Омаром, линией горных вершин, господствующих над Амадией и областью Мерге-вера, будет уступлена России".



Начертанная на телеграмме резолюция императора гласит: "Согласен, кроме 1-й ст. Если нашей армии удастся дойти до Синопа, то там и должна будет пройти наша граница". С учетом этой царской поправки под контроль Российской империи должна была перейти большая часть нынешнего турецкого побережья Черного моря. Общая же площадь земель Османской империи, которые предполагалось отторгнуть в пользу России, составляет около 150 тысяч километров.



И это еще далеко не весь перечень возможных территориальных трофеев: счет, который был предъявлен Россией к Германии и Австро-Венгрии в случае победы в войне, был ничуть не менее обширен. Четких договоренностей тут, правда, не существовало: на момент крушения империи вопрос находился на стадии обсуждения. Но о том, как далеко простирались российские притязания, известно достаточно хорошо.



На эту тему Николай II достаточно долго и подробно беседовал в ноябре 1914 года с послом Франции в Петрограде Морисом Палеологом. После чего посол направил президенту Франции Пуанкаре телеграмму, в которой перечислялись царские пожелания, касающиеся послевоенного территориального переустройства в Европе: от Германии предлагалось отторгнуть и передать Российской империи Восточную Пруссию, область Познани и Силезию; от Австро-Венгрии - Галицию и Буковину.



В своей книге "Царская Россия во время Великой войны", впервые изданной в 1923 году, Морис Палеолог приводит интереснейшие подробности того разговора. "Я решил продолжать войну, пока германские державы не будут раздавлены", - передает дипломат слова Николая II. - Самое главное, что мы должны установить это - уничтожение германского милитаризма, конец того кошмара, в котором Германия нас держит вот уже больше сорока, лет. Нужно отнять у германского народа всякую возможность реванша. Если мы дадим себя разжалобить - это будет новая война через немного времени".



Как в воду глядел царь-батюшка. А "мудрый" Ильич и его верные соратники и продолжатели, получается, не только обессмыслили все принесенные Россией жертвы, все перенесенные ею страданию, не только превратили "империалистическую" войну в гражданскую, но и обрекли страну на еще более страшную войну. Самую страшную в ее истории. Источник - mk.ru

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