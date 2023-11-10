Бомбы, падающие на Газу, оплачены США, - Вл.Овчинский

00:38 12.11.2023 об американской военной помощи Израилю

Владимир Овчинский



8 ноября 2023 года на американском онлайн – форуме по анализу права, демократии и внешней политике Just Security (JS) опубликован Обзор о правовой основе и политике по передаче оружия США Израилю:



"Израиль является крупнейшим совокупным получателем военной помощи США со времен Второй мировой войны, которая составляет более 124 миллиардов долларов без поправки на инфляцию. Помощь США Израилю излагается в 10-летнем Меморандуме о взаимопонимании (МОВ), в котором Соединенные Штаты обязуются ежегодно предоставлять Израилю миллиарды долларов военной помощи в год.



Последний Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2016 году и предусматривал выделение 38 миллиардов долларов США до 2028 года. Хотя сам Меморандум о взаимопонимании не имеет юридической силы, Конгресс США последовательно одобрял и соблюдал эти договоренности, в том числе путем принятия законодательства.



Большая часть помощи США Израилю предоставляется через иностранное военное финансирование (FMF), которое представляет собой гранты, которые позволяют получателям приобретать оборонные товары и услуги США. Только FMF США составляет примерно 16 процентов оборонного бюджета Израиля. Правительству Израиля также предоставлено уникальное право использовать финансирование FMF для разработки и закупок оружия у собственной отечественной промышленности, что называется оффшорными закупками. В 2023 финансовом году Израилю было разрешено использовать 775 миллионов долларов из 3,3 миллиарда долларов FMF для оффшорных закупок. Хотя эта практика постепенно прекращается в соответствии с действующим Меморандумом о взаимопонимании, исторически она приносила миллиарды долларов США во внутреннюю оборонную промышленность Израиля.



Израиль получает свой FMF единовременно в течение 30 дней с момента выделения средств. Средства хранятся на процентном банковском счете в США, что позволяет правительству Израиля, а не налогоплательщикам США, получать выгоду от полученных процентов.



Израиль также является одной из немногих стран, которым разрешено использовать FMF для закупки американского оружия напрямую у американских производителей оружия посредством процесса прямых коммерческих продаж (DSC), а не обычного процесса межправительственных военных продаж за границу (FMS).



В отличие от межправительственных продаж, уведомления Конгресса о предлагаемых пакетах DCS не публикуются, и их видит лишь небольшая горстка законодателей и их помощников. Более того, отчетность по DCS после передачи становится все более непрозрачной, поскольку сильно агрегированные данные содержат только общие сведения по категориям перечня боеприпасов США (т. е. группы изделий, услуг и технологий, экспорт которых регулируется Международными правилами торговли оружием).



1. Политика передачи обычных вооружений



В феврале 2023 года администрация Байдена опубликовала политику передачи обычных вооружений (CAT), которая будет служить ориентиром при принятии решений США об экспорте оружия. Большая часть политики CAT сосредоточена на перечне соображений и целей экспорта оружия. Тем не менее, один раздел политики обязывает провести четкую красную линию: Соединенные Штаты не будут передавать оружие, когда действует принцип - "скорее, чем нет", т.е. если это оружие будет использовано для совершения, облегчения совершения или усугубления риска определенных нарушения. Эти нарушения включают "серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года, в том числе нападения, умышленно направленные против гражданских объектов или гражданских лиц, находящихся под защитой как таковых", а также "другие серьезные нарушения международного гуманитарного права или права прав человека".



Администрация Байдена получила похвалу за усиление стандарта по сравнению с политикой Обамы и Трампа, но эксперты и некоторые члены Конгресса США подчеркнули, что истинное воздействие этого положения будет зависеть от его реализации.



Когда дело доходит до текущих поставок оружия Израилю, реализация стандарта "скорее всего, чем нет" заслуживает пристального внимания.



Так, например, Джош Пол, который служил главным связующим звеном между бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента с Конгрессом и общественностью, подал в отставку в знак протеста против поставок американского оружия Израилю и настаивал в интервью PBS, что Соединенные Штаты "определенно не действуют в рамках Политика передачи обычных вооружений".



На фоне растущего числа свидетельств нарушений международного гуманитарного права во время нынешней войны в секторе Газа, этот вид политики требует от Конгресса осуществлять надзор за выполнением администрацией США политики CAT, чтобы гарантировать ее правильное и универсальное применение".



Кроме того, поскольку будущая администрация может отменить политику CAT администрации Байдена, эксперты JS рекомендовали Конгрессу рассмотреть возможность закрепления требований политики CAT в законодательстве, чтобы более последовательно руководить будущими администрациями.



2. Программы отслеживания оружия: мониторинг конечного использования и руководство по реагированию на инциденты, причиняющие вред гражданскому населению



Законодательство США требует от правительства контролировать американское оружие, передаваемое в другие страны, чтобы обеспечить соблюдение согласованных условий его использования, хранения и физической безопасности. На практике программы мониторинга конечного использования ориентированы почти исключительно на защиту американских технологий и предотвращение передачи оружия третьим лицам.



Эти программы не отслеживают, используется ли американское оружие для нанесения вреда гражданскому населению или нарушения международного права.



После давления Конгресса по поводу использования коалицией во главе с Саудовской Аравией американского оружия таким образом, что это причинило вред гражданскому населению в Йемене, Государственный департамент разработал Руководство по реагированию на случаи причинения вреда гражданскому населению (CHIRG). Газета Washington Post сообщила, что в Руководстве, выпущенном в августе 2023 года, изложены рамки, "в соответствии с которыми чиновники будут расследовать сообщения о причинении вреда гражданскому населению со стороны правительств-партнеров, подозреваемых в использовании американского оружия, и рекомендовать действия, которые могут включать приостановку продаж оружия".



Война в секторе Газа представляет собой одно из первых серьезных испытаний нового руководства. Многие виды оружия, которые Израиль до сих пор применял в секторе Газа, скорее всего, произведены в Соединенных Штатах. Однако детали реализации CHIRG остаются неясными – более того, упомянутый выше бывший чиновник Госдепартамента Джош Пол написал, что запланированная публикация о CHIRG была отменена, потому что "Госдепартамент был настолько непреклонен, чтобы избежать любых дебатов" о рисках причинения вреда гражданскому населению в Газе из-за поставок американского оружия Израилю.



3. Политическая декларация об оружии взрывного действия в населенных пунктах



По данным ООН , при использовании оружия взрывного действия в населенных пунктах в среднем 90 процентов жертв составляют гражданские лица. В ноябре 2022 года США присоединились к 82 другим государствам, поддержавшим Политическую декларацию об усилении защиты гражданского населения от гуманитарных последствий, возникающих в результате применения оружия взрывного действия в населенных пунктах (EWIPA).



Израиль не одобрил Декларацию.



Хотя Декларация не имеет юридической силы, она представляет собой обязательство Соединенных Штатов на высоком уровне проводить политику, направленную на предотвращение и устранение ущерба гражданскому населению от использования оружия взрывного действия в населенных пунктах. Декларация также обязывает подписавших ее участников активно продвигать Декларацию, добиваться ее принятия и реализации другими государствами, а также добиваться соблюдения ее обязательств всеми сторонами вооруженного конфликта.



Большая часть ущерба гражданскому населению в секторе Газа, судя по всему, на данный момент связана с использованием израильскими военными оружия взрывного действия в густонаселенных городских районах.



Несмотря на обязательства Соединенных Штатов в отношении EWIPA, Соединенные Штаты продолжают передавать Израилю оружие взрывного действия без каких-либо условий по его использованию, согласно неоднократным официальным заявлениям, в том числе со стороны вице-президента Харрис, министра обороны Ллойда Остина, официального представителя Пентагона Джона Кирби и заместителя Пресс-секретарь Пентагона Сабрины Сингх.



Международная сеть по оружию взрывного действия выразила обеспокоенность по поводу использования израильскими военными оружия взрывного действия в секторе Газа в открытом письме государствам, поддержавшим Декларацию.



В недавнем отчете Oxfam особо рекомендуется прекратить поставки 155-мм артиллерийских снарядов, в котором делается вывод, что "использование Израилем этого боеприпаса в прошлых конфликтах демонстрирует, что его применение в секторе Газа практически наверняка будет неизбирательным, незаконным и разрушительным для гражданского населения".



4. План действий по смягчению ущерба гражданскому населению и реагированию на него



В январе 2022 года министр обороны США Остин опубликовал План действий по смягчению ущерба гражданскому населению и реагированию на него (CHMR-AP), который ознаменовал беспрецедентное обязательство пересмотреть подход Министерства обороны к ущербу гражданскому населению в результате военных операций США и партнеров. Цель 9 CHMR-AP сосредоточена на устранении рисков нанесения вреда гражданскому населению в отношениях сотрудничества в сфере безопасности, таких как отношения США и Израиля.



Заявления высокого уровня Министерства обороны в последние недели резко контрастируют с обязательствами министра Остина в CHMR-AP и его приоритетом пересмотра подхода США к ущербу гражданскому населению.



5. Закон Лихи



Закон Лихи, принятый 26 лет назад , является одним из наиболее важных законов, касающихся военной помощи и прав человека, запрещает Соединенным Штатам оказывать помощь иностранным военным подразделениям, которые совершили грубые нарушения прав человека, такие как пытки, насильственные исчезновения, внесудебные действия. убийство или изнасилование.



В соответствии с этим законом Госдепартамент проверяет получателей помощи США в сфере безопасности и запрещает помощь любым иностранным военным подразделениям, если есть достоверные доказательства того, что это подразделение совершило грубое нарушение прав человека.



Однако на протяжении многих лет оно плохо соблюдалось в отношении военной помощи США Израилю.



Большая часть помощи Израилю исторически не подлежала проверке из-за давней лазейки, которая позволяла оказывать помощь без проверки подразделения, если Государственный департамент определил, что не может идентифицировать подразделение конечного пользователя во время передачи – случай для большей части помощи США ​​Израилю.



Из-за недавнего изменения в законе и в соответствии с условиями соглашения с Израилем, подписанного Конгрессом в 2021 году, Госдепартамент должен предоставить Израилю список подразделений, не имеющих права на получение военной помощи США, если таковая имеется.



В интервью после своей отставки Джош Пол рассказал, что чиновники Госдепартамента, ответственные за проверку Закона Лихи, на самом деле выражали обеспокоенность тем, что израильские подразделения потенциально были замешаны в грубых нарушениях прав человека, но Госдепартамент не смог фактически "прийти к единому мнению". Пол сообщает, что он неоднократно высказывал свои опасения высокопоставленным чиновникам Госдепартамента, но его опасения так и не были решены. Он назвал процесс проверки Лихи в Израиле "сломанной системой".



Публичные публикации показывают , что ни одно израильское подразделение никогда не числилось в списке запрещенных согласно Закону Лихи.



Государственный департамент США может счесть закон Лихи неприменимым к некоторым потенциальным нарушениям в секторе Газа. Правительственные чиновники США неоднократно заявляли , что правительство США в настоящее время не оценивает соблюдение Израилем норм международного гуманитарного права. Продолжающиеся и растущие злоупотребления на Западном Берегу могут с большей легкостью спровоцировать введение ограничений по Закону Лихи.



Закон Лихи может стать мощным инструментом, гарантирующим, что помощь США в области безопасности не поддерживает нарушения международного права. Неспособность должным образом реализовать закон сделала его маловероятным инструментом для значимого надзора, когда дело касается помощи США Израилю.



6. Раздел 502B Закона об иностранной помощи



Раздел 502B Закона об иностранной помощи включает в себя как запрет на помощь в сфере безопасности странам, где правительство совершает "постоянные грубые нарушения международно признанных прав человека", так и процесс, требующий от Конгресса США отчета Госдепартамента о состоянии прав человека и возможно, ограничить помощь в сфере безопасности данной стране.



Конгресс мог бы использовать процесс, изложенный в разделе 502B(c), для тщательного изучения подхода администрации Байдена к поставкам оружия Израилю. В соответствии с разделом 502B(c) любая палата Конгресса может принять простую резолюцию, имеющую привилегию в Сенате, требующую отчета Госдепартамента о практике соблюдения прав человека в стране. Государственный департамент должен предоставить запрошенный отчет в течение тридцати дней. В противном случае никакая помощь в сфере безопасности, включая продажу оружия, не может быть оказана до тех пор, пока отчет не будет предоставлен. После получения отчета любой член Конгресса может внести совместную резолюцию о неодобрении продолжения, обусловливания, ограничения или прекращения дальнейшей помощи в сфере безопасности.



В последний раз Конгресс требовал отчет по разделу 502B(c) в 1976 году и использовал методы, выходящие за рамки процесса совместного принятия решений раздела, чтобы ограничить помощь в сфере безопасности по крайней мере одной страной, упомянутой в отчете.



Конгрессмен - демократ Боуман (DN.Y.) включил запрос раздела 502B(c) в предлагаемую поправку к ассигнованиям Израиля Палатой представителей, которая была принята Палатой представителей 2 ноября 2023 года и которая все еще находится на рассмотрении в Сенате.



Закон о контроле над экспортом оружия. Совместные резолюции о неодобрении



7. Закон о контроле за экспортом оружия (AECA)



Этот закон требует, чтобы Государственный департамент уведомлял Конгресс о некоторых крупных продажах оружия, после чего Конгресс имеет возможность заблокировать данную продажу, если он сможет принять совместную резолюцию о неодобрении в течение определенного периода времени.



Конгресс никогда не делал этого успешно ни для одной страны, отчасти из-за необходимости преодолеть вероятное президентское вето.



Для Израиля, который наряду с НАТО и другими "основными союзниками, не входящими в НАТО", пользуется особым статусом в AECA, долларовый порог уведомления может достигать 100 миллионов долларов, а срок для принятия решений Конгрессом составляет всего 15 дней.



Из-за особенностей поставок оружия Израилю Госдепартамент публично не уведомлял Конгресс о каких-либо новых продажах оружия Израилю с 7 октября 2023 года, хотя, как сообщается, он пересылал частные уведомления.



Некоторые поставки оружия в Израиль осуществлялись из запасов военных резервов союзников – Израиля (WRSA-I), на которые не распространяется период ожидания и совместная резолюция неодобрения, изложенная в AECA.



Передачи могут происходить ниже порога уведомления, то есть они происходят вне поля зрения общественности и без официального уведомления Конгресса. В отсутствие уведомлений члены Конгресса могут потребовать прозрачности в отношении оружия, которое Соединенные Штаты предоставляют Израилю. В тех случаях, когда Конгресс уведомляется о новых поставках оружия и если Конгресс обеспокоен высоким риском нанесения вреда гражданскому населению в результате таких поставок оружия, привилегированные процедуры AECA предоставляют инструмент для проведения дебатов и голосования в Сенате.



***



Анализ, проведенный самими американскими юристами – международниками и правозащитниками, еще раз дает возможность убедиться в псевдодемократической и псевдоправовой завесе над современным американским миром.



Нет никаких сомнений в том, что каждая израильская бомбардировка Газы проводится по согласованию с Вашингтоном.



10.11.23 Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699738680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали соглашение об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС

- Алихан Смаилов на встрече с Президентом Узбекистана: Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд

- AMANAT предлагает запретить азартные игры лицам младше 25 лет

- О визите Путина

- Законопроект по вопросам обеспечения безопасности детей будет широко обсуждаться с общественностью - Т. Дуйсенова

- Встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан Жамаубаева Е.К. с представителями миссии Международного валютного фонда

- О религиозности

- Состоялась первая министерская встреча в формате "Центральная Азия – Большая семерка"

- В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финпирамиды "Eolus"

