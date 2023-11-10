Пекин выигрывает у Вашингтона битву за пятое поколение, - Д.Капустин

08:33 12.11.2023

Пекин выигрывает у Вашингтона битву за пятое поколение

США уже неспособны догнать Китай в конкуренции чипов. И идут на подставы

Дмитрий Капустин



Китай обыгрывает США в геополитические шахматы - это понятно уже абсолютно всем экспертам. Дряхлеющие пентагоновские "ястребы" пытаются угнаться за китайским флотом или авиацией, поскольку искренне считают, будто в XXI веке решающее значение будут иметь обычные вооружения.



На самом деле в войнах будущего доминировать будут абсолютно новые технологии. И именно в них Китай оставил США безнадежно далеко позади. Одна из таких технологий - связь 5G, пишет американский генерал-майор в отставке Боб Диз, который сейчас возглавляет Resilience Consulting. Свое исследование генерал Диз публикует во влиятельном оборонном издании Defense Post.



Американцы запутались в китайских радиочастотах



Усилия Китая по утверждению себя в качестве глобальной военной державы уже хорошо изучены американской разведкой, пишет Defense Post. Однако многим техническим основам китайской стратегии уделялось меньше внимания.



Например, победа в глобальной гонке за доминирование в беспроводной технологии пятого поколения (5G) станет ключевым элементом плана Китая на грядущее доминирование.



Мировое лидерство в сфере 5G - императив национальной безопасности. Китай стремится занять первое место на всех этапах: разработка стандартов оборудования, патентов, безопасность, интегрированная глобальная цепочка поставок технологий 5G.



Отставание США от КНР все заметнее. Китайцы уже зарезервировали на 70% больше лицензированного среднечастотного спектра для 5G, нежели американцы. А ведь именно выделение больших частот для коммерческого развертывания будет иметь решающее значение для 5G-конкуренции.



Генерал Диз цитирует исследование Boston Consulting Group: американские сети мобильной связи уже сталкиваются с ограничениями пропускной способности. По оценкам независимых экспертов, в США будет существенный дефицит спектра в 400 МГц к 2027 году и 1400 МГц к 2032-му. Если ничего не изменится.



Этот разрыв дает Пекину конкурентное преимущество в отраслях, жизненно важных для будущего технологического лидерства Америки и интересов национальной безопасности, констатирует Defense Post.



Среди других высокотехнологичных преимуществ Китая - способность бороться с киберугрозами, собирать жизненно важные разведданные и создавать новейшее оружие с компьютерным управлением. И все они зависят от полного развертывания самых современных 5G-сетей.



Разрешение Китаю развернуть надежную инфраструктуру 5G раньше, чем это сделают США, может сделать страну уязвимой для кибератак на все - от электросетей до общественного транспорта, прогнозирует генерал Диз.



Недавний анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS) аргументированно доказал: какая бы страна ни возглавляла развертывание 5G-технологии, именно этот лидер будет определять масштабы и направление развития критически важных приложений и услуг.



Это означает, что инновациям США в основных отраслях, использующих беспроводные технологии (включая робототехнику, облачные вычисления, биотехнологии, военную связь и логистику), грозит безнадежное отставание от Китая.



Defense Post пишет, что на мировую конкуренцию за 5G-технологии скоро окажут влияние для важных события. В ноябре Международный союз электросвязи ООН соберется в Дубае на Всемирную радиоконференцию-2023 (ВКР-23). Примерно в то же время Министерство торговли США собирается представить крупную национальную стратегию использования радиочастотного спектра.



Именно эти события заложат основу для политики в области использования спектра на долгие годы и проложат курс, который позволит использовать в будущем уже 6G-технологии.



Boston Consulting Group: США из-за антикитайских санкций потеряют 40 тысяч рабочих мест



Китай поддержит выделение 1490 МГц спектра для потенциального использования 5G, а США пока технически способны ввести почти на 80% меньше.



Defense Post пишет, что американцы проигрывают в мировой конкурентной гонке за новые технологии связи не впервые. Скажем, США безнадежно отставали от Европы во внедрении 3G. Однако чуть более десяти лет назад сумели стать лидерами на рынке 4G LTE (правительство и промышленность объединились, чтобы преодолеть отставание).



Сейчас, впрочем, против Китая американцы пытаются играть антиконкурентными и бесчестными методами. Администрация Джо Байдена собирается ужесточить экспортно-импортные ограничения в отношении чипов для Китая. В ответ представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что его страна выступает против "политизации, инструментализации и превращения в оружие торговых и технологических вопросов".



США только расширяют свои репрессии в отношении высокотехнологичных секторов Китая - от 5G до полупроводников и искусственного интеллекта. Однако независимые эксперты констатируют: такие шаги подрывают в первую очередь именно американскую экономику.



По оценкам уже упомянутого выше Boston Consulting Group, американские компании из-за санкций потеряют 18% своей доли на мировом рынке и 37% доходов, если США полностью запретят полупроводниковым компаниям продавать продукцию китайским потребителям. Лишатся работы 40 тысяч человек. Впрочем, когда американцев это останавливало, если на кону - мировая гегемония!