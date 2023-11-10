Американская молодежь разочаровалась в США и демократии

08:35 12.11.2023

Об этом говорится в статье издания The Hill, которое публикует результаты социологического исследования Гарвардского университета.



Согласно им, количество молодых жителей США, считающих, что демократия в стране либо "в беде", либо "потерпела крах", составляет 52%. При этом только 7% молодых респондентов считают ситуацию с демократией в США здоровой.



23% молодых американцев гордятся своей страной, тогда как среди людей старшего возраста этот показатель составляет 55%.



"Нынешнее поколение молодых людей выросло в период острых кризисов. Сейчас в США крайне сложная ситуация с точки зрения насилия, расизма. Также актуальна проблема бездомных. Все это в совокупности и вызывает разочарование данной группы американских граждан", - приходят к выводу журналисты The Hill.



Как ранее сообщала "Свободная Пресса", российский сенатор Алексей Пушков заявил, что американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично "уничтожил" кандидата в президенты США Никки Хейли.