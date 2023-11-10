Победа России и Палестины неизбежна! - Рами Аль-Шаер

08:55 12.11.2023 пора бы Вашингтону это понять

Рами Аль-Шаер



Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс недавно заявил, что огромное количество убитых в секторе Газа в течение месяца делает весь мир свидетелем гуманитарной катастрофы.



Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в минувший понедельник, что число жертв израильских ударов в секторе Газа в течение 31 дня превысило 10 тысяч человек. Из них 4104 – дети. Под завалами разрушенных зданий могут находиться еще около 1500 детей. Таким образом, в результате вероломной израильской агрессии в отношении гражданских лиц в Газе, количество убитых детей может достичь 6 тысяч. Эти варварские действия совершаются на глазах у всего "свободного", "демократического" западного мира во главе с Соединенными Штатами Америки. Ведь именно Вашингтон щедро снабжает всем необходимым оружием и боевой техникой израильскую армию, совершающую чудовищные преступления против палестинского народа.



Тем временем министр наследия Израиля Амихай Элияху допустил возможность нанесения ядерного удара по сектору Газа. Это заявление осудили родственники израильтян, попавших в плен и пропавших без вести в Газе, назвав слова министра "шокирующим заявлением, противоречащим общееврейским и израильским принципам морали". Эти люди считают, что министр должен "дорого заплатить за подобные высказывания".



В свою очередь, депутат израильского кнессета (парламента) Яфа Тбитун, комментируя заявление министра, назвал его "глупым человеком, чьи слова сводят на нет все усилия израильской пропаганды в мире". По словам депутата, "есть только один способ отреагировать на подобные заявления – немедленно уволить министра".



Свое отношение к заявлению министра наследия Израиля выразил также Генеральный секретарь партии "Аль-Мубадара" (Палестинская национальная инициатива) Мустафа Баргути. Он подчеркнул, что глупость израильского министра заключается не только в допущении возможности нанесении ядерного удара по территории Газа, напомнив, что израильская армия израсходовала уже 26 тысяч тонн взрывчатых веществ в ходе нанесения ударов по Газе – а это уже превышает мощность ядерной бомбы - и продолжает бомбардировки и обстрелы сектора. Баргути отметил, что глупость Амихая Элияху состоит и в том, что он, по сути, "выразил тем самым подлинную позицию израильского правительства".



Процитирую слова Баргути: "Во-первых, Элияху раскрыл перед всем миром позицию израильского кабинета министров, признав наличие у Израиля ядерного оружия. Сменявшие друг друга на протяжении многих лет правительства Израиля скрывали этот очевидный для всех факт. Во-вторых, он раскрыл и обнародовал позицию израильского правительства по отношению к сектору Газа. Сейчас очевидно, что они не хотят видеть там ни палестинское правительство, ни органы Палестинской национальной администрации. Вообще – никого. Если они смогут оккупировать и аннексировать сектор Газа, построить там свои поселения, они сделают это".



Между тем Госсекретарь США Энтони Блинкен пытается при помощи своей ближневосточной челночной дипломатии оправдать чудовищные преступления Израиля, ссылаясь на "право Израиля на самооборону". Сразу же заметим, что в соответствии со всеми общепринятыми международными нормами и стандартами, Израиль не имеет права на самооборону, поскольку является страной-оккупантом. Соответственно, ни США, ни Израиль не вправе отвергать требование о прекращении огня, аргументируя свой отказ тем, что такой шаг, дескать, отвечает интересам Хамаса. В качестве альтернативы прекращению огня они рассуждают о неких "периодических гуманитарных паузах".



События, начавшиеся 7 октября, знаменуют собой начало великой битвы за освобождение Палестины и Иерусалима. Эта битва может завершиться лишь после объявления о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Те же, кто пытается помешать этому процессу, исказить смысл этой великой битвы, связанной с тектоническими изменениями современного мироустройства, называя эту битву "палестинским террором", попросту отчаянно цепляются за остатки однополярного мира, чтобы сохранить и уберечь от окончательного развала, который хотят Соединенные Штаты и их европейские и израильские прихвостни.



Очевидно, что израильское руководство хотело бы использовать последний шанс, возлагая надежды на американскую финансовую и военную помощь. И хотя Вашингтон пока еще способен оказывать Израилю определенную помощь, он не в состоянии делать это в прежних объемах. Дело в том, что украинский конфликт нанес существенный ущерб военному потенциалу Соединенных Штатов и НАТО. Американские и натовские склады оружия и боеприпасов практически опустели по сравнению с тем, что было перед началом специальной военной операции России на Украине. Тем не менее, Зеленский по-прежнему жалуется на "нехватку оружия и боеприпасов". Таким образом, военное командование украинской армии пытается переложить вину за свое поражение на Запад. Запад же, в свою очередь, считает Украину виноватой в провале контрнаступления.



Великая освободительная битва Палестины предопределит победу многополярного мироустройства. В многополярном мире заметно возрастет роль ООН, резолюции Совета Безопасности будут выполняться на основе международного консенсуса и верховенства закона. В этом новом мире обязательно нормализуются отношения между Россией и Украиной. Это неминуемо произойдет, несмотря на все попытки неонацистского режима в Киеве разобщить два братских народа. Нет никаких сомнений в том, что украинский неонацизм, запятнавший себя вечным позором, навсегда уйдет с исторической сцены.



Торжество многополярного мира означает также восстановление исторической справедливости. Это касается и решения проблемы Тайваня, и снятия санкций с Сирии, Ирана, Кубы, Венесуэлы и других стран, попавших под введенные Соединенными Штатами санкционные меры. На каком основании США вообразили себя вершителями судеб мира? Дело дошло до того, что даже Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан находится под сильнейшим заокеанским давлением. Это не позволяет ему возбудить в отношении Израиля уголовные дела по геноциду и этнической чистке. А ведь речь в данном случае идет о чудовищных преступлениях, совершаемых на глазах у всего мира. Израиль, естественно, прибегает к помощи Вашингтона, пытаясь скрыть от мировой общественности эти преступления. Отмечу, что имеются все факты, все необходимые документы, подтверждающие израильские преступления. Палестинские правозащитные организации располагают всеми необходимыми доказательствами совершения Израилем многочисленных преступлений против палестинского народа.



Действительно, весь мир является свидетелем гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Уверен, если в Вашингтоне не образумятся, буквально через считанные дни (максимум, недели) ситуация может значительно ухудшиться. В конфликт могут быть вовлечены не только Палестина и Ливан, но и весь мир. Под угрозой окажутся интересы США, американские военные базы в различных районах мира.



Вашингтон должен понять, что попытки дестабилизировать ситуацию в России, ослабить нашу страну, равно как и попытки расшатать обстановку в арабских странах путем нормализации отношений Израиля с некоторыми из этих стран, окончательно провалились. Россия и ряд арабских стран долгое время не теряли надежды на то, что в американской администрации наконец-то поймут, что нельзя победить правду и элементарную логику при справедливом и всеобъемлющем решении тех или иных проблем. Однако ни Вашингтон, ни Тель-Авив, не вняли голосу разума, видимо, посчитав терпение признаком слабости, а молчание – "знаком согласия".



Еще раз хотел бы обратиться к тем, кто продолжает говорить о "террористах" ХАМАСа, к тем, кто, попался на удочку лжи, распространяемой западными просионистскими СМИ и участвует в дискуссиях, где основным является вопрос: "Вы осуждаете Хамас?" Считаю, что такая постановка вопроса, мягко говоря, является ошибочной. Хотелось бы спросить организаторов таких дискуссий: а какими, собственно, критериями вы руководствуетесь, задавая подобные вопросы? И почему эти критерии применимы по отношению к ХАМАСу, а не к израильской армии? Почему вы используете эти критерии именно сейчас, и ни разу не сделали этого в течение прошедших 75 лет существования палестинской проблемы?



Объявление освободительной войны – это объявление войны оккупантам. Израиль, по определению ООН, является государством-оккупантом. Сопротивление оккупации – это законное право, соответствующее требованиям международного законодательства. Когда жертвами вооруженного сопротивления становятся гражданские лица, ответственность за это несет государство-оккупант, а не сторона, сопротивляющаяся оккупанту. Когда государство-оккупант проводит политику этнических чисток и геноцида, именно оно является террористом. Однако вместо этого ярлык террориста наклеивают на ХАМАС. Таким образом, налицо очередной пример западной политики двойных стандартов. Настало время разоблачить ложь западной пропаганды, добиться осуществления законных прав палестинского народа в соответствии с международным правом!



К сожалению, некоторые российские политические комментаторы и общественные деятели стали использовать термин "терроризм", называя израильских гражданских лиц "жертвами терроризма". Этот же термин используют американцы и израильтяне, когда речь идет о событиях 7 октября. Неужели те, кто в России использует этот термин, не понимают, что они тем самым поддерживают израильскую версию событий, открыто встают на сторону Израиля? Стоит отметить в этой связи, что до сих пор нет никаких доказательств того, что бойцы палестинского Сопротивления преднамеренно открыли огонь по безоружным гражданским лицам. Между тем, некоторые очевидцы событий 7 октября утверждают, что израильские гражданские лица были убиты "своими", то есть израильскими солдатами, в ходе начавшихся вооруженных столкновений. Неудивительно, что Израиль всеми силами пытается сохранить однополярный мир, "закат" которого мы видим в настоящее время. Россия же выступает за переход к новому, многополярному мироустройству. Неужели те, кто поддерживает Израиль, оправдывает его преступления, не понимают этого?



Однако есть и более важные вопросы, чем те, которые я только что затронул. Один из них заключается в том, что Вашингтону следовало бы, пока не поздно, усвоить одну простую истину: Россия обязательно победит НАТО на Украине, а палестинский народ обязательно одержит победу в борьбе за свое справедливое дело. Это значит, что победа будет за многополярным миром, и этому ничто не сможет помешать!



Напоследок хотел бы еще раз отметить, что Россия не считает движение ХАМАС террористическим. Сегодня Россия, Палестина и все свободолюбивые народы мира стоят в одном окопе в своей битве против мирового нацизма и сионизма, возглавляемых Соединенными Штатами Америки. Источник - zavtra.ru

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