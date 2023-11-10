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"Таджикистан поддерживает создание Государства Палестины в границах 1967 года", - Э.Рахмон
09:16 12.11.2023

Таджикистан решительно осуждает нападение на гражданские объекты в секторе Газа, которое привело к гибели тысяч мирных жителей, включая детей и женщин, ранению большого количества людей и разрушению жизненно важной инфраструктуры, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 11 ноября на экстренном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

"Сегодняшняя ситуация еще раз доказывает, тот факт, что проблема Палестины не имеет военного пути решения", – заявил Эмомали Рахмон.
Он напомнил, что Таджикистан с самого начала конфликта выступил с призывом к сторонам прекратить насилие и для стабилизации ситуации сесть за стол переговоров.

"С нашей точки зрения, обеспечение справедливого, прочного и долгосрочного мира возможно только путем реализации резолюций ООН о создании независимого палестинского государства. Таджикистан поддерживает создание Государства Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", – подчеркнул президент.
По его мнению, это единственный путь, с помощью которого народ Палестины "сможет реализовать свое коренное национальное право как самостоятельный субъект мирового сообщества на основе общепризнанных принципов международных отношений".

Он напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН 29 ноября 1947 года приняла резолюцию (№181) о создании двух независимых государств на палестинской земле.
"Но, до сегодняшнего дня мечты и чаяния палестинского народа о создании собственного государства остаются не осуществленными, - отметил таджикский лидер. - Учитывая сложившуюся ситуацию, нашим странам и международному сообществу следует прилагать усилия для выполнения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН".

Эмомали Рахмон призвал обеспечить международную защиту палестинского народа и поддержать усилия по возобновлению процесса многостороннего политического диалога для урегулирования вопроса.

"В настоящее время более двух миллионов человек в секторе Газа в условиях полной блокады страдает от нехватки продовольствия, электричества, лекарств и другой продукции первой необходимости. Они ожидают от мирового сообщества решительных действий, чтобы положить конец их трагедии и страдания", - сказал он.
Президент РТ выразил сожаление, что несмотря на то, что конфликт и кровопролитие в этом регионе Ближнего Востока достигли своего апогея, серьезных и эффективных действий соответствующих и заинтересованных сторон по нормализации ситуации до сих пор не наблюдается.

Он еще раз призвал международное сообщество, особенно Совет Безопасности ООН, взять под строгий контроль выполнение юридических обязательств по защите международного правопорядка в отношении Палестины.

Источник - asiaplustj.info
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