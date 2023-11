Может ли таджикская наука претендовать на Нобелевскую премию?

Авторы: А. Шарифов, доктор технических наук, Х. Маджидов, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РТ, Б. Каримзода, журналист



Нобелевская премия присуждается за выдающиеся достижения специалистов в ряде областей, в том числе по физической науке. К настоящему времени абсолютное большинство лауреатов Нобелевской премии по физике составляют ученые западных стран, что объясняется тем, что в последние несколько столетий в этих странах имело место мощное развитие естественных наук.



Но есть ли у таджикских ученых шанс получить эту премию?

Если вести речь о достижениях таджикской науки по физике в историческом плане, можно с гордостью отметить научные достижения таких ученых с мировыми именами, как Султона Умарова, Пулода Бабаджанова, Акобира Адхамова, Бахрома Нарзуллаева, Фотеха Хакимова, которые своими научными достижениями были известны не только за пределами нашей республики, но и явились основателями научных школ в различных областях физической науки.



В этих научных школах выросла огромная плеяда научных специалистов.



Сегодня мир и спокойствие царят в нашей республике, и имеются все необходимые условия для проведения научных исследований на высоком уровне.

Это позволяет таджикским ученым всецело отдаваться научным исследованиям и получать результаты, отвечающие высоким требованиям.



К числу важных научных результатов, отвечающих таким требованиям, можно отнести научные результаты ведущего специалиста Научно-исследовательского института Таджикского национального университета, кандидата физико-математических наук Тоира Раджабова.



Исследования Раджабова посвящены фундаментальным вопросам физической науки, которые в течение столетий не имеют однозначного, общепринятого решения.



Результаты получены касательно вопросов, вокруг которых работали такие великие ученые, как И. Ньютон, М. Фарадей, Л. Лесаж, А. Эйнштейн, Н. Бор, П. Дирак и другие.



Полученные результаты Т. Раджабова опубликованы в международных рецензируемых научных журналах, таких как Physics Essays (две статьи), International Journal of Geosciences, Journal of Geoscience and Environment Protection, Mathematical Statistician and Engineering Applications и доложены на научных конференциях, в том числе и международных.



Он ставит под сомнение теорию Эйнштейна

В ходе своих исследований Раджабов получил следующие результаты:



аналитическая формула Бальмера о дискретном излучении атома без постулирования положений (существующая аналитическая формула получена Н. Бором на основе постулата), аналитическая формула для энергии связи нуклонов в атомном ядре (существующая формула является полуэмпирической), обоснование общей природы и единого механизма гравитационного и ядерного взаимодействий, обоснование существования гравитационной экранировки, доказательства идентичности гравитационной и инертной масс, предложение дискретной структуры физических полей, раскрытие природы силы инерции и много других.



Одним из фундаментальных вопросов физики является вопрос о гравитационной экранировке. Этот вопрос имеет вековую историю изучения, однако ясности касательно существования гравитационной экранировки нет.



Вопрос о гравитации в классическом подходе рассматривался на основе взаимной экранировки физических тел. Но такой подход не может быть рассмотрен в рамках новой физики, так как точки без размера, какими рассматриваются нуклоны в рамках новой физики, не могут экранировать друг друга.



В работе Раджабова на основе учета размеров массообразующих элементов – нуклонов и систем, состоящих из них атомных ядер, однозначно показано, что явление гравитационной экранировки в природе существует и его учет приведет к большим изменениям как в представлениях о макромире, так и в представлениях о микромире.

Меняются представления касательно физики массивных небесных тел и физики Земли, а также представления о приливных силах на нашей планете.



Наличие явления гравитационной экранировки ставит под сомнение основы общей теории относительности Эйнштейна, которая не предполагает ее существования. Формула взаимного экранирования объектов, полученная Раджабовым, является более общей, чем формула Ньютона касательно гравитационного взаимодействия физических тел и имеет универсальное положение в описании механизма физических взаимодействий.



Реакция в научном мире на работы Раджабова

Теория, предложенная Раджабовым, включена в мировой перечень альтернативных и критических теорий по физике The Worldwide List of Alternative Theories and Critics, что является первым случаем в истории таджикской науки.



По опубликованным статьям Раджабова организаторы различных международных конференций приглашают его для участия и выступления. Проявили интерес к работам Раджабова и организаторы международной конференции 2nd International Conference on Biomaterials and Biomedical Engineering, которая прошла в 2022 году в Дубае.

Выступление Раджабова на этой конференции вызвало интерес ее участников. Один из ее участников, ученый из Индии Канишк Раи, высоко отозвался касательно результатов Раджабова. Результаты Раджабова высоко оценила также ученая из Турции Ульвие Бунятова.



Ее заинтересовал тот факт, что Раджабов в своих исследованиях показал, что гравитационное и ядерное взаимодействия могут иметь единый механизм и общую природу, что в обоих взаимодействиях главным аргументом является масса.



Рецензент журнала Physics Essays в своей рецензии отмечает, что "... центром формализма является предложенное автором математическое выражение, которое позволяет описать физическое взаимодействие как в микромире, так и в макромире с единой точки зрения". Это очень важный результат.



Высказали свои мнения относительно результатов работы Раджабова и отечественные ученые. Положительные свои мнения изложили в своих рецензиях ученые ТНУ: доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики ТНУ К. Комилов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой ядерной физики, профессор Б. Максудов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой общей физики, профессор Д. Акдодов, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой астрофизики А. Сафаров.



О значениях работы Раджабова в химической теории высказались доктора химических наук, профессор М. Рахимова и профессор М. Каримов. Они в своей рецензии отметили важность развития представления явления взаимного экранирования для описания химических связей.



Что дальше?

Полученные Раджабовым результаты претендуют на кардинальные изменения в физическом представлении, а таким работам предстоит обычно не простой путь к всеобщему признанию - нуждаются как в моральной, так и материальной поддержке. Работы такого уровня должны находиться в поле зрения отечественных научных учреждений, иметь их заключения.



Научные результаты Раджабова являются достойным достижением в рамках проекта "Двадцатилетие изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования", объявленного указом президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Мы считаем, что с такими результатами можно уверенно и гордо представить таджикскую науку в престижных научных изданиях и научных мероприятиях мирового уровня.

На данный момент Раджабов приглашен на международные конференции, которые должны состояться в Сингапуре и США.



Конечно, никто не гарантирует, что Нобелевская премия будет присуждена таджикскому ученому, тем более, что полученные результаты Раджабовым бросают вызов базовым представлениям официальной науки, однако бесспорно то, что для выдвижения таджикского ученого имеются твердые на то основания, и это также служит для поднятия имиджа таджикской науки.



В признании результатов работ Раджабова могут возникать противодействия ненаучного характера, что обычно наблюдается в ходе признания новых представлений. Желаем ему успехов!



