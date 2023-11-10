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|Найден вирус, который может вызвать еще одну пандемию - "Нипах"
10:38 12.11.2023
Следующая после вспышки коронавируса пандемия может оказаться смертоноснее. Об этом предупреждают ученые, пишет UfacityNews.ru.
Они предполагают, что вызвать новую глобальную эпидемию может парамиксовирус.
Пока известно о 75 парамиксовирусах. В том числе к ним относятся эпидемический паротит и корь, вирус Нипах. Последний в десятки раз смертоноснее COVID-19, а уровень летальности пациентов с этой инфекцией составляет 40-75%, хотя с ковидом - 1%.
Также парамиксовирусы быстрее распространяются среди населения, отмечают медики.
Вирус Нипах и рольные ему Всемирная организация здравоохранения уже внесла в список наиболее опасных патогенов. Отмечается, что вирус вызывает острый энцефалит и атипичную пневмонию.
На данный момент случаев заражения вирусом Нипах на территории России не зафиксировано.