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"Казахстан поддерживает создание палестинского государства", - проснулся КазМИД
12:27 12.11.2023

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу заявил, что Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно-признанного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщает Zakon.kz.
Об этом казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Муратом Нуртлеу заявила во внеочередном совместном Саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Палестины.

В мероприятии приняли участие главы государств, правительств, министры иностранных дел государств-членов ОИС. Участники выразили мнение о необходимости мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, возвращении законных территорий Палестине, а также призвали к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа.

"В своем выступлении на Саммите министр иностранных дел РК заявил, что Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно-признанного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Было подчеркнуто, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы "Два государства для двух народов", - говорится в заявлении МИД РК.
Министр подметил, что Казахстан призывает к немедленному прекращению огня.

"Казахстан проявлял и продолжает проявлять солидарность со странами-участницами ОИС, призывая к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа", – заявил Нуртлеу.
Он добавил, что с этой целью Казахстан проголосовал за резолюцию, призывающую к прекращению огня, которая была предложена Иорданским Хашимитским Королевством на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября этого года.

Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что, к сожалению, мирные жители, в том числе слишком много детей, женщин и пожилых людей, стали невинными жертвами конфликта.

Также была выражена глубокая озабоченность ситуацией с гражданами РК, которые в настоящее время находятся в секторе Газа и не имеют возможности покинуть эту территорию.

Также глава МИД Казахстана сообщил участникам Саммита, что в ходе своего недавнего телефонного разговора с главой МИД Израиля Эли Коэном, призвал к немедленному прекращению огня и поиску всеми сторонами мирного решения данного конфликта. Было отмечено, что безопасность мирных жителей является высшим приоритетом.

"Казахстан высоко оценил решение Арабской Республики Египет о предоставлении коридоров для оказания медицинской и гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. Со своей стороны, наша страна пожертвовала один миллион долларов США для братского народа Палестины и планирует оказать дополнительную гуманитарную помощь", - говорится в заявлении.
Глава МИД РК обратился к международным и гуманитарным организациям с просьбой вмешаться в нынешнюю крайне сложную ситуацию в секторе Газа и предложил использовать существующий механизм Исламской организации продовольственной безопасности для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи для жителей Газы.

По итогам Саммита участники приняли резолюцию, в которой было заявлено, что сектор Газа является неотделимой частью палестинских территорий на западном берегу реки Иордан. Была возложена ответственность на Израиль за вооруженный конфликт в секторе. Страны ЛАГ и ОИС договорились о создании системы финансовой безопасности для поддержки палестинцев.

Израильские военные заявили, что готовы эвакуировать младенцев из крупнейшей больницы Газы в воскресенье, где, по словам палестинских чиновников, двое новорожденных погибли, а еще десятки оказались под угрозой. Также в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале обстрела "террористической инфраструктуры" в Сирии.

В Лондоне прошел крупнейший с начала конфликта между Израилем и Палестиной марш в поддержку палестинцев. По разным оценкам, в нем приняли участие от 300 до 800 тысяч неравнодушных.

Мухит Турсынали

Источник - Zakon.kz
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