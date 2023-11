Байден потерялся на Арлингтонском кладбище. Присматривал местечко?

15:01 12.11.2023

Поведение президента США Джо Байдена на Арлингтонском национальном кладбище вызвало недоумение СМИ и конгрессменов, сообщает РИА Новости.



Байден принимал участие в время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов. Как показывает видео, он скачала перекрестился перед венком, а потом растерялся и вынужден был обратиться за помощью к военнослужащему, который стоял рядом и помог ему вернуться на свое место, показав, куда надо идти. Рядом Байдена ждали вице-президент Камала Харрис и другие высокопоставленные лица. Как пишет New York Post, сама Харрис, а также секретарь Байдена по делам ветеранов Денис Макдоноу с трудом удерживались от улыбок.



При этом конгрессмены от Республиканской партии выразили обеспокоенность ситуацией в комментарии New York Post.



Член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю отметил, что лидер США явно не понимает, что происходит. "Спаси нас, Господи", - сказал он.



Конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса заявил, что такого с Байденом еще не происходило. Член палаты представителей Николь Маллиотакис, представляющая Статен-Айленд, заявила, что наблюдать за происходящим с Байденом грустно, и задалась вопросом, как Байден вообще планирует переизбираться на новый срок.



Казусы с Байденом в последнее время происходят регулярно. Американские СМИ отмечали, что Байден стал предпочитать спортивную обувь, чтобы сократить количество падений на публике.



Ранее New York Times призвала Байдена более открыто рассказывать избирателям о том, в каком состоянии находится его здоровье. Издание привело данные опроса AP-NORC, согласно которому большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни его предшественника Дональда Трампа. В статье отмечается, что существенная часть населения из числа электората Демократической партии, особенно молодежь, выражают опасения насчет способности Байдена исполнять обязанности президента, особенно если участь, что к концу второго срока ему будет уже 86 лет.



Роман Каманин