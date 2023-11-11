Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров взял медаль этапа Гран-при в Китае

15:05 12.11.2023

Казахстанский фигурист выиграл Гран-при в Китае



Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров выиграл медаль Гран-при Китая по фигурному катанию-2023 (Cup of China 2023), который проходит в городе Чунцин, сообщает Zakon.kz.



В короткой программе казахстанец набрал 89.94 балла, что позволило ему занять третью строчку. В произвольной программе Шайдоров набрал 174.52 баллов. Итого с результатом 264.46 Михаил завоевал бронзовую медаль, уступив французу Адаму Сяо Хим Фа и японцу Шома Уно.



Отметим, что до Шайдорова Денис Тен дважды был призером этапов Гран-при – на Trophée Eric Bompard 2014 ("бронза") и Trophée Eric Bompard 2016 ("серебро").



Елена Беляева



