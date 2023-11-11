Как скромный корейский каменщик стал самым богатым человеком Казахстана (история Вовы Кима)

15:09 12.11.2023

Как скромный корейский каменщик стал самым богатым человеком Казахстана (история Вовы Кима)



Владимира Кима называют одним из самых приближенных людей Нурсултана Назарбаева, бывшего президента Казахстана. Рассмотрим, на чем он заработал свое состояние, и как на него повлияла смена власти в стране



Владимир Ким — богатейший человек Казахстана, восьмой год подряд он занимает первую строчку в рейтинге самых состоятельных бизнесменов страны. В сентябре 2023 года его состояние оценивается в $4,6 млрд, при этом по сравнению с 2022 годом оно уменьшилось на $400 млн. Кроме того, по информации real-time рейтинга Forbes на 26 сентября 2023 года, он является 606-м в списке богатейших людей мира.



Будучи потомком корейцев, насильно переселенных Сталиным в Казахстан, Ким родился в селе Славянка на юге страны, которое в наши дни называется Мырзакент. После окончания в 1982 году Казахской государственной архитектурно-строительной академии (теперь КазГАСА) он получил специальность инженер-строитель.



По данным казахстанского онлайн-ресурса zakon.kz, в первые годы после выпуска из университета (с 1982 по 1987 год) Ким работал каменщиком, прорабом, а затем и старшим прорабом. В 1987 году он стал инструктором Ленинского районного комитета партии, а затем в 1988 году главным инженером строительно-монтажного управления «Университетстрой». К 1992 году ему удалось дорасти до должности исполнительного директора фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана.



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