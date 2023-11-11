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Visor покупает "Халык Банк Кыргызстан". Что ожидать?
15:21 12.11.2023

Tazabek - Халык Банк Казахстан" заключил соглашение о продаже своей кыргызской дочки инвестиционной компании Visor.

Для "Халык Банка" это стало третьей продажей дочерних компаний в 2023 году. Ранее "Халык Банк" вышел из состава акционеров "Москоммерцбанка" и "Халык Банк Таджикистан". В Казахстане банк по итогам 2022 года являлся лидером по размеру активов - 14 трлн тенге (30 млрд долларов) и по прибыли - 554 млрд тенге (1,2 млрд долларов). У "Халык Банка" пока остаются дочерние банки в Грузии и Узбекистане.

В последние годы сложился устойчивый тренд на сокращение количества компаний с участием казахстанского капитала. С рынка Кыргызстана ушли инвесторы в строительной отрасли, торговле, пищевой и горной промышленности. Меньше стало владельцев недвижимости в Иссык-Кульской рекреационной зоне.

Банковский сектор Кыргызстана развит недостаточно. При размере ВВП страны 920 млрд сомов, суммарные активы 23 банков на конец 2022 года составили всего 482 млрд сомов (5,5 млрд долларов). Объем выданных кредитов составляет всего 21% к ВВП, и только 41% граждан имеют банковские счета, для сравнения в Казахстане - 80%, в РФ - 88%, а в развитых странах Запада это 100%. Кредитных ресурсов у банков недостаточно для финансирования, а те, что имеются очень дороги для бизнеса и частных лиц. Традиционно также недоверие части населения, вследствие чего они не держат свои деньги в банках. Хроническое недофинансирование подрывает возможности роста экономики страны.

Компания Visor, имеет значительные инвестиции в Кыргызстане и вхождение в "Халык Банк" должно сыграть свою роль. До сих пор "Халык" был больше представлен в обслуживании корпоративного сектора и особенно трансграничных сделок между двумя странами. Теперь симбиоз принадлежащих Visor, сотового провайдера "Нур Телеком" и "Халык Банка", может привести к появлению нового лидера на рынке мгновенных платежей и новых финансовых продуктов для населения и бизнеса. Помимо "Халык Банк" в стране работает еще одна казахстанская дочерняя банковская структура - "Оптима Банк", с участием Jusan Bank. С учетом принадлежности Visor "Нур Телекома", "Халык Банка" и других финтех активов в Кыргызстане, будет интересно.

Цифровой Кыргызстан разворачивается в финансовом секторе, игроков становится больше, если еще добавить цифровой сом - переводы со скоростью света, то это означает, что и бумажные деньги, и пластиковые карты уходят в историю.

Источник - Tazabek
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