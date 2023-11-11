Судьба мажора. За что киндер-министр Бишимбаев заколол вилкой свою жену

15:23 12.11.2023

Дело об убийстве жены Куандыка Бишимбаева прокомментировали в ДП города Астаны. Полицейские предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации, сообщает Zakon.kz.



