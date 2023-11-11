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|Судьба мажора. За что киндер-министр Бишимбаев заколол вилкой свою жену
15:23 12.11.2023
Дело об убийстве жены Куандыка Бишимбаева прокомментировали в ДП города Астаны. Полицейские предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации, сообщает Zakon.kz.
"Расследование по факту убийства женщины в ресторане ведется по ч.1 ст. 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС ДП г. Астана. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства МВД.
9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены.
Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
10 ноября в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева.
Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".
11 января 2017 года стало известно о задержании бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. По громкому коррупционному делу проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат экс-министра. Некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократном получении взяток.
В марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам заключения. В декабре 2018 года он подал ходатайство о переводе в колонию-поселение, но суд удовлетворил ходатайство частично – в январе 2019 года экс-министра перевели для отбывания наказания в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3 в Шымкенте.
11 октября 2019 года Куандык Бишимбаев вышел на свободу. В пресс-службе КУИС МВД РК сообщили, что ходатайство экс-министра об условно-досрочном освобождении было рассмотрено 25 сентября 2019 года Абайским районным судом Шымкента и было удовлетворено. Решение суда вступило в законную силу 11 октября 2019 года.
Елена Беляева