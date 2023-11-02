До обязательного хиджаба еще далеко. Насколько высок уровень свободы и безопасности женщин в странах ЦентрАзии?

15:25 12.11.2023 До обязательного хиджаба еще далеко

Насколько высок уровень свободы и безопасности женщин в странах Центральной Азии?

02.11.23 10:02 MSK



Недавно эксперты по правам человека и гендерному равенству опубликовали обновленный "Индекс мира и безопасности женщин" (Women Peace and Security Index), в котором учли положение представительниц прекрасного пола в 177 странах. Предсказуемо верхние строчки рейтинга заняли европейцы: топ-3 составили Дания, Швейцария и Швеция. Республики Центральной Азии, раньше входившие в СССР, расположились примерно в середине списка. В этом региональном зачете лидирует Туркменистан, уверенно опередивший соседей. "Фергана" подвергла сомнению выводы международных аналитиков и подготовила краткий обзор ситуации с правами женщин в государствах ЦА.



Что такое WPS Index



Начнем с технической справки об "Индексе". Его формируют специалисты Джорджтаунского института женщин, мира и безопасности (США) и Норвежский институт изучения мира. Отчет публикуется раз в два года. Эксперты учитывают десятки критериев, разбитых на три категории: инклюзивность, справедливость и безопасность. В первую, например, входят доступность образования, трудоустройство, роль женщин во власти; во вторую - вопросы правовой дискриминации; в третью - уровень домашнего насилия, близость к вооруженному конфликту и прочее. При подготовке WPS Index анализу подвергаются отчеты и доклады глобальных исследователей, в частности, статистического отдела ООН и ЮНЕСКО, Международной организации труда, Межпарламентского союза, института Gallup.



В новом выпуске страны Центральной Азии разместились на следующих местах:



✔️ Туркменистан - 58-е;

✔️ Казахстан - 70-е;

✔️ Таджикистан - 90-е;

✔️ Узбекистан - 94-е;

✔️ Кыргызстан - 95-е.



Для сравнения отметим, что Туркменистан отстает всего на один балл от России. Зато по уровню мира и безопасности женщин эта центральноазиатская республика опережает, например, Кипр, Беларусь и Бразилию.



Спорный лидер



Лидерство Туркменистана в регионе по защите прав женщин выглядит сомнительно. Начнем с того, что еще со времен правления первого президента Сапармурата Ниязова здесь действует запрет на ношение яркой одежды. Власти требуют от туркменистанок выглядеть одинаково - в длинных строгих платьях, скрывающих фигуру, и никаких облегающих джинсов.



Да, такие правила появились не вчера, но они действуют до сих пор. Более того, второй и третий президенты страны - Гурбангулы Бердымухамедов и его сын Сердар - ужесточали требования. Например, госслужащие должны носить только национальные костюмы, а при несоблюдении дресс-кода им грозит штраф. Маникюр и макияж для них - табу.



Сердара Бердымухамедова, который вступил в должность президента в марте прошлого года, считают сторонником естественной женской красоты, а некоторые СМИ открыто называют его женоненавистником. Этот статус правитель оправдывает негласными запретами. Так, сообщалось, что по его требованию чиновники ограничили работу салонов красоты - теперь там можно только постричься, а косметические процедуры, которыми почти в ста процентах случаев пользовались дамы, запрещены. Позднее стало известно, что силовики устраивают рейды по рынкам и магазинам, проверяя наличие недозволенных товаров, в число которых входят помада, лак для ногтей, тушь для ресниц и прочие косметические средства.



Более того, Бердымухамедова-младшего раздражают пластические операции. Увеличение груди, коррекция губ, инъекции ботокса для разглаживания морщин - все это в Туркменистане вне закона. По информации местных источников, весной 2022 года специально обученные люди провели проверку, в результате которой несколько десятков стюардесс и проводниц поездов были уволены за то, что когда-то осмелились с помощью хирургов и косметологов изменить натуральный облик.



Еще одним примером дискриминации женщин в республике является ущемление их прав на управление автомобилем. Водить женщинам можно только при соблюдении ряда неофициальных условий: возраст от 40 лет и старше, наличие супруга и документов о владении транспортным средством (по доверенности женщинам ездить нельзя).



Власти также контролируют место пассажирок в салоне. В такси или другой машине они должны находиться на заднем сиденье, передние - привилегия мужчин.



"Вишенкой на торте" выглядит отчет Международной федерации планирования семьи, датированный маем прошлого года. В нем сказано, что туркменистанок лишили "телесной автономии" и подвергают "репродуктивному издевательству". По данным экспертов, женщинам практически запретили делать аборты, что пагубно, ведь большинство из них не принимает самостоятельно решение по таким вопросам, как контрацепция и согласие на секс.



Правозащитники вовсе заявляли, что к женщинам в Туркмении относятся как к людям второго сорта. Распространены принудительные браки, проверки на девственность, домашнее насилие. Причем около 60% туркменистанок уверены, что муж имеет полное право бить свою жену. Законодательно представительницы прекрасного пола практически никак не защищены, так что им остается только молчать и терпеть, заключали эксперты.



Вот такой в Центральной Азии лидер "Индекса мира и безопасности женщин".



Бесспорный аутсайдер



Слегка нарушая логику повествования, от первого места переместимся сразу в конец рейтинга. Здесь находится Кыргызстан, который заслужил данную позицию и вот почему. В стране все еще распространен обычай в стиле дремучего средневековья - похищение невесты. На кыргызском он называется "ала качуу" (в дословном переводе "хватай и беги"). То есть многие считают нормальным, когда при свете дня неизвестные парни силой затаскивают незнакомую девушку в машину и увозят в неизвестном направлении.



Порой такие инциденты заканчиваются трагически. Например, в 2018 году общественность потрясло убийство 19-летней Бурулай Турдалиевой. Машину ее "жениха-киднеппера" остановили гаишники, после чего молодых людей доставили в участок. Здесь парень распсиховался и в ярости зарезал свою жертву. Кыргызстанец попытался свести счеты с жизнью, но его откачали, а затем приговорили к 20 годам колонии.



Или другая история, вызвавшая широкий резонанс, - похищение в 2021 году 26-летней Айзады Канатбековой, тело которой нашли спустя двое суток после исчезновения. По версии следствия, она оказала сопротивление "жениху", тот изнасиловал ее и задушил. А затем совершил суицид. Надо сказать, что в похищении девушки участвовали пять человек. Подельники похитителя впоследствии получили сроки до семи лет колонии.



Выше упомянуты случаи, вызвавшие полемику в обществе, а сколько подобных эпизодов остаются "за кадром". Скажем, месяц с небольшим назад СМИ писали о случае, когда родственники "жениха" не смогли уговорить девушку согласиться выйти замуж за похитителя - не знакомого ей человека. В итоге кыргызстанку вернули в отчий дом, "жених" даже принес извинения. Все закончилось примирением сторон и весьма мягким наказанием для парня - тремя годами пробационного надзора.



Хуже всего, что некоторые представители власти не хотят воспринимать "похищение невесты" как уголовное преступление.



Депутат парламента республики Мейкенбек Абдалиев провел аналогию между кражей скота и "ала качуу": мол, первое - тяжкое преступление, а второе - национальная традиция.



Таким образом он пояснил, почему за воровство животных стоит ужесточить наказание, а за принуждение к браку - нет.



Увы, но насилие и издевательства над женщинами тоже становится "традицией" в Кыргызстане. Новостные ленты часто передают подобную информацию из различных регионов страны. Вопиющий случай произошел в сентябре текущего года, когда мужчина в течение нескольких часов истязал бывшую жену, по какому-то праву подозревая ее в неверности (подчеркнем, что пара в разводе). В итоге абьюзер нанес жертве ножевые ранения, отрезал ей уши и нос. Причем до этого кыргызстанка дважды обращалась в милицию по факту изнасилования. Первый раз правоохранители уговорили стороны пойти на мировую. Второй раз дело дошло до суда, но судья, рассмотрев конфликт между экс-супругами наскоро, назначил обвиняемому три года пробации, хотя преступление тянуло на реальный срок.



И вновь нужно вспомнить о властях. Весной 2023 года отличился начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев: комментируя инцидент с изнасилованием 13-летней жительницы столицы, которая затем совершила суицид, милиционер заявил, что такие происшествия случаются из-за того, что несовершеннолетние девочки сами добровольно вступают в половой акт с насильниками. В соцсетях разразился скандал, окончившийся тем, что офицера уволили, чтобы позднее назначить на другой высокий пост в структуре МВД.



Есть прогресс



А вот кто может записать себе в актив деятельность по защите прав женщин, так это Узбекистан и Казахстан, которые в этой связи внесли ряд кардинальных изменений в законодательство.



В Узбекистане правозащитники больше года бились с чиновниками за внесение бытового насилия в Уголовный кодекс. В итоге поправки были утверждены - в апреле 2023 года президент страны Шавкат Мирзиеев подписал соответствующий закон, направленный на защиту женщин и детей. Кроме того, в список административных правонарушений включены сексуальные домогательства, и теперь наказание грозит даже за прикосновения, жесты и словесные описания фигуры или внешности, оскорбляющие человека. За это можно получить арест до 15 суток.



Хотя местные активисты посчитали изменения полумерой, с которой пришлось согласиться, все же на данном этапе даже такие подвижки можно считать прогрессом. На это обратили внимание и представители международных организаций. Например, правозащитники из Amnesty International приветствовали криминализацию семейного насилия, назвав действия властей жизненно важным шагом к выполнению Узбекистаном своих обязательств в области прав человека.



Главное, что механизм заработал. За домогательства, особенно к несовершеннолетним, виновные получают приличные сроки; дела об избиении мужьями жен, которые раньше могли спустить на тормозах, стали расследовать тщательнее; Минюст серьезно взялся за создание реестра педофилов.



В Казахстане тема домашнего насилия также обсуждается не первый год. Еще прошлой осенью руководитель республики Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за подобные преступления. Законодатели подготовили ряд поправок в Административный и Уголовный кодексы. Одной из революционных реформ можно считать новый регламент, предоставивший полиции право заводить дела на мужей-абьюзеров, даже если потерпевшая сторона не подавала заявления. Нововведение особенно актуально в свете статистики МВД, гласящей, что только с начала текущего года из-за примирения сторон правоохранители прекратили рассмотрение порядка пяти тысяч дел по фактам насилия внутри семьи.



В республике также всерьез взялись за борьбу с принудительными браками. Казахстанский омбудсмен обратил внимание на то, что в УК нет статьи о "краже невест", и предложил восполнить этот пробел. Заодно предлагается упразднить норму, предусматривающую освобождение похитителя от уголовной ответственности, если он добровольно отпустит жертву на волю. Правозащитники подчеркивают, что данные традиции распространены в Казахстане, особенно в южных регионах. Зачастую девушек, которых воруют для последующего заключения брака, избивают или насилуют. Так что с поправками в закон, защищающими женщин, медлить нельзя.



И пара слов о Таджикистане. В этой стране с правами женщин все "ровненько-средненько": СМИ не пестрят сообщениями о бытовом насилии, нет громких дел, связанных с ущемлением прав, хотя в реальности таких случаев в этой стране немало. И все же позитивные подвижки стоит отметить. Речь идет о наказаниях свекровей, унижающих своих невесток. Правда, судебная система проявляет принципиальность уже после смерти жертв абьюза - возбуждаются дела о доведении до самоубийства и виновные получают реальные сроки. Так, за последний год известность получили два подобных вердикта: одну пожилую женщину посадили на семь лет, другую - на пять. Может, после этого таджикистанские свекрови перестанут относиться к женам своих сыновей как к рабыням...



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Таким образом, в постсоветских государствах Центральной Азии дела с защитой прав женщин обстоят по-разному, и Туркменистан не выглядит передовой в этом плане страной. Его репутацию спасает, по-видимому, то, что большинство запретов введено негласно, а исследователи брали за основу официальные данные.



Остается надеяться, что ситуация в республике, да и в других странах региона, не скатится до уровня соседнего Афганистана, где, судя по сообщениям СМИ и правозащитников, представительницы прекрасного пола лишены практически всех прав. Кстати, знаете, какое место в "Индексе мира и безопасности женщин" занимает государство, управляемое талибами*? Правильно, последнее.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства). Источник - fergana

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