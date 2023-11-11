Мир встал на паузу: победы Украины больше не ожидается, - МК

17:25 12.11.2023

Два главных слова в новостях недели



Вот так, наверное, бывает в шахматной партии - кто-то сделал неожиданный ход, и вся динамика сменилась статикой. Игроки задумались, наблюдатели активно обсуждают новую позицию и возможные дальнейшие действия, начинают лучше понимать, кто есть кто из игроков, но все стоит на месте. Вот так, похоже, проходила и минувшая неделя.



Два главных слова в новостях недели

Главным словом недели в отношении украинского конфликта в мировой прессе было слово "переговоры". Зеленский, конечно, сопротивляется и продолжает верить в победу. Но это уже, очевидно (посмотрите одно из его последних, субботнее обращение из комнаты с белыми стенами - он не просто угашенный, он вообще "убитый"), особенности психики. И еще "домовенок Кузя", пресс-секретарь Байдена, Карин Жан Пьер, зачем-то говорит, что Байден верит в победу. А вот остальные - уже не очень. Даже Боррель продрейфовал за полтора года от "Украина должна победить на поле боя" до "победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается".



Запад делает Украине такие намеки, что не понять их может только клинический идиот. Это и рассказы о конфликте между политиками и военными, и откровенная ставка на Залужного, что в ходе выборов, а нет - так в ходе переворота. И заявление представителя по нацбезопасности США Кирби, что израсходовано 96 процентов выделенных на Украину средств. А где результат? И даже "слив" в "Вашингтон пост", что конкретный украинский полковник Чернинский ответственен за атаки на "Северные потоки". То есть если Украина будет непослушной, акт "международного терроризма" повесят целиком на нее, а как к такому ущербу для себя со стороны Киева отнесется Германия?



Абсолютную "базу" по этому поводу выдал Песков: "Пора понять, что победить Россию невозможно". Но это он, конечно, про военный путь. Однако от попыток победить Запад никогда не откажется. Поэтому переговоры в формате переговоров, а не нашего ультиматума, честно говоря, пугают. И уж тем более будут усиливаться действия на развал России изнутри.



Конечно, большинство известных "шатателей режима" уехали. Те, что победнее, сейчас занимаются фриганством - едят с помоек. Это те самые, как нам рассказывали, "тысячи высококлассных молодых специалистов, без которых экономика России не обойдется". Что же заставляет "высококлассных специалистов" шариться по помойкам? Никому оказались не нужны их уникальные способности? И теперь они радуются найденным в мусорном баке еще пригодным к носке трусам? И ведь это не путинская пропаганда. Большую статью об этом на неделе выпустило абсолютно антипутинское либеральное издание.



Те, что побогаче, поскольку успели нахапать от ненавистного режима, живут лучше, но на деле тоже оказались пустышками и абсолютными лицемерами. Просто сейчас, когда они определились с родиной, это уже нельзя не заметить. За месяц Израиль убил в секторе Газа более 4 тысяч детей. Уехавшие "оппозиционеры" поддерживают Израиль, а фашистами называют русских. Фальшивят "моральные камертоны". Да и всегда фальшивили.



Но уехали одни, а другие остались. Проблем и болевых точек у нас хватает. По ним и будут бить. Да уже, собственно, бьют. Неспроста же раскачивается тема межнациональных отношений, взять хотя бы Дагестан, или, например, тему помилования осужденных из подразделений "Шторм-Z".



Еще одним словом недели стало слово "геноцид". Здесь в выражениях не стесняется арабский мир. На экстренном саммите в Эр-Рияде лидеры арабских государств осудили действия Израиля и призвали прекратить обстрелы Газы. Впрочем, политика на Ближнем Востоке - это особый вид политики. До конкретных действий так и не договорились, хотя предложения о топливной блокаде Израиля и закрытии арабского воздушного пространства звучали.



В выражениях не стеснялась и "улица" - манифестации в поддержку Палестины становятся все более массовыми и в Старом и в Новом Свете.



И вот уже Макрон говорит: "Фактически сегодня бомбят мирных жителей. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Для этого нет никаких оснований и никакой легитимности". Интересно, что потом французским чиновникам пришлось оправдывать Макрона - мол, вы его неправильно поняли и он вовсе не против права Израиля на самозащиту.



А "Вашингтон пост" предупреждает, что США могут потерять позиции на мировой арене и Ближнем Востоке из-за своей политики по палестино-израильскому конфликту. Блинкена, как пишет издание, упрекали во время поездки по региону, что израильская армия использует американское оружие. Для арабского мира становится очевидно, что "западные страны больше волнует гибель белых христиан-украинцев, чем небелых мусульман на Ближнем Востоке". (На самом деле им и на "белых христиан-украинцев" наплевать, но пусть.)



А ведь это не прозрение. Это просто уже вещественное доказательство того, что все и так знали - расизма и колониального мышления "цивилизованного мира".



Забавно будет, если когда-нибудь мир перевернется и термин "страны-изгои" будут применять уже не к мировому большинству, как сейчас, а к мировому меньшинству, назначившему себя "райским садом" и "маяком демократии". И ведь это вполне возможный исход глобальной партии, разыгрывающейся на наших глазах.



Дм.Попов