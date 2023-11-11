 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 12.11.2023
19:22  Радужные перспективы: Латвию принудили к однополым бракам
17:25  Мир встал на паузу: победы Украины больше не ожидается, - МК
15:25  До обязательного хиджаба еще далеко. Насколько высок уровень свободы и безопасности женщин в странах ЦентрАзии?
15:23  Судьба мажора. За что киндер-министр Бишимбаев заколол вилкой свою жену
15:21  Visor покупает "Халык Банк Кыргызстан". Что ожидать?
15:15  Как в Пекине отравили в 1960-м резидента КГБ генерала Вертипороха (история)
15:09  Как скромный корейский каменщик стал самым богатым человеком Казахстана (история Вовы Кима)

15:05  Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров взял медаль этапа Гран-при в Китае
15:01  Байден потерялся на Арлингтонском кладбище. Присматривал местечко?
12:27  "Казахстан поддерживает создание палестинского государства", - проснулся КазМИД
10:38  Найден вирус, который может вызвать еще одну пандемию - "Нипах"
09:18  Может ли таджикская наука претендовать на Нобелевскую премию?
09:16  "Таджикистан поддерживает создание Государства Палестины в границах 1967 года", - Э.Рахмон
09:11  "Птенцы Собянина". Гастер-Москва все адаптирует мигрантов, - Т.Астафьева
08:59  Ближневосточные государства действуют в тренде многополярности, - Ирина Звягельская
08:55  Победа России и Палестины неизбежна! - Рами Аль-Шаер
08:35  Американская молодежь разочаровалась в США и демократии
08:33  Пекин выигрывает у Вашингтона битву за пятое поколение, - Д.Капустин
00:38  Бомбы, падающие на Газу, оплачены США, - Вл.Овчинский
00:30  Отчаяние и измена овладели властью. Как мямля Николашка умудрился проиграть 1-ю мировую?
00:27  "Это не мир. Это перемирие на 20 лет". 105 лет тому назад замолчали пушки Первой мировой войны, - В.Бурт
00:25  Белградский эндшпиль: к чему приведут досрочные выборы сербского парламента? - А.Веселов
00:20  Туннельная война в Газе: ЦАХАЛ рискует попасть в западню
00:04  "Наряд для хищника". Почему Байден, Трамп и прочая нечисть - это одинаково плохо, - Сергей Кожемякин
00:01  Умер бывший судья Верховного суда Кыргызстана Абдыгапар Шакиров
Суббота, 11.11.2023
18:22  Общественные стереотипы в Израиле, делающие конфликт на Ближнем Востоке практически неразрешимым, - Гидеон Леви
17:46  Politico: Байден проведет "жесткий разговор" с Си Цзиньпином об Украине и Иране
16:54  Коза кричала: Американская астронавтка опять потеряла сумочку в открытом космосе
15:49  Казахские понты? Сколько правды в стереотипах о "казахском Техасе"
15:46  Арабы отомстят Байдену, - CNN
15:42  От национальной властвующей элиты к глобальному политическому классу, - Дэвид Лэйн
15:39  Русские немцы или немецкие русские? "Альтернатива для Германии"
15:38  К вопросу о терминах "Палестина" и "палестинцы", - П.Густерин
09:10  Bloomberg: Мир из кирпичиков БРИКС. "Большая семерка" уступит мировое лидерство странам БРИКС
09:07  Американцы раскритиковали Израиль за планы по оккупации сектора Газа, - МК
09:02  Мирзиеев придумал поднимать Узбсельское хозяйство кластерами
08:51  Пылающий Ближний Восток, - Мих.Ошеров
08:46  Становление "нового мира" и всполохи накануне грозы, - Ю.Борисов
08:44  Золотой удар Китая может оказаться страшнее ядерного, - В.Катасонов
05:17  Мятежный Тайвань лишился почти всех союзников, - Дм.Капустин
05:14  Канал Бен-Гурион как фактор военных действий на Ближнем Востоке, - Г.Симаков
04:57  Страсти по истории. О фактических ошибках в новом учебнике, - Евг.Спицын
01:36  Под шумок кризиса в Газе США готовят удар по Ирану, - Сергей Ищенко
00:59  Отношения США и Турции будут только ухудшаться, - Юрий Мавашев
00:48  Путин готовится к прыжку: Кремль совершил неожиданный политический маневр, - М.Ростовский
00:43  Геополитический собес народов-реликтов, - Андрей Школьников
00:37  "Краткая история казахов": от первых кочевников до наших дней. Вышел новый труд Султана Акимбекова
00:34  Токаев - виртуоз политического эквилибра, - Линн О’Доннелл
00:12  Бирма разваливается на племенные анклавы. В одном Мандалае 3 этнические армии
00:07  Уникальный случай. В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств
00:04  Провалы израильской разведки - причина неудач наземной операции, - К.Ольшанский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мир встал на паузу: победы Украины больше не ожидается, - МК
17:25 12.11.2023

Два главных слова в новостях недели

Вот так, наверное, бывает в шахматной партии - кто-то сделал неожиданный ход, и вся динамика сменилась статикой. Игроки задумались, наблюдатели активно обсуждают новую позицию и возможные дальнейшие действия, начинают лучше понимать, кто есть кто из игроков, но все стоит на месте. Вот так, похоже, проходила и минувшая неделя.

Два главных слова в новостях недели
Главным словом недели в отношении украинского конфликта в мировой прессе было слово "переговоры". Зеленский, конечно, сопротивляется и продолжает верить в победу. Но это уже, очевидно (посмотрите одно из его последних, субботнее обращение из комнаты с белыми стенами - он не просто угашенный, он вообще "убитый"), особенности психики. И еще "домовенок Кузя", пресс-секретарь Байдена, Карин Жан Пьер, зачем-то говорит, что Байден верит в победу. А вот остальные - уже не очень. Даже Боррель продрейфовал за полтора года от "Украина должна победить на поле боя" до "победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается".

Запад делает Украине такие намеки, что не понять их может только клинический идиот. Это и рассказы о конфликте между политиками и военными, и откровенная ставка на Залужного, что в ходе выборов, а нет - так в ходе переворота. И заявление представителя по нацбезопасности США Кирби, что израсходовано 96 процентов выделенных на Украину средств. А где результат? И даже "слив" в "Вашингтон пост", что конкретный украинский полковник Чернинский ответственен за атаки на "Северные потоки". То есть если Украина будет непослушной, акт "международного терроризма" повесят целиком на нее, а как к такому ущербу для себя со стороны Киева отнесется Германия?

Абсолютную "базу" по этому поводу выдал Песков: "Пора понять, что победить Россию невозможно". Но это он, конечно, про военный путь. Однако от попыток победить Запад никогда не откажется. Поэтому переговоры в формате переговоров, а не нашего ультиматума, честно говоря, пугают. И уж тем более будут усиливаться действия на развал России изнутри.

Конечно, большинство известных "шатателей режима" уехали. Те, что победнее, сейчас занимаются фриганством - едят с помоек. Это те самые, как нам рассказывали, "тысячи высококлассных молодых специалистов, без которых экономика России не обойдется". Что же заставляет "высококлассных специалистов" шариться по помойкам? Никому оказались не нужны их уникальные способности? И теперь они радуются найденным в мусорном баке еще пригодным к носке трусам? И ведь это не путинская пропаганда. Большую статью об этом на неделе выпустило абсолютно антипутинское либеральное издание.

Те, что побогаче, поскольку успели нахапать от ненавистного режима, живут лучше, но на деле тоже оказались пустышками и абсолютными лицемерами. Просто сейчас, когда они определились с родиной, это уже нельзя не заметить. За месяц Израиль убил в секторе Газа более 4 тысяч детей. Уехавшие "оппозиционеры" поддерживают Израиль, а фашистами называют русских. Фальшивят "моральные камертоны". Да и всегда фальшивили.

Но уехали одни, а другие остались. Проблем и болевых точек у нас хватает. По ним и будут бить. Да уже, собственно, бьют. Неспроста же раскачивается тема межнациональных отношений, взять хотя бы Дагестан, или, например, тему помилования осужденных из подразделений "Шторм-Z".

Еще одним словом недели стало слово "геноцид". Здесь в выражениях не стесняется арабский мир. На экстренном саммите в Эр-Рияде лидеры арабских государств осудили действия Израиля и призвали прекратить обстрелы Газы. Впрочем, политика на Ближнем Востоке - это особый вид политики. До конкретных действий так и не договорились, хотя предложения о топливной блокаде Израиля и закрытии арабского воздушного пространства звучали.

В выражениях не стеснялась и "улица" - манифестации в поддержку Палестины становятся все более массовыми и в Старом и в Новом Свете.

И вот уже Макрон говорит: "Фактически сегодня бомбят мирных жителей. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Для этого нет никаких оснований и никакой легитимности". Интересно, что потом французским чиновникам пришлось оправдывать Макрона - мол, вы его неправильно поняли и он вовсе не против права Израиля на самозащиту.

А "Вашингтон пост" предупреждает, что США могут потерять позиции на мировой арене и Ближнем Востоке из-за своей политики по палестино-израильскому конфликту. Блинкена, как пишет издание, упрекали во время поездки по региону, что израильская армия использует американское оружие. Для арабского мира становится очевидно, что "западные страны больше волнует гибель белых христиан-украинцев, чем небелых мусульман на Ближнем Востоке". (На самом деле им и на "белых христиан-украинцев" наплевать, но пусть.)

А ведь это не прозрение. Это просто уже вещественное доказательство того, что все и так знали - расизма и колониального мышления "цивилизованного мира".

Забавно будет, если когда-нибудь мир перевернется и термин "страны-изгои" будут применять уже не к мировому большинству, как сейчас, а к мировому меньшинству, назначившему себя "райским садом" и "маяком демократии". И ведь это вполне возможный исход глобальной партии, разыгрывающейся на наших глазах.

Дм.Попов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699799100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС
- Алихан Смаилов на встрече с Президентом Узбекистана: Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд
- AMANAT предлагает запретить азартные игры лицам младше 25 лет
- О визите Путина
- Законопроект по вопросам обеспечения безопасности детей будет широко обсуждаться с общественностью - Т. Дуйсенова
- Встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан Жамаубаева Е.К. с представителями миссии Международного валютного фонда
- О религиозности
- Состоялась первая министерская встреча в формате "Центральная Азия – Большая семерка"
- В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финпирамиды "Eolus"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  