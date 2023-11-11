Гигантский самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker нырнул в Средиземное море возле сектора Газа

20:27 12.11.2023

Пять военных погибли при крушении самолета ВВС США в Средиземном море



Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения самолета ВВС США в Средиземное море во время учений, сообщает официальная газета Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на Европейское командование США (EUCOM).



ЧП произошло во время дозаправки в воздухе вечером 10 ноября. Поисково-спасательные работы начались сразу после крушения, в них участвовали самолеты и корабли США, действующие в этом районе, уточнили в EUCOM.



В командовании отметили, что имена погибших будут раскрыты в ближайшие сутки, расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы продолжается.



EUCOM не уточняет, какой именно самолет потерпел крушение, но, как отмечает Stars and Stripes, основным военным самолетом-заправщиком, действующем в регионе, является Boeing KC-135 Stratotanker.