 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гигантский самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker нырнул в Средиземное море возле сектора ГазаГигантский самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker нырнул в Средиземное море возле сектора Газа
20:27 12.11.2023

Пять военных погибли при крушении самолета ВВС США в Средиземном море

Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения самолета ВВС США в Средиземное море во время учений, сообщает официальная газета Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на Европейское командование США (EUCOM).

ЧП произошло во время дозаправки в воздухе вечером 10 ноября. Поисково-спасательные работы начались сразу после крушения, в них участвовали самолеты и корабли США, действующие в этом районе, уточнили в EUCOM.

В командовании отметили, что имена погибших будут раскрыты в ближайшие сутки, расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы продолжается.

EUCOM не уточняет, какой именно самолет потерпел крушение, но, как отмечает Stars and Stripes, основным военным самолетом-заправщиком, действующем в регионе, является Boeing KC-135 Stratotanker.

Источник - rbc.ru
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