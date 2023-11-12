 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мечты лимитрофов о величии, - Андрей Школьников
00:03 13.11.2023

"дурень думкой богатеет", а счет в ресторане выставляют по итогу
Андрей Школьников

12.11.2023
В мечтаниях практически всех малых и средних народов существует образ превращения в большую и великую страну. Подобные построения часто путают со стратегированием и планированием, игнорируя и полностью пренебрегая объективной реальностью и влиянием обстоятельств. Подобные фольклорно-интеллектуальные построения, изначально находящиеся вне рационального дискурса, чаще всего подобны игре, где одна из сторон пропускает ходы и постоянно ошибается, а вторая награждается гениальным прозрением. Если отбросить надежды на чудо, то большая часть подобных планов исходит из необходимости завоевания территорий, после чего уж оно-то... Можно выделить основные этапы, характерные для подобных построений:

▪️ получение контроля (вне рационального дискурса…) над всеми территориями, которые когда-то принадлежали данной этнической системе – сроки давности и исторические факты при этом не важны;

▪️ восстановление "справедливости" и "равенства", снижение влияния инородцев и действующих с ними заодно предателей;

▪️ "прозрение" значимой части проживающего на присоединенных территориях населения, что они являются ассимилированными потомками новых хозяев, после чего появляется искреннее и настойчивое желание "вернуться к корням";

▪️ выселение, отъезд, бегство всех "оккупантов", т.е. не желающих сменить культурный канон;

▪️ обретение богатства, справедливое разделение между всеми, рост благосостояния своего населения;

▪️ активный рост численности (рождение детей), исчезновение противоречий в обществе, наступление "золотого века".

На выходе получается сплошная романтизация, идеализация "своих", демонизация "чужих", сквозь которую просматривается концепция "жизненного пространства" Ф. Ратцеля (1844-1904 гг.), что в пределе, при полном попустительстве и отсутствии ограничений, превратилась в основу идеологии Третьего Рейха. Если наложить планы и мечтания разных этнических систем на карту, то будет не так и много территорий, на которые претендует всего 2-3 претендента. Для стратегических, знаковых и сакральных мест перечень желающих сделать их частью своей "великой" державы будет превышать все пределы разумного.

В ближайшие годы на фоне социальных, экономических и политических кризисов и катастроф, во многих странах к власти будут прорываться подобные популисты, что неспособны понять сложность стоящих проблем, но стремящиеся решить их нахрапом. Количество локальных и региональных войн будет только нарастать, подогреваемое мечтаниями и грезами, где противники картонные, слабые и трусливые, а каждый "свой" практически сказочный богатырь, стоит только сбить кандалы. Стоить все это будет дорого.

И, да, когда в очередной раз наблюдаете неприкрытое хамство и глупость очередного мечтателя о будущем величии, просто вспомните – "дурень думкой богатеет", а счет в ресторане выставляют по итогу…)))

Источник - завтра
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