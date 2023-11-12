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Ближневосточный конфликт объединил мусульманские страны, - Геннадий Петров
00:16 13.11.2023

12.11.2023

Сдвоенный саммит в Саудовской Аравии принял антиизраильскую резолюцию
Геннадий Петров

Президент Ирана Эбрахим Раиси и наследный принц Мухаммед бин Сальман впервые провели очные переговоры в Саудовской Аравии.
В Саудовской Аравии в эти выходные прошли два саммита – Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), – ставшие, по сути, единым мероприятием. Там была выработана общая позиция мусульманских стран по текущим событиям в секторе Газа. Она оказалась такой, какой и следовало ожидать: несмотря на отнюдь не остановленный процесс сближения Израиля с рядом государств, в первую очередь Персидского залива, исламский мир все также поддерживает Палестину. Наиболее жесткие, призывающие к консолидированным действиям в поддержку ХАМАС варианты итоговой резолюции отклонены. Но вместе с тем документ оказался значительно более антиизраильским, чем можно было предполагать.
Вероятно, специально к саммитам в Саудовской Аравии в боевых действиях в секторе Газа было приурочено относительное затишье. Вооруженные столкновения продолжались, но интенсивность взаимных обстрелов несколько снизилась. В непродолжительные паузы между боями в Газу прибыли очередные грузовики с гуманитарной помощью. Кроме того, произошло главное для России событие, связанное с далеким конфликтом: из анклава началась долгожданная эвакуация граждан РФ. Пресс-служба российского МЧС сообщила в воскресенье о выезде в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" свыше 60 российских граждан. Всего их в секторе Газа находится несколько сотен. В выходные саудовский телеканал "Аль-Хадас" также сообщил, ссылаясь на свои источники, о том, что достигнуто соглашение между израильтянами и хамасовцами об обмене. Якобы 100 заложников, взятых ХАМАС 7–8 октября, будут отпущены в обмен на освобождение всех палестинских женщин и несовершеннолетних из тюрем Израиля. Официальных подтверждений данной информации нет. Но фон для дискуссий в Саудовской Аравии получался благоприятный.

Самое пристальное внимание было приковано к трем гостям сдвоенного саммита – президенту Сирии Башару Асаду, президенту Ирана Эбрахиму Раиси и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Сирийские и иранские власти совсем недавно наладили отношения с Саудовской Аравией. Для Раиси этот визит в данную страну вообще был первым и с момента избрания, и с момента установления дипломатических отношений с королевством в марте 2023 года. Он провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом. По их итогам фактический правитель Саудовской Аравии подчеркнул намерение и дальше укреплять связи с Ираном. Это само по себе немало, учитывая годы противостояния двух стран, в орбиту которого был вовлечен, по существу, весь Ближний Восток.

А Эрдоган на сдвоенном саммите выступил в полюбившейся ему роли наиболее жесткого критика Израиля. В его речах помимо обличений еврейского государства и выпадов лично против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху примечательны два момента: он подтвердил, что Турция не считает ХАМАС террористической организацией, и выдвинул идею проведения конференции по сектору Газа. В ней, сказал Эрдоган, могут участвовать все страны региона. В том числе Израиль.

Выражением общей позиции мусульманского мира стала принятая итоговая резолюция. Туда не попало предложение Раиси вооружить Палестину, если Израиль не прекратит свою операцию в секторе Газа. Не прошел и жесткий проект резолюции ЛАГ, предложенной Алжиром. Он, в частности, содержал пункты о предотвращении использования баз США и их западных союзников для снабжения израильской армии оружием, замораживание любых – от дипломатических до военно-технических – контактов с Израилем, а также запрет полетов израильской гражданской авиации в небе арабских стран. Проект резолюции помимо Алжира поддержали Сирия, Тунис, Палестина, Ирак, Ливан, Оман, Ливия, Кувейт, Катар и Йемен. Но, однако, четыре страны, в числе которых и Саудовская Аравия, высказались против. Учитывая, что решение по резолюции ЛАГ должно быть принято консенсусом, алжирский проект не прошел. На сдвоенном саммите не была поддержана и выдвигаемая рядом государств идея эмбарго на поставку нефти в Израиль и, возможно, в его страны-союзники.

Но все равно принятая по итогам сдвоенного саммита резолюция оказалась очень антиизраильской. Сделанные в начале войны заявления Бахрейна и ОАЭ, осудивших действия как Израиля, так и ХАМАС, в ней не нашли отражения. Зато в резолюции был призыв остановить экспорт вооружений израильтянам, осуждение политики двойных стандартов и ряд обращений. Совету Безопасности ООН предлагалось остановить боевые действия, Международному уголовному суду (МУС) – провести расследования военных преступлений Израиля (но не ХАМАС!), Организации по запрещению химического оружия – расследовать случаи применения израильскими военными запрещенного международными конвенциями оружия. Секретариаты Лиги арабских государств и Организации исламского единства взяли на себя обязательство документировать преступления Израиля в секторе Газа. То есть выступить в роли помощника МУС.

"У мусульманского мира есть консолидированная позиция по конфликту, и она – в пользу Палестины. Страны, готовые отчасти поддержать Израиль, вынуждены были изменить свою позицию. Итоговое заявление получилось абсолютно антиизраильским и пропалестинским, чего при обсуждении только в рамках ЛАГ трудно было бы достичь", – отметил в комментарии "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Источник - НГ
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