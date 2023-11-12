И на Украине, и на Ближнем Востоке Запад выбрал поражение, - Telegraph

00:28 13.11.2023

The Telegraph UK

Великобритания

12 ноября 2023

И на Украине, и на Ближнем Востоке Запад выбрал поражение

Telegraph: Запад не справляется более чем с одним мировым конфликтом



Западные лидеры уже не обладают способностью справляться одновременно более чем с одним международным кризисом, пишет Telegraph. По мнению автора, Запад сам ставит палки в колеса поддерживаемым им союзникам, в том числе и Украине, из-за чего те не могут добиться военных успехов.

Существует вполне реальная угроза того, что мы упустим редкий и бесценный шанс нанести нашим главным противникам сокрушительный военный удар



События на Украине и Ближнем Востоке, возможно, очень различны по своей природе, однако они имеют также и ряд совершенно поразительных общих черт – не последней из которых является очевидная готовность многих западных лидеров беззаветно капитулировать перед теми, кто противостоит им в этих регионах.



Конфликт на Украине начинает все больше напоминать позиционную мясорубку в стиле Первой мировой войны - десятки тысяч солдат пускаются в расход ради отчаянных попыток продвинуться хотя бы на несколько километров, как будто тем самым ВСУ удастся воспрепятствовать России в достижении ее военных и политических целей. Вторжение Израиля в Газу, целью которого является уничтожение ХАМАС, напротив, относится к тем видам операций, которые требуют гораздо более высокого уровня подготовки личного состава и гораздо более досконального знания военного искусства – особенно в свете того, что приоритет Израиль отдает обнаружению и ликвидации развернутой сети тайных подземных туннелей, благодаря которым сравнительно небольшие террористические группы могут превращаться в экзистенциальную угрозу для еврейского государства.



И все же, несмотря на то, что оба государства, на первый взгляд, имеют полное право на самооборону с оружием в руках и борьбу с врагом, который несет опасность самому их существованию – несмотря на все это, есть достаточно сигналов и "флажочков", которые ясно показывают: западные лидеры неоднозначно относятся к оказанию той несомненной поддержки, которой заслуживают оба государства.



В качестве примера можно привести кликушество администрации Байдена по поводу военного ответа Израиля на бойню, устроенную 7 октября террористами ХАМАС.

Действительно, президент Джо Байден активно стремился продемонстрировать свои произраильские симпатии и тот факт, что в их твердости можно не сомневаться, отправив две авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря. Это был однозначный жест поддержки с его стороны. В то же самое время его администрация лихорадочно и безуспешно пыталась добиться "гуманитарной паузы" в боевых действиях – даже в свете того, что любое вмешательство в военные планы Израиля, вне всяких сомнений, могло бы дать ХАМАС определенные преимущества, если не инициативу в целом.



Многие опасаются, что навязчивое стремление Вашингтона организовать паузу в боевых действиях, какой бы краткой она ни была, является составной частью более крупной цели – добиться прекращения огня, что равносильно тому, чтобы позволить ХАМАС уйти от ответственности за страшные преступления, совершенные его боевиками против израильского народа.



И даже если предположить, что Израиль добьется успехов в своем стремлении стереть в пыль всю инфраструктуру ХАМАС и истребить его членов – стоит помнить о том, что Белый дом уже приступил к поиску способов диктовать условия послевоенного устройства. Разумеется, еще до того, как у конфликта появилась хотя бы перспектива скорого завершения. Байден заявил, что он выступает против всяких попыток "реоккупации" Газы со стороны Израиля – даже в том случае, если это мера будет необходимой и единственной для поддержания мира в регионе до тех пор, пока не будет создана новая палестинская администрация.



Между тем патовая ситуация, сложившаяся на Украине, побудила политиков по обе стороны Атлантики переориентировать свои усилия на поиск дипломатического решения конфликта. Это, в свою очередь, неизбежно приведет к тому, что интересы Украины рано или поздно, так сказать, уйдут с торгов задешево.



В Берлине, например, в политических кругах превалирует мнение, что необходимо признать статус-кво и тот факт, что часть Украины навсегда для нее потеряна. Те ее прежние территории, которые вошли в состав России, так и останутся российскими; Украина же как таковая, уже в своих новых уменьшившихся границах, получит возможность наконец воплотить свои мечты и попытаться стать членом Европейского союза.



Подобные настроения крепнут и среди тех, кто верстает внешнюю политику в Париже и Вашингтоне – и желание поскорее разобраться с украинским конфликтом и закончить его становится тем острее, чем дальше распаляется война в Газе. Западные лидеры, похоже, уже не обладают способностью справляться одновременно более чем с одним международным кризисом.



Явное нежелание Запада оказывать максимально полную и безоговорочную поддержку своим, казалось бы, ключевым союзникам, которые сражаются с довольно сильными противниками, не только ставит тревожные вопросы о возможности Альянса защитить свои собственные интересы; следствием ее также является полное непонимание стратегической необходимости – разумеется, с точки зрения нашей будущей безопасности – добиваться того, чтобы государства-изгои и террористические организации были привлечены к ответственности за свои преступления.



Любую мирную сделку, в результате которой Россия получит еще хоть сантиметр украинской территории, многие будут считать ужасным предательством по отношению к украинскому народу. Прекращение огня в Газе до того, как Израиль уничтожит террористическую инфраструктуру ХАМАС, сделает израильтян уязвимыми для новых атак исламистских фанатиков.



С другой стороны, если бы западные лидеры осознали, как важно сейчас нанести России и ХАМАС такой сокрушительный удар, от которого они не смогли бы оправиться - это стало бы четким и недвусмысленным сигналом для тех, кто в штыки воспринимает западные ценности и интересы. Конфликты на Украине и в Газе показали, что российские власти и иранские сторонники ХАМАС, несмотря на свои воинственные заявления, не могут противопоставить на деле что-то, что было бы более весомым аргументом, чем огневая мощь Запада и его союзников.

Единственная причина, по которой украинское наступление в этом году потерпело неудачу, заключается не в плохих тактико-технических характеристиках западного вооружения, а в том, что Запад предоставил Киеву достаточно военной техники лишь для успешной самообороны - но не для безоговорочной победы. Если бы вместо капитуляции перед Москвой западные лидеры сосредоточились на увеличении поставок современного вооружения на Украину, ВСУ смогли бы нанести России сокрушительное поражение и тем самым снять всякие вопросы о необходимости искать варианты мирного урегулирования.



Аналогичный подход должен быть использован и в отношении Израиля и борьбы с ХАМАС и его иранскими союзниками. Несмотря на все агрессивные высказывания Тегерана и его ливанского союзника "Хезболлы", ни один из так называемых союзников ХАМАС не оказал ему сколько-нибудь значимой поддержки в ходе его войны против Израиля. То, какие усилия прикладывает Израиль для достижения своей цели – которая, напомню, состоит в том, чтобы полностью уничтожить ХАМАС – безусловно, заставит их дважды подумать, прежде чем совершать новые нападения на Запад и его союзников.