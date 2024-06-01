КазЧиновники обещают к 06.2024 построить резерват для тюленей на Каспии

00:31 13.11.2023

Когда создадут резерват для тюленей в Мангистау

Резерват будет создан в качестве самостоятельного юридического лица, сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.



Спикер уточнил, что касательно ускорения создания государственного природного резервата в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя в апреле этого года утверждено естественно-научное обоснование. На основании него в настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования.



Когда создадут резерват для тюленей в Мангистау



- Результаты будут известны в конце текущего года. Резерват будет создан в качестве самостоятельного юридического лица в июне 2024 года, - сообщил Ерлан Нысанбаев.



Для активизации работы по пресечению незаконного рыболовства на Каспийском море в марте 2023 года Министерством экологии и МВД утвержден совместный план по борьбе с браконьерством на акватории Жайык-Каспийского бассейна на 2023-2025 годы. В рамках плана проведены совместные рейды и усилен контроль на море.



Сергей Кораблев