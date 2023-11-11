Мир, объятый войной и забвением, - Rebeliоn

00:33 13.11.2023 Rebelión

Испания

11 ноября 2023

Мир, объятый войной и забвением



Разжигание войн идет на руку США, а именно их оборонной промышленности, пишет Rebelion. В 2022 году в мире насчитывалось 55 активных конфликтов, по сравнению с 33, зафиксированными десятилетием ранее. Совпадение в том, что сейчас у власти находятся неоконсерваторы, отмечает автор.

Алехандро Марко дель Пон (Alejandro Marcó del Pont)

Если тратить все на оружие, зачем тогда вкладываться в людей?



В конце прошлого года, во время своего предыдущего визита в Вашингтон, президент Украины Владимир Зеленский был встречен как герой. За несколько дней до Рождества Белый дом прислал за ним в восточную часть Польши самолет ВВС США, который в сопровождении самолета-разведчика НАТО и истребителя F-15 Eagle доставил Зеленского на базу Эндрюс, расположенную недалеко от столицы США. В тот вечер Зеленский выступил перед совместным заседанием Конгресса. Его выступление вызвало 13 бурных оваций, прежде чем он покинул зал.



Американский конгресс готов аплодировать стоя любому кретину, кто позволяет вести ему свой главный бизнес. Хорошим примером последствий таких аплодисментов, которые Владимир Зеленский, видимо, не понял, является исчезнувший и опальный Хуан Гуайдо (венесуэльский государственный деятель; в октябре 2023 года Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест Гуайдо за растрату государственных средств, а также преступления, связанные с госизменой, захватом власти, нецелевым использованием госсредств и отмыванием денег. - Прим. ИноСМИ).Утром 21 сентября 2023 года Зеленский встретился с бывшим спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, после чего отправился в Сенат, где за закрытыми дверями его беседовал с депутатами.

На этот раз настроения изменились. Помощь Украине стала камнем преткновения при обсуждении федерального бюджета. Ангус Кинг (Angus King), сенатор от штата Мэн, описал это страшное распределение обязанностей: "Мы даем деньги. Они отдают свои жизни". Но этого оказалось недостаточно, и Конгресс принял законопроект, чтобы предупредить временное прекращение работы правительства. В него не была включена помощь Украине.

Журнал Times, который назвал его человеком года в 2022 году, в последнем интервью задал прямой вопрос и получил резкий ответ: "Никто не верит в нашу победу так, как я". Владимир Зеленский борется за то, чтобы Украина осталась в строю. Но самое страшное здесь то, что часть мира привыкла к конфликту. Состояние полного истощения, как волна, надвигается на США и Европу, и это уже не сможет долго продолжаться. Сейчас, когда на горизонте намечаются предвыборные кампании, это тщательно скрывается, тем более, когда республиканцы призывают к выводу войск. Провальное контрнаступление, неограниченная коррупция, дни Зеленского таят, как лед, пишет Asia Timesв своей статье "Зеленский на краю пропасти?



Значительная часть помощи, которую правительство предлагает Украине, идет на выплату зарплат украинским госслужащим, в обеспечение работы фондов и даже на выплату пенсий. Правительство Байдена предложило 16,3 миллиардов долларов на поддержку кабинета Зеленского, что на 2,3 миллиарда долларов больше, чем вся помощь, предложенная для Израиля. И это помимо 61,4 миллиардов долларов, которые также будут направлены на Украину. Проблема заключается в том, что даже если конфликт на Украине закончится сегодня, пройдут годы, прежде чем украинская экономика начнет приносить доход, достаточный для покрытия текущих расходов правительства. Это означает, что казначейство США должно будет ежегодно выделять Украине миллиарды, чтобы она могла просуществовать в течение следующего десятилетия.



Неоконсерваторы пользовались особым влиянием при разработке внешней и военной политики, в частности, в правительствах президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-младшего, Обамы и Байдена. Они утверждают, что сила (военная, экономическая или политическая), которая не используется, на практике оказывается напрасной. Военная мощь США должна использоваться по всему миру для продвижения интересов США. И речь идет уже не о балансе сил, а о мировом господстве, основанном на правилах. При этом, нет отдельно республиканских или демократических "неоконов" (неоконсерваторов), они есть с обеих сторон.



Роберт Каган, теоретик неоконсерватизма и муж Виктории Нуланд, официальный представитель Госдепартамента США при Бараке Обаме и нынешний заместитель госсекретаря по политическим вопросам, утверждает, что свобода находится под угрозой. Тем ни менее, ее можно защитить, если США смогут контролировать международную систему и прибегать к вооруженной силе в случае необходимости.

По случайному совпадению, не так давно ХАМАС напал на Израиль. Скорее всего толчком послужило то, что за 16 дней до нападения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке представил будущее Ближнего Востока, в котором не было Палестины. Этнические чистки неожиданно стали реальностью. Вот вам и конкурс совпадений.



По еще одному странному совпадению, во многих регионах мира наблюдается рост числа жестоких и кровопролитных конфликтов, о чем свидетельствует анализ данных, собранных в рамках Уппсальской программы данных о конфликтах, которую проводит Институт исследования проблем мира в Осло. Количество, интенсивность и продолжительность конфликтов в мире сейчас находятся на самом высоком уровне с момента окончания холодной войны. Согласно результатам исследования, в 2022 году в мире насчитывалось 55 активных конфликтов, средняя продолжительность которых составляет от восьми до 11 лет, что значительно больше, чем 33 активных конфликта, которые десятилетием ранее длились в среднем семь лет. Совпадение в том, что у власти находятся "неоконы".



Несмотря на рост числа конфликтов, уже более 10 лет не удается достичь всеобъемлющего мирного соглашения, заключенного при международном посредничестве, чтобы положить конец войнам. Политические процессы в Ливии, Судане и Йемене, которые проходили под руководством ООН или при ее содействии, застопорились или потерпели крах. Замороженные конфликты (в таких странах, как Эфиопия, Израиль и Мьянма) "размораживаются" с угрожающей скоростью. После того как Россия начала спецоперацию на Украине, напряженный конфликт, к радости Америки, вернулся даже в Европу, где до этого несколько десятилетий царили относительный мир и стабильность. Наряду с широким размахом военных действий рекордными стали масштабы человеческих потрясений. По данным журнала Foreign Affairs, к 2022 году четверть населения Земли (два миллиарда человек) будет проживать в зонах, охваченных конфликтами. Число вынужденных переселенцев в мире в начале 2023 года достигло рекордной отметки в 108 миллионов человек.

Как показывает диаграмма БРИКС 11, идея Запада по окружению Китая совершенно очевидна. То, что расколы, разногласия и войны множатся от Украины до Тайваня, - это идея "неоконов", и она уже не нова. Сложные, многосторонние конфликты стали нормой после распада Советского Союза, устранившего бинарный организационный принцип конкуренции между Западом и Советским Союзом, который определил многие предыдущие войны.



ООН, которая некогда выступала посредником в разрешении конфликтов, оказалась не у дел. Утрата влияния обусловлена геополитической конкуренцией, разделившей могущественные государства. Особенно страдает от этих факторов Совет Безопасности ООН. Он оказался парализованным, его деятельность осложняется растущим международным соперничеством между США, Россией и Китаем и все более жестким принципом транзакционного подхода к международной политике. Тупиковая ситуация в Совете Безопасности означает, что ООН не в состоянии предложить решения или осудить военные преступления или агрессию.



Война на Ближнем Востоке влияет на стратегический альянс Россия - Китай - Индия - Иран. Этот альянс - это дипломатический переворот, который еще даже не начал формироваться. Реакцией США является нестабильность. Это второй этап сближения Эр-Рияда и Тегерана, которое было запущено Россией и завершено Китаем, а недавно скреплено печатью в Пекине. Коллективный Запад может начинать паниковать, но неоконсервативная теория состоит в том, чтобы считать их всех "опасными". В итоге эта идея действительно может оказаться опасной на практике. Первый трехсторонний саммит, состоялся 18 августа в Кэмп-Дэвиде между США и двумя азиатскими "вассалами" - Японией и Южной Кореей. Он может быть истолкован как первый шаг к созданию азиатского военно-политического НАТО, еще более "вредоносного", чем Четырехсторонний союз по безопасности (QUAD) или AUKUS, который одержим идеей одновременного сдерживания Китая, России и Северной Кореи.

Но есть и другая составляющая стремления к шаткому миру. "Война - это зло. И она всегда была злом, - говорит генерал морской пехоты США в отставке Смедли Батлер. - Это единственный вид бизнеса, в котором прибыль исчисляется в долларах, а потери - в жизнях". Поэтому считать, что в теории неоконсерваторов нет никакого бизнеса, - это заблуждение.



По данным Международного института исследований проблем мира, в 2021 году совокупный доход 100 крупнейших производителей оружия составил 592 миллиардов долларов. Это почти на 2% больше, чем в предыдущем году, и на 4% больше, чем в 2022 году. Лидирующие позиции по-прежнему занимают американские производители, на долю которых приходится почти половина мирового объема продаж. Поэтому неудивительно, что в пятерку ведущих мировых производителей оружия по объему продаж входят все американские компании: Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics. Обратите внимание, что на диаграмме показаны доходы каждой из компаний только от оборонной промышленности, а не общие доходы, поскольку многие компании, такие как Boeing, получают доходы и от необоронных отраслей и секторов.



И уж скорее всего все они знают, что теории о войнах приносят доход или что разжигание разногласий и конфликтов всегда имеют некую финансовую подоплеку. Источник - inosmi.ru

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