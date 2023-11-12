Эгоизм, ненависть, невежество: Запад выпустил трехголового Кракена, - В.Михеев

00:42 13.11.2023 12.11.2023 | ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



На XVI Веронском евразийском экономическом форуме призвали не допустить расчеловечивания наций



Теоретизирование о построении не "дивного нового мира" с генетически программируемым обществом потребления (по Олдосу Хаксли), а действительно "светлого будущего" без кавычек могло заполнить до краев завершающую сессию на XVI Веронском евразийском экономическом форуме, который состоялся 3-4 ноября в Самарканде (Республика Узбекистан). Могло – но не случилось.



А все по причине того, что крылья прекраснодушным мечтаниям подрезала злоба дня, ворвавшаяся в аудиторию непрерывным информационным потоком жестокости и насилия.



На сессии по теме "Гуманизм или деградация? Ценностные основания будущего мира", похоже, предполагалось сделать черновые наброски дорожной карты для движения в сторону более справедливого мироустройства. Организаторы форума обозначили свою позицию: "В защите homo sapiens нуждается не только природа, но и сам человек – его права и обязанности, культура, историческое наследие, доступ к достоверной информации и так далее".



К тому моменту стало ясно, что только в первую неделю войны Израиль сбросил 6.000 бомб на сектор Газа, а за неполный первый месяц на это палестинское гетто обрушили 35.000 тонн взрывчатки, что почти вдвое больше, чем разрушительная мощь американской атомной бомбы, испепелившей Хиросиму. 10.000 убитых палестинцев, в том числе более 4.000 детей и 2600 женщин.



Комментарии политиков и обозревателей в странах коллективного Запада старательно обходили эту неудобную правду, хотя находились и циники с нацистской окраской, развивавшие в разных вариациях тезис израильского министра обороны, который назвал палестинских арабов "полуживотными" и призвал своих солдат убивать их без разбора, не опасаясь военных трибуналов.



Событие последних полутора лет "опровергают утверждение о том, что однополярный мир более стабилен под американским господством", заявил с трибуны форума итальянский ученый Джузеппе Арлакки. Ранее он занимал пост главы Программы ООН по контролю над наркотиками в ранге заместителя Генерального Секретаря, в настоящее время является профессором социологии в Университете Сассари. Арлакки – автор ряда книг и публикаций о мафии и транснациональной организованной преступности.



"На мой взгляд, эти конфликты противоположны тому, о чем говорят "пророчествущие о конце света" ("prophets of doom"), особенно в средствах массовой информации, – считает профессор Арлакки, – Все эти разговоры об Армагеддоне подчинены цели заставить нас пожалеть о днях холодной войны и однополярного мира. Нас уверяют в том, что разразившиеся конфликты будут вести нас от кризиса к кризису, от геноцида к геноциду, от массового насилия к массовому насилию, к третьей мировой войне и варваризации международных отношений. Нет. На самом деле происходящее есть негативная реакция на то, что происходило в международных отношениях на протяжении десятилетий. Путь к миру (на основе многополярности) означает, что некоторым державам придется проиграть. И потому эти державы... инициируют насилие и войны".



Проблему конфликта между Израилем и ХАМАС можно решить на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года, призвавшей к разделу Палестины на два государства – еврейское и арабское, напомнил Валерий Фадеев, советник Президента России, научный руководитель Института наследия и современного общества Российского государственного гуманитарного университета.



"Переломный момент переживает не только Россия, но и весь мир", – подчеркнул Валерий Фадеев. – Скоро будем отмечать 75 лет с момента принятия Всеобщей декларации прав человека (принята в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года)... Все ли в порядке с правами человека? Нет. У одних государств лучше соблюдаются политические права, у других – социальные. Нужно стремиться к идеалу. Но ряд государств используют доктрину прав человека как оружие, как предлог для вмешательства в дела суверенных стран. Вторжение в Ливию произошло с использованием обвинения в нарушении прав человека".



Романо Проди, президент Фонда международного сотрудничества (президент Еврокомиссии (1999–2004); премьер-министр Италии (1996–1998, 2006–2008 годах), выступая онлайн на форуме, назвал Ливию страной, которая фактически перестала существовать.



"Был ли Муаммар Каддафи идеальным руководителем с точки зрения западных стандартов политических прав и свобод? Нет, не был. Зато в Ливии худо-бедно были обеспечены социальные права, люди имели определенный материальный достаток, – отметил Валерий Фадеев. – Там теперь демократия построена? Там теперь в полной мере реализованы политические права? Нет. Там идет вялотекущая гражданская война. А социальные права? Их тоже нет".



"Мир вошел в период стремительной и болезненной разморозки старых конфликтов, – как верно подмечает блогер под ником "Кремлевский мамковед". – "Шутки в "Твиттере" на тему "что дальше – Тайвань или Корея?" перестали казаться смешными. Люди, чья юность пришлась на пик холодной войны (холодной войны номер один), наверное, сейчас странно себя чувствуют. Острое дежавю и флэшбеки каждый день".



Эдуард Лозанский, профессор МГУ, академик Российской академии социальных наук, основатель и президент Московского международного университета, ответил на вопрос.



– Насколько отчаянно, агрессивно, без оглядки на международное право Соединенные Штаты готовы и будут мешать становлению многополярного мира?



– Страны Запада будут пытаться помешать, как выразился госсекретарь США Энтони Блинкен, "ломке" существующего миропорядка. Для этого у них есть один год. Почему один год? Я не думаю, что Джо Байден и вся его команда останутся на своих местах. При этом "глубинное государство", "вашингтонское болото", есть много названий у сторонников американской гегемонии в мире, не захотят смириться с изменением статус-кво.



У них имеется весомое преимущество. На их стороне играет военно-промышленный комплекс, который зарабатывает на войне и раздает часть прибыли разным структурам, а к ним относятся не только Конгресс США, но также мозговые центры и СМИ. Они все питаются из этого источника. И они будут противиться тому, чтобы в Белый дом пришел некто подобный Рональду Рейгану, который сменил риторику: начав с обвинения СССР в том, что она есть "империя зла", он затем заговорил об архитектуре безопасности от Ванкувера до Владивостока.



Ключевая фигура в администрации США – Энтони Блинкен. Именно он, по сути, посадил Джо Байдена в Белый дом. Когда вскрылись неприглядные факты, выуженные из утерянного ноутбука его сына Хантера Байдена (компьютер был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр), то всплыл опасный компромат, в том числе и на занимавшего в ту пору пост вице-президента Джо Байдена, которого сын называл в переписке Big Guy. Тогда именно Блинкен позвонил бывшему заместителю главы ЦРУ Майклу Мореллу, чтобы тот инициировал письма бывших чиновников разведслужб с одним единственным выводом: в этой истории якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации", а следовательно, отец и сын Байдены ни в чем не повинны.



У Джо Байдена был шанс предотвратить конфликт на Украине, когда в декабре 2021 года Москва предложила провести переговоры о стратегической стабильности, где ключевым пунктом было закрепление за Украиной статуса нейтрального государства. Но этого не произошло, поскольку в 2014 году именно Байден курировал госпереворот в Киеве. Имеются свидетельства того, как Виктория Нуланд (замгоссекретаря США, раздававшая печеньки на майдане) отчитывалась перед ним за проделанную ею работу на Украине.



Повторюсь, у нас есть год, до ноября 2024 года, когда в Америке состоятся президентские выборы, – сказал в заключение профессор Лозанский. – Главное, чтобы за это время никто не перешел роковой красной линии.



На что можно и нужно уповать, чтобы не позволить возрадоваться "пророкам гибели"? По мнению профессора Арлакки, фундаментом надежды на лучшее будущее может служить сам факт образования союза БРИКС, который "становится ядром нового, более справедливого и инклюзивного мирового порядка, состоящего из нескольких цивилизационных культур и религий, без враждебных блоков, основанного на солидарности и сотрудничестве, на уважении самобытности и суверенитета".



БРИКС, рассуждал вслух профессор Арлакки, – "это союз немилитаристского и неколониалистского характера, и его экономика далека от классического капитализма". Во всех этих странах власть не находятся на службе финансово-промышленной олигархии.



"Страны БРИКС не стремятся к гонке вооружений, а способствуют процветанию и социально-экономическому развитию, а это именно то, чего хотят народы мира".



Вместе с тем сбалансировал свой исторический оптимизм профессор Арлакки: "Человеческий прогресс не линеен, как утверждал Иммануил Кант. А это значит, что становлению многополярного мира и новой системы глобальной безопасности, продвигаемым БРИКС, предстоит пройти долгий путь".



"Каким выйдет мир из этого переломного этапа в его истории?" – задался вопросом модератор сессии о гуманизме Валерий Фадеев и привел пример еще одной рукотворной напасти – насаждение невежества.



"Почти общепризнанно, что в обозримой перспективе образование будет получать лишь меньшая часть молодежи. Утверждают, что так было всегда, мол, только последние два века во многих странах большинство молодых людей получили шанс овладеть знаниями. Сейчас говорят, что в будущем только 10% будут допущены до образования и потому смогут наслаждаться искусством, а остальные 90% останутся безграмотными. Что это, как не предательство идеалов гуманизма?"



Выступавший следом итальянский социолог Франческо Сидоти, не скрывая, что представляет "старую школу" мысли, напомнил о девизе Ora et labora ("Молись и трудись"). Придумал девиз Бенедикт Нурсийский, который в 529 году н. э. основал монашеский орден бенедиктинцев, старейший орден в лоне Римско-католической церкви.



Этот мыслестрой поддержал Валерий Фадеев своим комментарием: "Эта заповедь отвергает навязываемое сегодня опасное заблуждение, что нужно положиться на искусственный интеллект, который якобы будет за всех работать, потому как якобы труд есть обуза".



Вспоминали в ходе сессии и германского ученого Вильгельма фон Гумбольдта, который дал ответ на вопрос, что делает человека человеком. Это "познание и созидание". В этом и заключается высшая форма гуманизма.



Поспособствовал ли веронско-самаркандский форум консолидации здоровых сил в защиту гуманизма? Форум, по мнению его основателя итальянского профессора Антонио Фаллико, "указал на альтернативный путь, продемонстрировав повсеместную потребность в плюрализме взглядов и стремлении к интеграции. В этом постоянном поиске новых решений и механизмов мир бизнеса и торговли предлагает особую дипломатию, основанную на экономических и социальных потребностях. Этот путь в большей степени учитывает реальные потребности народов, стремящихся строить, а не разрушать, находить новые решения в мире, переживающем глубокие изменения. В крайне непредсказуемом мире".



* * *



Кто не хочет учитывать холодное дыхание в лоб и затылок геополитических ветров, тот не сумеет разобраться в причинах того, что со стороны смотрится как хаотизация международных отношений, и будет склонен объяснять происходящее всеобщим реальным или симулируемым сумасшествием. В то время как у каждого надрывного искусственного катаклизма, сопровождаемого человеческими жертвами, всегда есть заказчик, исполнитель, бенефициар и жертва.



Сегодня становится все более очевидным, что усилия транснациональной финансовой олигархии, образующей самый влиятельный правящий клан, направлены на осуществление Стратегии Трех Д. Это Дегуманизация, Дебилизация и Дезорганизация.



Ради этих деструктивных целей и ведется негласная третья мировая война, нацеленная на размывание духовных основ и скреп целых наций, на физическое сокращение репродуктивных категорий граждан, на фрагментацию общин и обществ, чтобы сделать их податливым материалом для манипулирования сознанием.



Умышленное создание очагов контролируемого хаоса во многих и без того турбулентных регионах умножает не только скорбь и удлиняет список жертв конфликтов и распрей, но и кратно увеличивает долю тех, кто под влиянием страха и стресса легко поддается на распространяемые мифы и ложные ценности.



Запад выпустил против мирового сообщества, не входящего в привилегированный клуб стран под англосаксонским водительством, трехголового Кракена. Эгоизм, ненависть и невежество.



Владимир Михеев, соб. корр. ФСК



Самарканд – Москва Источник - fondsk.ru

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