Гегемон на глиняных ногах и грядущий Апокалипсис. Запад расчеловечивается ударными темпами, - А.Белов

00:45 13.11.2023

12.11.2023 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Несколько дней назад на лентах новостей появилось сообщение о том, что студия Marvel, известная, прежде всего, своей кинофраншизой про "Мстителей", задумалась о возвращении к прежним ролям актеров из оригинального состава – Роберта Дауни-младшего, Скарлетт Йоханссон, Криса Эванса и других.



Как пишет издание Variety, боссы Disney, которой и принадлежит Marvel Studios, пришли к выводу, что новая стратегия инклюзивности и разнообразия, которую лет эдак пять тому назад начали активно продвигать американские киноделы, не приносит ожидаемых барышей. Ну не хочет зритель следить за судьбами небинарых суперличностей и потому голосует рублем против навязываемой ему транс-гей-повестки.



Казалось бы, какое нам дело до проблем Голливуда? После начала СВО они от нас ушли, а мы и не сильно расстроились, ибо в последнее время смотреть там было решительно нечего. Но в том-то и закавыка, что американская киноиндустрия и корпорация Disney, как одна из наиболее влиятельных ее частей, являются как бы маркером ситуации в США и в целом на коллективном Западе.



Именно Disney долгое время как в кино, так и в жизни была, пожалуй, самым активным проводником новой этики (всех этих me too, культуры отмены, расовой апроприация и так далее), леволиберальной повестки с ее 100500 гендерами и экологического экстремизма, упрятанного в обертку борьбы с озоновыми дырами, потеплением климата и прочей антинаучной ересью.



Кстати, оголтелые экоактивисты так уже всех достали, что против них выступил даже Илон Маск:



"Доведите экологизм до крайности и вы начинаете рассматривать человечество как чуму на поверхности Земли, как плесень или что-то в этом роде, верно? Но на самом деле это не так… экологические движения... зашли слишком далеко… Если вы начинаете думать, что люди – это плохо, то естественным выводом будет то, что люди должны вымереть сейчас же", – заявил американский мультимиллионер.



Беда фанатиков в том, что они не способны услышать иное мнение. И слова Маска так и останутся гласом вопиющего в пустыне, а между тем нынешние откровенно завиральные идеи, навязываемые кучкой маргиналов американскому и шире – западному обществу, грозят это самое общество разрушить.



Как написал в одном из постов в социальных сетях канадский профессор Гад Саад – борец за западные ценности и свободы, упорный защитник науки, разума и здравого смысла и очень оптимистичный человек, как он сам себя характеризует – нет никакой уверенности в том, что Запад сможет оправиться от своего многофронтального цивилизационного самоубийства.



"Я говорил об этих проблемах на протяжении десятилетий и написал об этом книгу, но последние несколько недель наглядно продемонстрировали, насколько проблема стала неразрешимой. Это будет долгая и в конечном итоге кровавая кончина, и Запад станет первым обществом в истории, которое полностью саморазрушится из-за своего паразитического идеологического восторга. Это гигантская греческая трагедия, которая определит будущее человечества. Это не гипербола. Ваши внуки заплатят очень высокую цену за ваше "прогрессивное" высокомерие, коренящееся в погоне за Единорогом, существующим только в тайниках глубоко ошибочных паразитических умов", – с прискорбием констатировал канадский ученый.



Кстати, возможно, именно то, что он живет в Канаде, еще сильнее повлияло на ход его мыслей и весьма трагические выводы. Дело в том, что в последнее время Канада стала государством массовой эвтаназии. Уже каждая 25-я смерть пациента в этой североамериканской стране – результат добровольного расставания с жизнью. Такая ситуация стала возможной после легализации медицинского суицида.



И я даже не беру религиозный или нравственный аспект самоубийства. Ужас в том, что по решению канадских властей уйти из жизни может любой и никакого обоснования в виде смертельной и неизлечимой болезни, приносящей человеку постоянные непреносимые боли, больше не требуется.



Более того, медицинские работники канадских больниц и хосписов начали активно склонять к самоубийству людей бедных и неспособных оплатить свое лечение.



"Мне перестали давать еду и воду, возить на прием лекарств, помогать дойти до туалета, издевательствами меня принуждали к эвтаназии. Врач откровенно убеждал меня уйти из жизни", – сообщила одна из пациенток обычного канадского медучреждения. И таких случаев уже тысячи. С недавних пор медицинский суицид даже включен в "карту здоровья", то есть оплачивается государством.



И потому сложно не согласиться с мнением, что "канадские законы об эвтаназии – самая большая угроза для инвалидов со времен нацистских практик в Германии". Но самое поразительно, что это никого не беспокоит. По мнению властей, все в порядке вещей. Для активистов же, явно плохо знакомых с уроками истории, это и вовсе проявление свободы личности. Свободы, от которой уже становится откровенно душно.



"Сделайте шкафчики, душевые и ванные комнаты раздельно для девочек и раздельно для мальчиков" – с этим требованием выступили школьники и их родители из округа Лаудун, штат Вирджиния, США. Таким образом они протестовали против политики местного руководства, разрешающей мальчикам, считающим себя девочками, находиться в раздевалках и душевых для реальных, биологических девочек.



Даже пока я аккуратно записываю эти собранные воедино факты, меня не покидает ощущение надвигающегося апокалипсиса. Апокалипсиса, который неминуемо случится по крайней мере в одной отельной части нашего мира.



Как заявил на днях, обращаясь к американцам, президент Сальвадора Найиб Букелк, США будут развалены изнутри, поскольку самый страшный враг для нынешнего мирового гегемона внутренний, а не внешний.



"Никакой внешней угрозе было бы не под силу нанести такой ущерб. Результаты налицо. Я сужу по вашим городам. Еще 30 лет назад они были девственно красивыми. Сейчас они пустынны. Посмотрите на меня. Я сам из Сальвадора, из страны третьего мира, из Центральной Америки. Но я смотрю на ваши города и думаю: "Я тут жить не хочу". 30 лет назад о таком даже подумать было нельзя: сальвадорец отказался от жизни в американском городе. Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго. Эти города стремительно разрушаются. Это не случайно, так было кем-то задумано". Конец цитаты.



Что ж, похоже, это приговор западоцентричной модели мира. Модели, существовавшей, по сути, испокон веков и окончательно утвердившейся в так называемый период великих географических открытий. Куда бы ни приходил Homo occidentalis, человек западный, он везде приносил с собой самые яркие достижения западной цивилизации – смертоносное оружие, рабство, жесточайшую эксплуатацию и феноменальную, какую-то просто нечеловеческую жестокость.



И вот теперь, когда созданный Западом колониальный порядок рушится на наших глазах, чему, кстати, мы с вами немало поспособствовали – в 2022-м (начало СВО), в 2014-м (возвращение Крыма и начало Русской весны) и даже в 2007-м (знаменитая речь Путина в Мюнхене), – происходит неизбежное падение и самого Запада, не умеющего и не желающего жить по-другому.



И дело даже не в том, что США и все прочие западные страны давно уже перестали представлять из себя выставочный образец американской мечты. Проблемы намного глубже: стараниями местных активистов, политиков и различных корпораций вроде Disney некогда благословенный Запад превратился в сборище сумасшедших фриков всех мастей, занимающихся, по сути, саморазрушением.



Возможно, весь этот процесс займет не один десяток лет, но одно очевидно уже сегодня: даже без внешнего воздействия гибель западной империи неизбежна. Просто колосс этот стоит на глиняных ногах, а стало быть – без вариантов.