Ближний Восток: когда взорвется Западный берег реки Иордан? - Д.Минин

00:46 13.11.2023

12.11.2023 | ДМИТРИЙ МИНИН



Планы, вынашиваемые "религиозными сионистами", этому весьма способствуют



На фоне ужасов, творимых в секторе Газа, мир уделяет заметно меньше внимания событиям, происходящим в другой части Палестины, где проживают две трети ее общего населения (4,5 млн человек) – Западному берегу реки Иордан (ЗБРИ) и примыкающему к нему Восточному Иерусалиму (0,5 млн человек). Между тем обстановка там в любой момент может взорваться новой интифадой (восстанием). И если при всех протестах Израилю при помощи США пока удается держать в изоляции сектор Газа и избегать прямого вмешательства в ситуацию других стран и сил, то локализовать острый конфликт на ЗБРИ ему будет гораздо тяжелее.



Премьер-министр соседней Иордании уже объявил в соцсетях, что попытки решения Израилем проблемы ЗБРИ посредством вытеснения его населения на иорданскую территорию будут рассматриваться Амманом как объявление войны. Нет сомнения, что если все так и произойдет, то ни лавирующие страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, ни другие арабские государства уже не смогут воздержаться от прямой конфронтации с Израилем. Ведь король Иордании Абдалла II, при изрядной доле английской крови, все же прямой потомок пророка Мухаммеда и официальный "хранитель" исламских святынь на Храмовой горе Иерусалима. Крах иорданской государственности в случае единоличного противостояния с ЦАХАЛом в планы окружающих правителей не входит.



Премьер-министр и министр обороны Иордании Бишер Аль-Хасауна



Премьер-министр и министр обороны Иордании Бишер Аль-Хасауна



Само по себе наличие у нынешнего "наиболее правого за всю историю" правительства Израиля намерений по "окончательному решению" проблемы палестинцев путем их выдавливания в соседние арабские страны сомнений ни у кого уже не вызывает. Соответствующий план по Газе, судя по всему, подготовленный Министерством разведки Израиля еще до событий 7 октября, уже просочился в печать и был признан властями как реально существующий, но "пока на рабочем уровне". То, что он не просто написан, а реально находится "в работе", видно по всему происходящему в многострадальном секторе и вокруг него.



Аналогичный, хотя и более сложный, проект существует и для ЗБРИ. Его разработал министр финансов, лидер крайне правой коалиционной партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич. Он предусматривает аннексию всего Западного берега и предоставляет палестинцам три варианта: 1) продолжать жить на своей земле, отказавшись при этом от любых национальных устремлений; 2) эмигрировать; 3) если они решат остаться и сражаться, то будут признаны террористами и уничтожены всей силой армии. Когда его спросили на встрече, на которой он представлял свой план деятелям религиозного сионизма, намеревался ли он также убивать женщин и детей, Смотрич ответил: "На войне как на войне".



Из окружения Нетаньяху данный план также был дезавуирован, однако и его нахождение "в работе" вполне подтверждается логикой поступков властей, совершаемых на ЗБРИ и в Восточном Иерусалиме.



Бецалель Смотрич



Бецалель Смотрич



На ЗБРИ еще не вспыхнуло массового вооруженного сопротивления палестинцев по той причине, что их из последних сил удерживает от этого формально управляющий частью указанной территории более умеренный ФАТХ во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом. К тому же оружия у местных палестинцев на руках объективно меньше, чем у ХАМАСа в Газе. Долина реки Иордан, через которую оно могло бы быть доставлено, всегда была плотно заминирована и строго контролировалась ЦАХАЛом. Однако в этой зоне "в превентивных целях" с самого начала операции "Железные мечи" армией и силами безопасности повсеместно проводятся массовые репрессии. Арестованы тысячи "потенциальных смутьянов". Тюрьмы переполнены. Жестко подавляются любые мирные протесты. Убито около 200 человек и многие сотни ранены. Экономика парализована. Жизнь людей крайне осложнилась. Критическая масса недовольства близка к своему пределу.



Задержанный на ЗБРИ палестинец



Задержанный на ЗБРИ палестинец



Рейд в арабском квартале Иерусалима



Рейд в арабском квартале Иерусалима



К этому добавляется подлинный террор, который развернули против палестинцев на ЗБРИ незаконно занимающие их земли еврейские поселенцы из кибуцев ("горные парни"). Они уничтожают сельскохозяйственные угодья, сжигают дома, обстреливают и попросту прогоняют соседей – арабов в неведомое. Еврейских поселенцев здесь насчитывается около 700 тысяч, они поголовно вооружены, и именно эта группа населения является главной избирательной базой и опорой двух наиболее антипалестински настроенных партий правящей в Израиле коалиции – "Еврейской силы" И. Бен-Гвира и "Религиозного сионизма" Б. Смотрича. Последние всячески "подогревают" своих сторонников, в частности, Бен-Гвир, будучи министром национальной безопасности, планирует раздать поселенцам десятки тысяч единиц более мощного автоматического оружия, чем у них было до сих пор. Смотрич же, руководя финансами, постоянно блокирует перевод каких-либо средств палестинской администрации.



Бен-Гвир раздает оружие поселенцам



Бен-Гвир раздает оружие поселенцам



Ситуация развивается таким образом, что даже независимо от воли Нетаньяху и командования ЦАХАЛа эта двоица вместе с поселенцами в состоянии спровоцировать протестный взрыв такой мощности, которая бы им позволила поставить вопрос о повторении операции по типу той, которая проходит в Газе, и на ЗБРИ. Не случайно, почувствовав в происходящем реальный сценарий для разрастания конфликта, темой поведения поселенцев на ЗБРИ обеспокоилась даже G7. На ее специальном совещании по поводу ситуации в регионе, например, ничего не было сказано в отношении прекращения огня в Газе, дескать, "бомбите на здоровье!" Но зато в качестве отдельного пункта принятого заявления осужден "рост экстремистского насилия со стороны поселенцев, совершаемого против палестинцев". А почему бы не потребовать и их выселения с незаконно занятой чужой земли?



Однако Нетаньяху никак не торопится обуздать своих ретивых союзников, поскольку ему удобно идти к той же цели, перекладывая ответственность на кого-то другого. Он сам и другие деятели "Ликуда" на разного рода манифестациях и переговорах с западными партнерами не раз говорили, что палестинская государственность, по сути, уже реализована в Иордании и именно туда следует переселиться тем палестинцам, которые не признают суверенитет Израиля над всей занимаемой им территорией.



Подобная интерпретация "окончательного решения" палестинского вопроса как раз в наибольшей степени беспокоит Амман. До 1967 года ЗБРИ с Восточным Иерусалимом вообще входили в состав Иордании, но сейчас она категорически отказывается и от принятия беженцев, и от восстановления прежнего положения, к чему ее, кстати, неоднократно призывали и различные американские администрации, правда, за исключением еврейских поселений.



Король Иордании Абдалла II



Король Иордании Абдалла II



Все достаточно просто. В Иордании в настоящий момент проживают около 11 млн человек, из которых, по разным оценкам, палестинские беженцы прошлых времен и их потомки составляют от 30% до 40%. Если к ним добавить еще несколько миллионов из новой волны, то они реально будут составлять большинство населения. Дальше –требование свободных выборов, на Западе же это так популярно, и конец хашимитской династии. В 70-е годы прошлого века страна уже пережила целый ряд палестинских восстаний, и тогда династию с большим трудом спасла лишь "черкесская гвардия" ("черкесами" в Иордании называют всех переселенцев 19 века с Северного Кавказа, около 300 тыс.). Королю Абдалле II легче пойти на войну с Израилем и даже поссориться с Вашингтоном, но сохранить свой трон, чем согласиться с подобной самоубийственной перспективой. С ним солидарны и королева Рания, сама палестинка по национальности, а также престолонаследник Хусейн (получается наполовину палестинец). К тому же в Иордании объективно отсутствуют экономические условия по принятию такого числа людей. Для жизни в ней пригодна лишь и без того сильно перенаселенная часть восточного побережья Иордана, в то время как остальная территория – это преимущественно пустыни.



Примечательно, что подобный нарратив об овладении палестинцами "гораздо более пригодной для создания собственной государственности" соседней страной израильтяне продвигали и им самим, обещая и некоторое финансовое содействие. Никто из серьезных палестинских руководителей и слышать об этом не хотел.



Следует признать, что даже американские покровители Израиля, похоже, понимают эфемерность и опасность подобных планов, пытаясь "в осторожной форме" предостеречь его от них.



Но только вот ничего вразумительного взамен они не предлагают, поэтому угроза крупномасштабного взрыва на ЗБРИ с перспективой перерастания в региональную войну остается высоко вероятной.