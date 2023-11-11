Правда о гонконгском гриппе: чего бояться и как уберечься

04:18 13.11.2023

По России стал распространяться вирус подтипа H3N2, известный своей высокой заразностью.



Легкомысленно относиться к болезни не стоит - грипп может спровоцировать осложнения.



Гонконгский грипп начал свое шествие по стране: Амурская, Тюменская, Орловская области, Пермский край, Забайкалье… Учитывая способность к быстрому распространению, уже достаточно скоро "гонконгца" можно ждать и в Северной столице. Между тем, по данным регионального управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге вырос за прошедшую неделю на 12,6%. "РосБалт" разбирался, чего опасаться петербуржцам.



Что такое гонконгский грипп



Вирусы гриппа делятся на три вида: А, В и С. Вирус А может поражать и человека, и животных, а также способен менять свою антигенную структуру - мутировать. Он вызывает острые заболевания респираторного тракта средней или сильной тяжести, приобретающие характер эпидемии. Вирусы В и С поражают только человека, их вспышки чаще носят локальный характер, а течение болезни при них обычно более легкое. Передается инфекция воздушно-капельным путем: вирус попадает во внешнюю среду с частичками слюны или мокроты - при кашле и чихании. Также заразиться можно через предметы обихода.



Свое именование серотип H3N2 вируса А получил по названию страны, где был впервые обнаружен в 1968 году. Грипп быстро выбрался за пределы Восточной Азии, и в 1969–1970 годах в мире от гонконгского гриппа скончались около 4 млн человек. В планетарном масштабе цифры не столь большие: по данным ВОЗ, в среднем от гриппа в год умирают 650 тыс. человек, а жертвами печально известной "испанки", по разным оценкам, за 1918–1919 годы стали от 50 млн до 100 млн человек. Другое дело, что при невысокой смертности (0,5%) штамм H3N2 очень контагиозный (заразный): в 1968 году за две недели число инфицированных им в Гонконге людей достигло полумиллиона. Сегодня гонконгский грипп перешел в разряд сезонных инфекций.



Среди симптомов "гонконгца" - головная боль, першение и боль в горле, сухой кашель, заложенность носа, слабость, боль в мышцах, повышение температуры, возможно расстройства желудка. Инкубационный период длится 1-2 дня, заболевание обычно начинается с резкого подъема температуры. Длительность болезни - от полутора до двух недель. Лечение проводится противовирусными препаратами, также используется симптоматическая терапия: сосудосуживающие капли в нос, полоскания для горла, жаропонижающие, разжижающие мокроту и облегчающие ее отхаркивания средства. Легкомысленно относиться к болезни не стоит - грипп может спровоцировать осложнения, стать причиной расстройства нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.



Как себя защитить



Самым действенным способом защиты от гриппа остается прививка. Специалисты ВОЗ рекомендуют проводить вакцинацию за 2–3 недели до начала активного распространения вирусов, оптимально - в начале осени. Однако если человек еще не успел привиться, поставить вакцину не поздно - пика активности грипп достигает в январе–феврале, а на спад заболеваемость идет в марте.



Каждый год эксперты Всемирной организации здравоохранения обновляют состав вакцин против гриппа с учетом прогнозов о штаммах вирусов, которые будут преобладать в следующем сезоне. На основе этих рекомендаций минздравы всех стран составляют свои списки препаратов, способных противостоять инфекции. В сезоне 2023–2024 годов к применению ВОЗ рекомендует трех- и четырехвалентные вакцины, к 2025 году организация советует преимущественно перейти на четырехвалентные препараты - считается, что они способны наиболее эффективно защищать от гриппа.



Как ранее пояснял "РосБалту" заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, принципиальная разница между предлагаемыми к вакцинации препаратами заключается в том, что одни из них выпускаются с полноценным количеством антигена, другие - с уменьшенной антигенной нагрузкой, но со стимулятором иммунитета - адъювантом. Если еще подробнее - трехвалетная вакцина содержит антигены вирусов А (H1N1), А (H3N2), одного штамма вируса типа В и адъювант, а четырехвалетная - два антигена вируса А и два вируса В.



В Петербурге для прививочной кампании выбраны отечественные вакцины в вариантах для детей и для взрослых: "Совигрипп" (трехвалентная вакцина с адъювантом от компании "Микроген") и "Ультрикс Квадри" (четырехвалентная вакцина без адъюванта от компании "Форт"). Учитывая, что в эпидсезоне 2023–2024 годов, по данным Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, прогнозируется доминирование гриппа типа А, эффективными будут оба препарата.



Особенно важно вакцинироваться людям, входящим в группы риска: пожилым, детям, беременным, а также страдающим хроническими заболеваниями. Важно понимать, что человек, получивший прививку, не застрахован от болезни, однако, скорее всего, протекать она будет значительно легче и без осложнений.



По словам Никифорова, сохраняющееся среди населения мнение, что от прививки можно заболеть гриппом, абсолютно беспочвенно: подцепить болезнь нельзя ни от одной из вакцин - ни с адъювантами, ни с полноценной антигенной нагрузкой. "Вопрос лишь в том, что с каждым днем возрастает риск, что вы привьетесь, будучи уже зараженным. Это, конечно, нежелательно, но тоже не смертельно. В вакцине содержится не та доза антигена, чтобы как-то серьезно повредить человеку, даже если он находится в инкубационном периоде", - отметил инфекционист.



В период подъема заболеваемости гриппом важно минимизировать посещение людных мест и массовых мероприятий, носить маски, использовать санитайзеры, чаще мыть руки и проветривать помещения.



Где поставить вакцину



Прививочная кампания в Северной столице продлится до декабря. Привиться бесплатно можно в любой государственной или муниципальной поликлинике (прививочные кабинеты работают в будние дни с 8:00 до 20:00, а в субботу с 9:00 до 15:00), в крупных торговых центрах, в вузах и на предприятиях, а также в мобильных прививочных пунктах, расположенных у метро и на вокзалах (с ноябрьским графиком их приема можно ознакомиться здесь).



Примечательно, что сделать прививку петербуржцы могут в любом пункте вакцинации - вне зависимости от регистрации, однако потребуется предъявить паспорт. Противопоказаниями к вакцинации являются острые инфекционные заболевания, обострение хронических болезней.



Как пояснил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, на сегодняшний день в городе прививки от гриппа получили уже более 2,9 млн человек - почти половина горожан. Ранее власти заявляли о намерении привить 3 млн 240 тысяч петербуржцев - 60% от населения Северной столицы. Именно такие показатели позволяют достичь коллективного иммунитета.



Мария Осадчая