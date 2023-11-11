Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией, - Игорь Кармазин

04:20 13.11.2023

Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией

Глава армянского генштаба встретился с американскими генералами



Игорь Кармазин



Армения стремительно меняет геополитическую ориентацию. Ереван отдаляется от России и сводит к минимуму работу в рамках ОДКБ и СНГ. В то же время, Армения сближается с США и ЕС - в том числе наращивает военное сотрудничество. Так, армянское руководство согласовало закупку французского оружия и хочет привлечь американских специалистов к реформированию своей армии. "Известия" разбирались в том, чего ждать от Еревана дальше.



Как меняются отношения Армении и России



Ереван дистанцируется от интеграционных инициатив с участием России. В октябре армянские руководители проигнорировали все ключевые мероприятия СНГ. Так, премьер-министр Никол Пашинян не приехал на саммит в Бишкек и пропустил встречу глав правительств. В свою очередь, министр иностранных дел Арарат Мирзоян проигнорировал переговоры глав МИД стран Содружества.



В ноябре тенденция получила продолжение. Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян отказался участвовать во встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября: республику на мероприятии представлял армянский посол. И если в середине осени армянские руководители хотя бы давали пояснения своим демаршам, то на этот раз никаких причин указано не было.



Похожим образом складываются отношения Армении с ОДКБ. Ереван не принял миссию наблюдателей ОДКБ, хотя разместил наблюдателей ЕС. Республика также отказалась проводить на своей территории учения "Нерушимое братство – 2023", в октябре не прислала контингент на маневры в Киргизии. Кроме того, в сентябре Ереван отозвал постпреда при ОДКБ Виктора Биягова и до сих пор не назначил нового представителя.



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Никол Пашинян при этом намекает, что через некоторое время Ереван может поставить вопрос о выходе из организации. По его словам, сейчас стороны ведут консультации, после которых наступит момент "сделать выводы".



"Мы находимся на этапе обсуждения вопросов. Мы не хотим, чтобы в ОДКБ нас неправильно поняли, а также мы неправильно поняли ОДКБ", - говорит он.



Напряженными остаются и двусторонние отношения Еревана и Москвы. Так, армянский парламент ратифицировал Римский статус Международного уголовного суда, который ранее выписал ордер на арест Владимира Путина. Кроме того, Пашинян заявил, что не видит преимуществ от размещения в городе Гюмри российской военной базы, хотя отметил, что вопрос о выводе базы не поднимается. В Ереване также обсуждается запрет российских телеканалов. После одной из телепередач МИД страны вручил ноту протеста российскому послу Сергею Копыркину.



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Какие у Еревана отношения с США и Францией, поставки вооружения



В это же время Армения пытается сблизиться со странами Запада. В октябре Пашинян, который не нашел время на встречи в рамках СНГ, посетил сразу два мероприятия в Европе. Сначала съездил на саммит в испанской Гранаде, где встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После переговоров политики заявили, что Армения и ЕС "стоят плечом к плечу".



В середине октября Пашинян выступил на пленарном заседании Европарламента. "Армения готова быть ближе к Европейскому союзу настолько, насколько Евросоюз считает возможным", - признался он. По его словам, Ереван готов к максимально широкому сотрудничеству, в том числе по вопросам реформирования армянской полиции, судебной системы, образования и государственного управления.



Развиваются и отношения Армении с отдельными государствами, среди европейских стран выделяется взаимодействие с Францией. Главной темой сотрудничества стали закупки вооружения. В мае нынешнего года Париж поставил Армении 50 бронетранспортеров, обсуждалась также передача бронеавтомобилей. В октябре Ереван договорился с Парижем о закупке радаров для ПВО и зенитно-ракетных комплексов малой дальности.



Кроме того, стороны договорились, что французский армейский офицер будет прикомандирован к министерству обороны Армении в качестве постоянного советника. В Ереване при этом стремятся к дальнейшему расширению сотрудничества. 9 ноября Никол Пашинян встретился в Париже с Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров армянский лидер отметил, что Ереван хочет более тесно взаимодействовать в экономике, развитии инфраструктуры и других сферах.



Партнерство Армении и США также усиливается. В сентябре в Ереван на армейские учения приезжали американские военнослужащие. Согласно официальной легенде, отрабатывалось совместное выполнение миротворческих задач. Проведение мероприятия стало особенно красноречивым на фоне бойкота Ереваном мероприятий ОДКБ.



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В начале ноября глава армянского Генштаба Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте. Согласно официальным сообщениям, Асрян раскрыл детали проводимых в армянской армии реформ. Американский генерал Стивен Башам в ответ пообещал помочь Еревану в вопросах профессионализации армии, укрепления сержантского состава, модернизации системы управления, военном образовании и боевой подготовке.



Кроме того, армянское руководство стало регулярно контактировать с украинскими политиками. Так, нынешней осенью спикер армянского парламента Ален Симонян встретился с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, а секретарь Совбеза Армен Григорян пообщался с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком. В свою очередь, Никол Пашинян на саммите в Гранаде впервые лично встретился с Владимиром Зеленским.



Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Ереване должны отдавать себе отчет в том, что "речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России". "Нынешнее руководство республики целенаправленно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении", - подчеркнула она. При этом глава МИД Сергей Лавров говорил, что НАТО через Ереван пытается продвигать свои интересы в Закавказье. По его словам, в Армении за последние годы появилось множество неправительственных организаций, которые создают почву для антироссийских настроений.



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Что говорят эксперты



Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, что армянское руководство последовательно портит отношения с Россией.



- Мы слышим многочисленные заявления армянского руководства, видим встречи и поездки, масштабную антироссийскую информационную кампанию в государственных и проправительственных СМИ. При этом пока этот геополитический разворот никак не институализирован. Армения не ставит вопрос о выходе из ОДКБ, ЕАЭС или прекращении двусторонних соглашений с Россией, - подчеркивает собеседник.



Он добавляет, что конечную цель Пашиняна и его команды понять сложно.



- Возможно, Армения наращивает контакты с Западом, чтобы вызвать у России ревность и добиться от Москвы каких-то дополнительных преференций. Возможно, команда Пашиняна провоцирует Москву на резкую реакцию, чтобы действительно углубить раскол, получив предлог для дальнейшего ухудшения отношений. Третий вариант - Ереван таким неуклюжим способом прощупывает почву на Западе, пытается себе что-то выторговать в США и ЕС, - считает Силаев.



Армянский политолог Арман Абовян говорит, что команда Пашиняна стремится оторвать Армению от России.



- Нынешнее руководство страны никогда не скрывало своего прозападного вектора. Я уверен, что со временем будут поставлены вопросы и о выходе из ОДКБ, СНГ и других евразийских структур. Сейчас готовится почва, общественное мнение для соответствующих шагов, - утверждает он.