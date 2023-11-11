 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.11.2023
04:28  Этнотуризм в Узбекистане – магнит для путешественников
04:25  ИИ готов войти в каждый дом: пора начинать бояться "бунта машин?"
04:22  Традиционные отношения: как живут современные гейши
04:20  Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией, - Игорь Кармазин
04:18  Правда о гонконгском гриппе: чего бояться и как уберечься
01:14  Война в Газе и будущее Ближнего Востока, - Андрей Кортунов
01:01  Рождение нового мира: государство-банкир. Британская империя как антипод христианского Рима, - В.Можегов

00:57  Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете, - "Взгляд"
00:46  Ближний Восток: когда взорвется Западный берег реки Иордан? - Д.Минин
00:45  Гегемон на глиняных ногах и грядущий Апокалипсис. Запад расчеловечивается ударными темпами, - А.Белов
00:42  Эгоизм, ненависть, невежество: Запад выпустил трехголового Кракена, - В.Михеев
00:38  Об искусстве специальной военной операции, - Сергей Полетаев
00:33  Мир, объятый войной и забвением, - Rebeliоn
00:31  КазЧиновники обещают к 06.2024 построить резерват для тюленей на Каспии
00:28  И на Украине, и на Ближнем Востоке Запад выбрал поражение, - Telegraph
00:16  Ближневосточный конфликт объединил мусульманские страны, - Геннадий Петров
00:11  Иран устал от палестинского вопроса. Почему Исламская Республика не воюет с Израилем, - НГ
00:03  Мечты лимитрофов о величии, - Андрей Школьников
Воскресенье, 12.11.2023
20:28  Эсен Айдогдыев назначен новым послом Туркмении в России
20:27  Гигантский самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker нырнул в Средиземное море возле сектора Газа
20:26  Бомба на $33 трлн: госдолг США стал мировой проблемой, - Дм.Мигунов
20:24  Нацизм подавляет главный потенциал казахской нации, - Тимур Иксанов
19:22  Радужные перспективы: Латвию принудили к однополым бракам
17:25  Мир встал на паузу: победы Украины больше не ожидается, - МК
15:25  До обязательного хиджаба еще далеко. Насколько высок уровень свободы и безопасности женщин в странах ЦентрАзии?
15:23  Судьба мажора. За что киндер-министр Бишимбаев заколол вилкой свою жену
15:21  Visor покупает "Халык Банк Кыргызстан". Что ожидать?
15:15  Как в Пекине отравили в 1960-м резидента КГБ генерала Вертипороха (история)
15:09  Как скромный корейский каменщик стал самым богатым человеком Казахстана (история Вовы Кима)
15:05  Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров взял медаль этапа Гран-при в Китае
15:01  Байден потерялся на Арлингтонском кладбище. Присматривал местечко?
12:27  "Казахстан поддерживает создание палестинского государства", - проснулся КазМИД
10:38  Найден вирус, который может вызвать еще одну пандемию - "Нипах"
09:18  Может ли таджикская наука претендовать на Нобелевскую премию?
09:16  "Таджикистан поддерживает создание Государства Палестины в границах 1967 года", - Э.Рахмон
09:11  "Птенцы Собянина". Гастер-Москва все адаптирует мигрантов, - Т.Астафьева
08:59  Ближневосточные государства действуют в тренде многополярности, - Ирина Звягельская
08:55  Победа России и Палестины неизбежна! - Рами Аль-Шаер
08:35  Американская молодежь разочаровалась в США и демократии
08:33  Пекин выигрывает у Вашингтона битву за пятое поколение, - Д.Капустин
00:38  Бомбы, падающие на Газу, оплачены США, - Вл.Овчинский
00:30  Отчаяние и измена овладели властью. Как мямля Николашка умудрился проиграть 1-ю мировую?
00:27  "Это не мир. Это перемирие на 20 лет". 105 лет тому назад замолчали пушки Первой мировой войны, - В.Бурт
00:25  Белградский эндшпиль: к чему приведут досрочные выборы сербского парламента? - А.Веселов
00:20  Туннельная война в Газе: ЦАХАЛ рискует попасть в западню
00:04  "Наряд для хищника". Почему Байден, Трамп и прочая нечисть - это одинаково плохо, - Сергей Кожемякин
00:01  Умер бывший судья Верховного суда Кыргызстана Абдыгапар Шакиров
Суббота, 11.11.2023
18:22  Общественные стереотипы в Израиле, делающие конфликт на Ближнем Востоке практически неразрешимым, - Гидеон Леви
17:46  Politico: Байден проведет "жесткий разговор" с Си Цзиньпином об Украине и Иране
16:54  Коза кричала: Американская астронавтка опять потеряла сумочку в открытом космосе
15:49  Казахские понты? Сколько правды в стереотипах о "казахском Техасе"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией, - Игорь Кармазин
04:20 13.11.2023

Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Глава армянского генштаба встретился с американскими генералами

Игорь Кармазин

Армения стремительно меняет геополитическую ориентацию. Ереван отдаляется от России и сводит к минимуму работу в рамках ОДКБ и СНГ. В то же время, Армения сближается с США и ЕС - в том числе наращивает военное сотрудничество. Так, армянское руководство согласовало закупку французского оружия и хочет привлечь американских специалистов к реформированию своей армии. "Известия" разбирались в том, чего ждать от Еревана дальше.

Как меняются отношения Армении и России

Ереван дистанцируется от интеграционных инициатив с участием России. В октябре армянские руководители проигнорировали все ключевые мероприятия СНГ. Так, премьер-министр Никол Пашинян не приехал на саммит в Бишкек и пропустил встречу глав правительств. В свою очередь, министр иностранных дел Арарат Мирзоян проигнорировал переговоры глав МИД стран Содружества.

В ноябре тенденция получила продолжение. Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян отказался участвовать во встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября: республику на мероприятии представлял армянский посол. И если в середине осени армянские руководители хотя бы давали пояснения своим демаршам, то на этот раз никаких причин указано не было.

Похожим образом складываются отношения Армении с ОДКБ. Ереван не принял миссию наблюдателей ОДКБ, хотя разместил наблюдателей ЕС. Республика также отказалась проводить на своей территории учения "Нерушимое братство – 2023", в октябре не прислала контингент на маневры в Киргизии. Кроме того, в сентябре Ереван отозвал постпреда при ОДКБ Виктора Биягова и до сих пор не назначил нового представителя.

Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
Пашинян сделал ряд неоднозначных заявлений о российской базе

Никол Пашинян при этом намекает, что через некоторое время Ереван может поставить вопрос о выходе из организации. По его словам, сейчас стороны ведут консультации, после которых наступит момент "сделать выводы".

"Мы находимся на этапе обсуждения вопросов. Мы не хотим, чтобы в ОДКБ нас неправильно поняли, а также мы неправильно поняли ОДКБ", - говорит он.

Напряженными остаются и двусторонние отношения Еревана и Москвы. Так, армянский парламент ратифицировал Римский статус Международного уголовного суда, который ранее выписал ордер на арест Владимира Путина. Кроме того, Пашинян заявил, что не видит преимуществ от размещения в городе Гюмри российской военной базы, хотя отметил, что вопрос о выводе базы не поднимается. В Ереване также обсуждается запрет российских телеканалов. После одной из телепередач МИД страны вручил ноту протеста российскому послу Сергею Копыркину.

Хоть Гюмри: Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044-го
Что прописано в двустороннем соглашении и зачем Никол Пашинян снова заговорил о статусе военнослужащих РФ

Какие у Еревана отношения с США и Францией, поставки вооружения

В это же время Армения пытается сблизиться со странами Запада. В октябре Пашинян, который не нашел время на встречи в рамках СНГ, посетил сразу два мероприятия в Европе. Сначала съездил на саммит в испанской Гранаде, где встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После переговоров политики заявили, что Армения и ЕС "стоят плечом к плечу".

В середине октября Пашинян выступил на пленарном заседании Европарламента. "Армения готова быть ближе к Европейскому союзу настолько, насколько Евросоюз считает возможным", - признался он. По его словам, Ереван готов к максимально широкому сотрудничеству, в том числе по вопросам реформирования армянской полиции, судебной системы, образования и государственного управления.

Развиваются и отношения Армении с отдельными государствами, среди европейских стран выделяется взаимодействие с Францией. Главной темой сотрудничества стали закупки вооружения. В мае нынешнего года Париж поставил Армении 50 бронетранспортеров, обсуждалась также передача бронеавтомобилей. В октябре Ереван договорился с Парижем о закупке радаров для ПВО и зенитно-ракетных комплексов малой дальности.

Кроме того, стороны договорились, что французский армейский офицер будет прикомандирован к министерству обороны Армении в качестве постоянного советника. В Ереване при этом стремятся к дальнейшему расширению сотрудничества. 9 ноября Никол Пашинян встретился в Париже с Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров армянский лидер отметил, что Ереван хочет более тесно взаимодействовать в экономике, развитии инфраструктуры и других сферах.

Партнерство Армении и США также усиливается. В сентябре в Ереван на армейские учения приезжали американские военнослужащие. Согласно официальной легенде, отрабатывалось совместное выполнение миротворческих задач. Проведение мероприятия стало особенно красноречивым на фоне бойкота Ереваном мероприятий ОДКБ.

Не НАТО искать: в альянсе не рассматривают присоединение Армении
Тем не менее совместные учения с США вызывают в Москве озабоченность

В начале ноября глава армянского Генштаба Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте. Согласно официальным сообщениям, Асрян раскрыл детали проводимых в армянской армии реформ. Американский генерал Стивен Башам в ответ пообещал помочь Еревану в вопросах профессионализации армии, укрепления сержантского состава, модернизации системы управления, военном образовании и боевой подготовке.

Кроме того, армянское руководство стало регулярно контактировать с украинскими политиками. Так, нынешней осенью спикер армянского парламента Ален Симонян встретился с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, а секретарь Совбеза Армен Григорян пообщался с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком. В свою очередь, Никол Пашинян на саммите в Гранаде впервые лично встретился с Владимиром Зеленским.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Ереване должны отдавать себе отчет в том, что "речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России". "Нынешнее руководство республики целенаправленно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении", - подчеркнула она. При этом глава МИД Сергей Лавров говорил, что НАТО через Ереван пытается продвигать свои интересы в Закавказье. По его словам, в Армении за последние годы появилось множество неправительственных организаций, которые создают почву для антироссийских настроений.

Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
Пашинян сделал ряд неоднозначных заявлений о российской базе

Что говорят эксперты

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, что армянское руководство последовательно портит отношения с Россией.

- Мы слышим многочисленные заявления армянского руководства, видим встречи и поездки, масштабную антироссийскую информационную кампанию в государственных и проправительственных СМИ. При этом пока этот геополитический разворот никак не институализирован. Армения не ставит вопрос о выходе из ОДКБ, ЕАЭС или прекращении двусторонних соглашений с Россией, - подчеркивает собеседник.

Он добавляет, что конечную цель Пашиняна и его команды понять сложно.

- Возможно, Армения наращивает контакты с Западом, чтобы вызвать у России ревность и добиться от Москвы каких-то дополнительных преференций. Возможно, команда Пашиняна провоцирует Москву на резкую реакцию, чтобы действительно углубить раскол, получив предлог для дальнейшего ухудшения отношений. Третий вариант - Ереван таким неуклюжим способом прощупывает почву на Западе, пытается себе что-то выторговать в США и ЕС, - считает Силаев.

Армянский политолог Арман Абовян говорит, что команда Пашиняна стремится оторвать Армению от России.

- Нынешнее руководство страны никогда не скрывало своего прозападного вектора. Я уверен, что со временем будут поставлены вопросы и о выходе из ОДКБ, СНГ и других евразийских структур. Сейчас готовится почва, общественное мнение для соответствующих шагов, - утверждает он.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699838400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС
- Алихан Смаилов на встрече с Президентом Узбекистана: Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд
- AMANAT предлагает запретить азартные игры лицам младше 25 лет
- О визите Путина
- Законопроект по вопросам обеспечения безопасности детей будет широко обсуждаться с общественностью - Т. Дуйсенова
- Встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан Жамаубаева Е.К. с представителями миссии Международного валютного фонда
- О религиозности
- Состоялась первая министерская встреча в формате "Центральная Азия – Большая семерка"
- В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финпирамиды "Eolus"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  