Традиционные отношения: как живут современные гейши

04:22 13.11.2023

Искусство быть компаньоном в Японии востребовано до сих пор



Гейша - один из наиболее узнаваемых образов японской культуры. Своими корнями он уходит в XVII век и у многих ассоциируется с прошлым. Однако гейши в Японии продолжают работать и сегодня. Кто они такие и как устроен их быт - в фотогалерее "Известий"



Табличка, запрещающая туристам прикасаться к гейшам, в Гионе, Киото - одном из самых респектабельных районов, где встречаются гейши



Майко - начинающие гейши, которым только предстоит освоить профессию



У гейш много классических навыков. Помимо поддержания беседы, они учатся игре на традиционных музыкальных инструментах и танцам



Большинство встреч с гейшами проходит в элитных ресторанах



Как правило, гейши составляют компанию в респектабельных заведениях, однако их могут пригласить в ночной клуб или караоке



Сегодня гейши в основном живут небольшими группами в собственных квартирах



Обязательный элемент гардероба гейши - японское кимоно



Танцевальные уроки гейшам преподают строго отдельно в специальных классах



Обычно в майко - ученицы - приходят девушки в возрасте 15-20-ти лет. После завершения обучения майко становятся гейко - профессиональными артистками



Каждая гейша воспринимается прежде всего как приятный собеседник, ответственный за церемониал



Проведение чайной церемонии - один из ключевых и безусловных навыков в арсенале гейши



Кроме того, гейши осваивают искусство икебана - создание цветочных композиций



Несмотря на общую консервативность образа, гейши вынуждены адаптироваться к современным реалиям



Например, после пандемии коронавируса некоторые гейши начали работать онлайн



Спрос на услуги гейш сохраняется и по сей день, их легко встретить на улицах многих городов Японии



https://iz.ru/1602707/gallery/kak-seichas-zhivut-geishi-v-iaponii