Этнотуризм в Узбекистане – магнит для путешественников

04:28 13.11.2023

Красочно о стране может рассказать ее национальный колорит.



Этнотуризм предполагает участие туристов в повседневной жизни местного населения



Красочно и выразительно охарактеризовать страну может ее национальный колорит! Этнический туризм один из самых увлекательных видов путешествия: узнавать простой народ, особенности его быта, обычаи, традиции, фольклор, кухню, народные ремесла.



Именно такой вид туризма сегодня притягивает как магнит путешественников в Узбекистан. Здесь вы можете поучаствовать в жизни сельских жителей, пожить в отдаленном кишлаке или в юртах, побывать на местной свадьбе или другом торжестве, покататься на лошадях и верблюдах, съездить на сафари и насладиться уникальной экзотической фауной страны.



Гостевые дома



Основа этнографического туризма в Узбекистане - не столько старинные города, а гостевые дома в селах, в том числе на охраняемых природных территориях (ОПТ) или вокруг них.



К примеру, вблизи Нуратинского заповедника в кишлаках Ухум, Хаят и Маджерум Фаришского района Джизакской области и Сентоб Нуратинского района Навоийской области обустроены несколько гостевых домов. Они расположены в горной местности.



Рядом с ними протекают родники, есть фруктовые сады. Все дома построены и оборудованы по национальной, сельской технологии и обеспечены необходимыми условиями проживания.



Вместе с хозяевами туристы могут заниматься домашней работой - печь лепешки в тандыре, готовить еду, ткать ковры, вышивать или помогать в сборе урожая фруктов и овощей.



Также предлагаются прогулки пешком или верхом на лошади, рыбная ловля в горной речке, вечер фольклора.



Этнический туризм в Узбекистане предполагает и участие в разных празднествах, в которых сохранены старинные узбекские обычаи: рождение, сватовство, свадьба и др. Узбеки с удовольствием приглашают на свои торжества иностранных гостей, знакомят их со своими традициями, национальными костюмами, песнями и танцами, с национальной кухней.



Юртовые лагеря



Хотите приобщиться к жизни и культуре северных народностей Узбекистана, изучить их традиции и уклад жизни на фоне первозданной природы, выберите для проживания юртовые лагеря.



Традиционные узбекские юртовые лагеря построены в форме кочевых поселений.



Жизнь в юртах абсолютно экологична, в их производстве используются исключительно натуральные материалы. Каждая юрта рассчитана примерно на 5 человек.



Проживая в юртовом лагере, вы как бы побываете на краю цивилизации, переносясь во времени, ощутите атмосферу Шелкового пути, среди кочевников и торговцев, чьи караваны когда-то проходили по этим местам.



Проживание в юртовых лагерях часто включает в себя различные экзотические услуги: поездка на верблюдах, пикники на фоне природы и перед костром с фольклорными представлениями под звездным небом.



Самыми известными юртовыми лагерями в Узбекистане считаются: "Айдар", расположенный в 10 километрах от озера "Айдаркуль", лагерь "Сафари" близ города Нурата, юртовый лагерь "Муйнак" на берегу Аральского моря, лагерь Аяз-Кала недалеко от городища Аяз-Кала и др.



Сбор урожая и производство



Агротуризм в Узбекистане – это приключение, предполагающее временное пребывание туристов в сельской местности и посещение хозяйств аграрного сектора.



Это идеальная возможность привлечения гостей на местные фермы по производству вин, пива, овощей, фруктов, меда, масла, лекарств, хлопковой продукции, продуктов животноводства.



Любой турист может приобщиться к созданию продукции, которая производится только в определенном регионе.



Например, в Ферганской области можно посетить компанию "Мехригие", где производят целебные чаи, комплекс по разведению карабаирской породы лошадей, страусиную ферму, рыбоводческое хозяйство "Орагбой Ота", Ферганскую гранатовую агроферму.



В Самаркандской области доступны такие туристические агрообъекты, как ферма "Азам Азамат Агро", где выращивают фрукты, бумажная фабрика "Конигил", сад "Богибаланд", винодельческий завод "Богизогон".



В Бухарской области – центры производства меда и глиняных печей "тандыров", в Джизакской области – хозяйства по выращиванию бахмальских яблок и мирзачульских дынь.



В Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях – производство гранатов, в Хорезмском регионе – рыбные хозяйства, в Ташкентской области – комплекс "Geo Eco Start" по разведению породистых лошадей и др.



Путешествие по агрообъектам позволит гостям воочию увидеть процесс производства, принять участие в дегустации продуктов, это будет интересно не только взрослым, но и детям.



Узбекское виноделие



Виноделие в Узбекистане имеет древнюю историю. Считается, что первый виноград сюда был привезен более 6 тысяч лет назад.



Известный венецианский путешественник Марко Поло, путешествовавший по Центральной Азии, написал в своем дневнике:



"Самарканд, Бухара и другие великолепные города - это места, украшенные великолепными садами и виноградниками. Я попробовал здешнее вино. Этому вину было не менее десятка лет, и оно поражало своим превосходным качеством…".



Сегодня в стране действуют несколько крупных производств, а также ряд частных виноделен. Самые крупные винзаводы в Узбекистане: "Ташкент вино", "Богизогон", "Ховренко", частные винодельни "Chateau Hamkor" и "Uzumfermer".



На территории завода Ховренко в Самарканде есть действующий музей виноделия. Здесь вас познакомят с более 150-летней историей завода, предложат продегустировать несколько сортов вина и коньяка в историческом зале XIX века.



В долине реки Заравшан, в хозяйстве Богизогон вином занимаются из поколения в поколение. Здесь производят более 20 наименований вина, коньяк и коньячный спирт.



Семейная винодельня "Uzumfermer" расположилась в Кибрайском районе Ташкентской области. На территории хозяйства разбит декоративный сад с несколькими тематическими зонами, есть гостиница и небольшой ресторан. Во время посещения винодельни вас ждет экскурсия по саду и дегустация домашнего вина.



В предгорьях Чаткальского хребта раскинулась долина Паркент. Именно здесь, в селе Номданак находится винное хозяйство "Chateau Hamkor". Во время экскурсии на завод можно посмотреть сами виноградники, принять участие в сборе урожая (если сезон), узнать о процессе изготовления вина, а также посмотреть винный погреб. Оценить вино можно в особом дегустационном зале, где создано все, чтобы знакомство с вином прошло в особой атмосфере.



Этнофестивали



Кстати, о богатстве узбекской культуры рассказывают различные этнофестивали и выставки. Вот уж где есть на что посмотреть! Одно из самых крупных подобных мероприятий – фестиваль "Бойсун бахори" - проходит каждую весну в Сурхандарьинской области, в почти не тронутом цивилизацией местечке Байсун, славящемся невероятной красотой местной природы.



Народные гуляния и ярмарки длятся несколько дней. Сюда съезжаются фольклорные коллективы со всего мира, танцоры, певцы, бахши (народные сказители), ремесленники.



Так что, если вы устали от городской суеты, вам необходимо расслабиться и ощутить гармонию и равновесие на фоне живописной природы, то поезжайте в узбекское село, где жители сохранили свою аутентичность и самобытность.