Скончался Болат Назарбаев (брат Нурсултана)

08:08 13.11.2023

13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев, сообщает Zakon.kz.

"13 ноября 2023 года в 09:51 после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев", – рассказал источник.



6 ноября 2023 года сообщалось, что младший брат Нурсултана Назарбаева находится в реанимационном отделении.



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Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области.



С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ". В том же году был награжден орденом "Парасат".



Анастасия Московчук