Начальника полиции казахского Талдыкоргана Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании

08:11 13.11.2023

Начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании



"Водворен под стражу в изолятор временного содержания начальник Талдыкорганской городской полиции.



Он подозревается в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 120 ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей") УК РК.



Обстоятельства изучаются в рамках досудебного расследования с назначением необходимых экспертиз.



Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД РК".



Динара Халдарова



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Чем известен Марат Куштыбаев



В 2019 году Куштыбаева уволили с должности начальника местной полицейской службы Алматинской области из-за аудиозаписи, на которой он критикует своих подчиненных, используя при этом ненормативную лексику.



В январе 2023 года Куштыбаева привлекли к "строгой дисциплинарной ответственности" за очередную аудиозапись, где он материт своих подчиненных.

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