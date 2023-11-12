 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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VIP-семейка уродов Бишимбаевых уже пытается отмазать своего сына министра - упыря-убийцу
09:04 13.11.2023

Дядя Салтанат Нукеновой об убийстве: Мы никогда в жизни не простим

Экс-аким Павлодара Кайрат Нукенов, дядя убитой супруги экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой, отметил, что "такого человека прощать нельзя", сообщает Zakon.kz.
Казахстанский государственный деятель отметил в интервью журналисту Болату Аманбаеву, что семья Бишимбаевых уже начала выгораживать своего сына.

"Для нас он изверг и убийца. Мы никогда в жизни не простим. Можно было простить, если бы это было убийство по неосторожности. Но мы видим, как он издевался. Так не каждый бандит и изверг может издеваться. За это никогда и никакого прощения не будет. Такого человека прощать нельзя".
Кайрат Нукенов
В дополнении он заявил, что если его простить, то будет уже другая трагедия.

"Он еще человека убьет. Тогда это будет уже на нашей совести... Некоторые блогеры, наверное, хотят оправдать Бишимбаева. Те, которые делают это за деньги - ничтожные люди", – сказал он.

Кроме того, Нукенов произнес опасения о том, что следствие по уголовному делу может пойти не по правильному пути. Семья сомневается в проведенной экспертизе.

"Говорят, у него в крови нашли всего 0,65 промилле. Если человек всю ночь употреблял алкоголь, чему есть множество свидетельских показаний... это уже о чем-то говорит. Многие говорят, что он употреблял и наркотики, но наркотического опьянения в нем не нашли".
Кайрат Нукенов
Экс-аким добавил, что Бишимбаев пригласил в ресторан своего братишку.

"Он несколько раз заходил в номер, убеждался, жива она или не жива. И только, когда она умерла, после этого начал вызывать скорую помощь. Я убежден, что этого братишку не только за недонесение должны привлечь к уголовной ответственности, но должны привлечь как соучастника убийства. И тот человек, который стер все видеозаписи с камер наблюдения – тоже соучастник".
Кайрат Нукенов

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В заключении он рассказал про состояние женщин, которые делали омывание Нукеновой.

"Женщины вышли оттуда в очень большом трансе. У них на лицах был испуг. Таких ран и побоев они не видели раньше. Они были в ужасе".
Кайрат Нукенов
9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

На следующий день, 10 ноября 2023 года, в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева. Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов заявил, что Бишимбаев действительно задержан. Слухи о том, что бывший министр был в наркотическом или алкогольном опьянении, представитель МВД отказался комментировать.

11 ноября полицейские предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

В этот же день в суде Астаны отметили, что Бишимбаев арестован на два месяца.

Уже 12 ноября пресс-служба Департамента полиции Астаны заявила, что по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева задержан директор ресторана, где произошла трагедия.

Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".

Анастасия Московчук

Источник - zakon.kz
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