 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Италия заходит в Центральную Азию через Узбекистан, - В.Панфилова
09:14 13.11.2023

Рим предложил новый формат сотрудничества с регионом
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.11.2023
Президент Италии Серджо Маттарелла начал диалог "Италия – Центральная Азия" с Узбекистана. В Ташкенте 10 ноября состоялись переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым, по итогам которых был подписан пакет документов, расширяющих стратегическое партнерство между странами. Итальянская сторона заявила о поддержке стремления Узбекистана к скорейшему вступлению в ВТО и принятия Соглашения о расширенном партнерстве с Евросоюзом. Не менее важная часть визита итальянского президента посвящена вопросам образования и туризма. В компании своей дочери Лауры Маттареллы (со статусом первой леди Италии) Серджо Маттарелла посетил Самарканд, где работает археологическая миссия Италии.
Это ответный визит итальянского президента в Узбекистан. В июне 2023 года Италию посетил узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев. Тогда же были подписаны Совместная декларация о стратегическом партнерстве и ряд документов, придающих импульс двустороннему сотрудничеству в политике, безопасности, экономике, энергетике и культурно-гуманитарной сфере. Портфель инвестиционных соглашений по итогам состоявшегося в Милане бизнес-форума составил 9 млрд евро. Итальянские компании выделили несколько перспективных направлений для развития бизнеса в Узбекистане. Среди них – текстильная промышленность, производство строительных материалов, металлургия, химическая отрасль, автомобилестроение, электроника, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.

Нынешние переговоры между Шавкатом Мирзиеевым и Серджо Маттареллой логически продолжают политику Ташкента по углублению сотрудничества с европейскими странами. Напомним, что недавно в Люксембурге была утверждена "дорожная карта", в которой страны ЕС и ЦА выразили готовность к расширению сотрудничества в энергетической сфере, добыче и переработке критически важных ресурсов для стран ЕС. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заметил, что Евросоюз стремится углубить стратегическое сотрудничество со странами Центральной Азии, предлагая партнерство для преодоления глобальных вызовов. Италия, будучи членом ЕС, активно реализует свою стратегию Восточного партнерства, особенно в отношении Центральной Азии. Подчеркивая стратегическую важность региона, премьер-министр страны Джорджа Мелони предложила формат встреч "1+5" с целью выполнения социально-экономических и культурных обязательств.

Эксперты считают, что Италия решила заходить в Центральную Азию через Узбекистан как наиболее политически стабильную страну региона. Реформы, проводимые в Узбекистане в экономической, социальной и юридической сферах, получают положительную оценку западных институтов. Именно поэтому Италия поддерживает стремление Узбекистана к скорейшему вступлению в ВТО и подписанию соглашения о расширенном партнерстве с Евросоюзом.

Для Узбекистана Италия представляет интерес с точки зрения высоких технологий, поэтому Ташкент приглашает итальянские компании с высоким технологическим уровнем принять участие в модернизации узбекской экономики. Сегодня в Узбекистане работают 52 предприятия с участием итальянского капитала, в том числе 33 совместных и 19 предприятий со 100-процентным итальянским капиталом. В торговле между Узбекистаном и Италией действует режим наибольшего благоприятствования. За девять месяцев текущего года двусторонний товарооборот составил почти 390 млн долл.

"Узбекистан является мостом между Европой и Азией, страной стратегической в плане партнерства, обладающей огромным потенциалом. Мы хотим быть причастны к современному развитию Узбекистана и готовы углублять наши многосторонние отношения. Предприниматели готовы сотрудничать, предлагая передовые технологии, высокое качество конечной продукции. Мы будем оказывать поддержку, чтобы реализовать весь потенциал двустороннего взаимодействия", – заявил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Особое внимание итальянская сторона обратила на перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Главы двух государств обсудили кооперацию в сфере образования. Они договорились о проведении в будущем году совместного образовательного форума. Мероприятие станет платформой для обмена мнениями и опытом ученых двух стран по таким вопросам, как новейшие методики преподавания, модернизация системы образования. По словам ведущего научного сотрудника Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУ Камилы Сабировой, за последние годы образовательная сфера в Узбекистане развивается высокими темпами, ей уделяется повышенное внимание. Согласно рейтингу Global Education Expenditure 2022, Узбекистан входит в первую двадцатку государств по уровню расходов на образование.

Например, Туринский политехнический университет в Ташкенте с 2009 года занимает лидирующую позицию в инженерном образовании и распространении итальянских технологий в Узбекистане. Серджо Маттарелла посетил вуз, где в своем выступлении отметил, что "долгосрочное сотрудничество с Туринским политехническим университетом является результатом более чем десятилетней работы и представляет собой конкретный путь для обеих стран". На базе этого университета в следующем году будет запущен Центр по трансферу передовых итальянских технологий.

Главы государств также отметили растущий интерес к изучению итальянского языка в Узбекистане. В этой связи принято решение о подготовке учителей и поэтапного внедрения преподавания итальянского языка в школах. По мнению Камилы Сабировой, содействие Италии в образовательной сфере позволит, во-первых, получить более качественные, современные знания, отвечающие потребностям быстро меняющегося мира; во-вторых, обменяться знаниями, идеями и передовой практикой в изучаемых областях; в-третьих, улучшить качество подготовки кадров. В результате подготовка студентов будет вестись более эффективно и результативно, что безусловно внесет свой вклад в экономику Узбекистана.

Источник - НГ
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