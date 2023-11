Тайвань – главная тема предстоящей тяжелой встречи Байдена и Си Цзиньпина, - Тимоти С. Рич

09:16 13.11.2023 Тайвань – главная тема предстоящей встречи Байдена и Си Цзиньпина

если по другим вопросам можно попробовать договориться, то здесь практически непреодолимые разногласия

Владимир Овчинский



Тимоти С. Рич (директор Международной лаборатории общественного мнения в Университете Западного Кентукки) в статье в The National Interest "Тайвань бросает длинную тень на саммит Байдена и Си Цзиньпина" (11.11,2023) пишет:



"Предстоящий саммит Байдена и Си Цзиньпина (15.11.2023), который пройдет на фоне недавних усилий по стабилизации американо-китайских отношений, будет охватывать широкий круг тем. Однако проблема Тайваня грозит затмить все другие потенциальные области.



Министр иностранных дел Китая Ван И и генерал Чжан Юся утверждают, что "независимость Тайваня" представляет собой самый серьезный вызов американо-китайским отношениям, и что Китай "не проявит милосердия", чтобы предотвратить такой исход.



Между тем, США подчеркивают сохранение статус-кво в отношениях между двумя сторонами пролива, несмотря на военные достижения Китая, которые потенциально могут убедить Пекин в том, что время работает на них.



Чтобы поддержать этот статус-кво, недавнее объявление о помощи США Тайваню, помимо традиционных продаж оружия, является сильным сигналом администрации Байдена о ее решимости противостоять китайской агрессии, даже в то время, когда сама тайваньская общественность разделилась во мнениях относительно того, будут ли США на самом деле защищать их.



Поскольку и США, и Китай обмениваются колкостями относительно намерений друг друга в Тайваньском проливе, факт остается фактом: в отношении Тайваня остается мало места для переговоров. Объединительная риторика и военная политика Китая вряд ли утихнут, особенно в преддверии выборов на Тайване в январе, в то время как администрация Байдена, несмотря на трудности с оказанием помощи Тайваню, желает избежать видимости уступки под давлением Китая.



И Байден, и Си сталкиваются с серьезными проблемами на этом саммите в обстановке недоверия, где внутреннее давление мало способствует конструктивному диалогу".



Рич считает, что "вместо того, чтобы удвоить внимание к хорошо известным позициям, обеим сторонам следует попытаться разграничить тайваньский вопрос, чтобы переключить внимание на что-то другое.



Президент Байден, сохраняя ограничения на передачу технологий, может попытаться сосредоточиться на способах ослабления других торговых барьеров.



Обе стороны могут также найти взаимные интересы в ограничении расширения войны между Израилем и ХАМАСом или предотвращении эскалации Северной Кореи". Но большинство американских аналитиков полагают, что шансов на компромиссные решения США и КНР по Тайваню практически равны нулю.



Джут Бланшет (заведующая кафедрой Китая Центра стратегических и международных исследований) и Бонни Глейзер (директор Индо – Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла) в статье в War On Roks "Самая насущная проблема Тайваня – удушение, а не вторжение" (09.11.2023) пишут:



"Какова наибольшая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе? Для растущего числа аналитиков и чиновников в столицах по всему миру ответ однозначен: вторжение или блокада Тайваня Народно-освободительной армией Китая".



Такое опасение, по мнению авторов, не лишено оснований:



"Открытые военные угрозы Китая острову неуклонно растут с 2016 года, когда китайское правительство прервало официальные контакты с Тайбэем после инаугурации Цай Иньвэнь на посту президента. Китайские военные регулярно проводят учения в Тайваньском проливе, чтобы продемонстрировать решимость и отточить свои возможности по захвату и контролю над Тайванем. Совместные воздушные и морские учения, которые Народно-освободительная армия провела после поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года, широко рассматривались как репетиция блокады. И хотя китайский лидер Си Цзиньпин не сформулировал точные сроки вторжения на Тайвань, авторитетные заявления и документы явно грозят применением военной силы для принуждения к "воссоединению", если Пекин придет к выводу, что у него нет лучших вариантов.



Подготовка к возможному вторжению или блокаде по-прежнему имеет важное значение".



Тем не менее, считают эксперты, "хотя вторжение является наиболее значимым сценарием, мы не считаем его наиболее вероятным, и отношение к нему так, как будто оно происходит, происходит за счет отвлечения внимания от краткосрочных и ближайших вызовов миру и стабильности в Тайваньском проливе.



Пекин стремится заставить Тайбэй вступить в официальные переговоры о "воссоединении", и для достижения цели он проводит все более агрессивную кампанию "серой зоны" политического, психологического, экономического и дипломатического принуждения, призванную заставить граждан Тайваня почувствовать себя бессильными, разделенными и изолированными.



Если Китай сможет заметно подорвать доверие к американской поддержке и помощи в сфере безопасности, одновременно демонстрируя тайваньскому народу, что его правительству не хватает воли или возможностей ответить на китайское давление, во вторжении не будет необходимости.



Устойчивая и успешная кампания экономического принуждения и информационной войны дает китайскому правительству возможность формировать стратегический ландшафт возможного будущего конфликта.



Например, Коммунистическая партия Китая попыталась использовать "провокацию" визита Пелоси, чтобы стереть центральную линию Тайваньского пролива и нормализовать воздушные и военно-морские операции вплоть до края прилежащей зоны, которая простирается на 24 морских мили от береговой линии Тайваня. Нежелание Соединенных Штатов и Тайваня агрессивно противостоять принуждению на нижнем конце спектра только придаст смелости Коммунистической партии Китая, которая будет чувствовать себя комфортно, предпринимая еще более агрессивные шаги. Таким образом, сдерживание действий "серой зоны" - это не отдельное мероприятие от сдерживания блокады или вторжения, а, скорее, критический ранний шаг в этом направлении".



"Хотя в отношениях между двумя сторонами пролива были периоды относительной стабильности и улучшения связей, например, во время президентства Националистической партии или гоминьдановского Ма Инцзю (2008–2016), с 2016 года китайское правительство использовало ряд инструментов принуждения, включая дезинформацию, когнитивную войну, экономическое и дипломатическое давление, кибератаки, действия "единого фронта" и военные операции в идентификационной зоне противовоздушной обороны Тайваня.



Как говорится в недавно опубликованном докладе Пентагона "О военной мощи Китая", цель Китая состоит в том, чтобы "заставить Тайвань капитулировать перед объединением или заставить руководство Тайваня сесть за стол переговоров на условиях КНР ". Согласно докладу, полномасштабное вторжение на остров станет "одной из самых сложных и трудных военных операций для НОАК [Народно-освободительной армии]", которая также принесет "значительный политический и военный риск для Си и Китая".



Пекин, скорее всего, рассмотрит такой шаг только в том случае, если все другие варианты будут исчерпаны или если Тайвань предпримет решительный шаг и официально провозгласит независимость.



По словам Цай, каждый месяц на правительство острова совершается около 30 миллионов кибератак, и более половины этих атак совершается Китайской Народной Республикой. Пекин использует киберсредства для распространения дезинформации, сеяния хаоса и демонстрации своей способности поставить остров на колени. В случае вторжения кибератаки, скорее всего, будут использованы для быстрого захвата власти. Поскольку критическая инфраструктура Тайваня, включая газ, воду и электричество, сильно оцифрована, его системы очень уязвимы для эффективных кибератак.



Во время визита Пелоси в 2022 году телевизионные экраны во всех более чем 6500 мини-маркетах 7-Eleven на Тайване были взломаны, чтобы показать сообщение: "Поджигательница войны Пелоси, убирайся из Тайваня". За несколько часов до того, как Пелоси приземлилась на острове, несколько веб-сайтов правительства Тайваня были нарушены в результате распределенных атак типа "отказ в обслуживании", и сразу после ее отъезда Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что его сеть была отключена из-за такой атаки. .



На Тайване процветает дезинформация, распространяемая как внутри страны, так и китайскими субъектами. Исследование Пумы Шена, директора тайваньской лаборатории Double Think Lab, показало, что онлайн-дезинформация может существенно повлиять на демократический процесс на Тайване, особенно когда она усиливает офлайн-слухи. Китайские кампании по дезинформации часто распространяют слухи, призванные подорвать доверие народа Тайваня к своему правительству и посеять страх и панику в обществе. Во время выборов такие кампании по дезинформации часто нацелены на колеблющихся избирателей, которые могут повлиять на результат.



***



Как видим, американские аналитики, обслуживающие Белый дом и Пентагон, больше всего боятся на Тайване "победы без войны" со стороны Китая.



Никакие переговоры эти вопросы отрегулировать не могут.



Фактически аналитики Вашингтона прогнозируют свой проигрыш на январских выборах на Тайване.



Остается – провокация военного конфликта вокруг Тайваня с целью отмены выборов.



Но, нынешняя реальность такова, что любой локальный конфликт может очень быстро перерасти в Большую войну !



А дальше – угроза ядерной войны.



Об этом будут переговоры? Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699856160





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената: необходим серьезный рост производительности МСБ

- Алихан Смаилов встретился с победителями и призерами IV Азиатских Пара игр

- Государственный советник встретился с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ

- Проекты Бюджетного кодекса и закона о защите прав потребителей обсудили в Общественной палате

- Строительство нового завода Kia в Казахстане: компания впервые финансирует такой проект за пределами Южной Кореи

- Казахстан принял участие во внеочередном Cаммите ОИС в Саудовской Аравии

- Война и тюркский мир

- Кадровые перестановки

- Костанайский регион развивает производство продуктов высокого передела