 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.11.2023
09:16  Тайвань – главная тема предстоящей тяжелой встречи Байдена и Си Цзиньпина, - Тимоти С. Рич
09:14  Италия заходит в Центральную Азию через Узбекистан, - В.Панфилова
09:04  VIP-семейка уродов Бишимбаевых уже пытается отмазать своего сына министра - упыря-убийцу
08:11  Начальника полиции казахского Талдыкоргана Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании
08:08  Скончался Болат Назарбаев (брат Нурсултана)
04:28  Этнотуризм в Узбекистане – магнит для путешественников
04:25  ИИ готов войти в каждый дом: пора начинать бояться "бунта машин?"

04:22  Традиционные отношения: как живут современные гейши
04:20  Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией, - Игорь Кармазин
04:18  Правда о гонконгском гриппе: чего бояться и как уберечься
01:14  Война в Газе и будущее Ближнего Востока, - Андрей Кортунов
01:01  Рождение нового мира: государство-банкир. Британская империя как антипод христианского Рима, - В.Можегов
00:57  Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете, - "Взгляд"
00:46  Ближний Восток: когда взорвется Западный берег реки Иордан? - Д.Минин
00:45  Гегемон на глиняных ногах и грядущий Апокалипсис. Запад расчеловечивается ударными темпами, - А.Белов
00:42  Эгоизм, ненависть, невежество: Запад выпустил трехголового Кракена, - В.Михеев
00:38  Об искусстве специальной военной операции, - Сергей Полетаев
00:33  Мир, объятый войной и забвением, - Rebeliоn
00:31  КазЧиновники обещают к 06.2024 построить резерват для тюленей на Каспии
00:28  И на Украине, и на Ближнем Востоке Запад выбрал поражение, - Telegraph
00:16  Ближневосточный конфликт объединил мусульманские страны, - Геннадий Петров
00:11  Иран устал от палестинского вопроса. Почему Исламская Республика не воюет с Израилем, - НГ
00:03  Мечты лимитрофов о величии, - Андрей Школьников
Воскресенье, 12.11.2023
20:28  Эсен Айдогдыев назначен новым послом Туркмении в России
20:27  Гигантский самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker нырнул в Средиземное море возле сектора Газа
20:26  Бомба на $33 трлн: госдолг США стал мировой проблемой, - Дм.Мигунов
20:24  Нацизм подавляет главный потенциал казахской нации, - Тимур Иксанов
19:22  Радужные перспективы: Латвию принудили к однополым бракам
17:25  Мир встал на паузу: победы Украины больше не ожидается, - МК
15:25  До обязательного хиджаба еще далеко. Насколько высок уровень свободы и безопасности женщин в странах ЦентрАзии?
15:23  Судьба мажора. За что киндер-министр Бишимбаев заколол вилкой свою жену
15:21  Visor покупает "Халык Банк Кыргызстан". Что ожидать?
15:15  Как в Пекине отравили в 1960-м резидента КГБ генерала Вертипороха (история)
15:09  Как скромный корейский каменщик стал самым богатым человеком Казахстана (история Вовы Кима)
15:05  Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров взял медаль этапа Гран-при в Китае
15:01  Байден потерялся на Арлингтонском кладбище. Присматривал местечко?
12:27  "Казахстан поддерживает создание палестинского государства", - проснулся КазМИД
10:38  Найден вирус, который может вызвать еще одну пандемию - "Нипах"
09:18  Может ли таджикская наука претендовать на Нобелевскую премию?
09:16  "Таджикистан поддерживает создание Государства Палестины в границах 1967 года", - Э.Рахмон
09:11  "Птенцы Собянина". Гастер-Москва все адаптирует мигрантов, - Т.Астафьева
08:59  Ближневосточные государства действуют в тренде многополярности, - Ирина Звягельская
08:55  Победа России и Палестины неизбежна! - Рами Аль-Шаер
08:35  Американская молодежь разочаровалась в США и демократии
08:33  Пекин выигрывает у Вашингтона битву за пятое поколение, - Д.Капустин
00:38  Бомбы, падающие на Газу, оплачены США, - Вл.Овчинский
00:30  Отчаяние и измена овладели властью. Как мямля Николашка умудрился проиграть 1-ю мировую?
00:27  "Это не мир. Это перемирие на 20 лет". 105 лет тому назад замолчали пушки Первой мировой войны, - В.Бурт
00:25  Белградский эндшпиль: к чему приведут досрочные выборы сербского парламента? - А.Веселов
00:20  Туннельная война в Газе: ЦАХАЛ рискует попасть в западню
00:04  "Наряд для хищника". Почему Байден, Трамп и прочая нечисть - это одинаково плохо, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тайвань – главная тема предстоящей тяжелой встречи Байдена и Си Цзиньпина, - Тимоти С. Рич
09:16 13.11.2023

Тайвань – главная тема предстоящей встречи Байдена и Си Цзиньпина
если по другим вопросам можно попробовать договориться, то здесь практически непреодолимые разногласия
Владимир Овчинский

Тимоти С. Рич (директор Международной лаборатории общественного мнения в Университете Западного Кентукки) в статье в The National Interest "Тайвань бросает длинную тень на саммит Байдена и Си Цзиньпина" (11.11,2023) пишет:

"Предстоящий саммит Байдена и Си Цзиньпина (15.11.2023), который пройдет на фоне недавних усилий по стабилизации американо-китайских отношений, будет охватывать широкий круг тем. Однако проблема Тайваня грозит затмить все другие потенциальные области.

Министр иностранных дел Китая Ван И и генерал Чжан Юся утверждают, что "независимость Тайваня" представляет собой самый серьезный вызов американо-китайским отношениям, и что Китай "не проявит милосердия", чтобы предотвратить такой исход.

Между тем, США подчеркивают сохранение статус-кво в отношениях между двумя сторонами пролива, несмотря на военные достижения Китая, которые потенциально могут убедить Пекин в том, что время работает на них.

Чтобы поддержать этот статус-кво, недавнее объявление о помощи США Тайваню, помимо традиционных продаж оружия, является сильным сигналом администрации Байдена о ее решимости противостоять китайской агрессии, даже в то время, когда сама тайваньская общественность разделилась во мнениях относительно того, будут ли США на самом деле защищать их.

Поскольку и США, и Китай обмениваются колкостями относительно намерений друг друга в Тайваньском проливе, факт остается фактом: в отношении Тайваня остается мало места для переговоров. Объединительная риторика и военная политика Китая вряд ли утихнут, особенно в преддверии выборов на Тайване в январе, в то время как администрация Байдена, несмотря на трудности с оказанием помощи Тайваню, желает избежать видимости уступки под давлением Китая.

И Байден, и Си сталкиваются с серьезными проблемами на этом саммите в обстановке недоверия, где внутреннее давление мало способствует конструктивному диалогу".

Рич считает, что "вместо того, чтобы удвоить внимание к хорошо известным позициям, обеим сторонам следует попытаться разграничить тайваньский вопрос, чтобы переключить внимание на что-то другое.

Президент Байден, сохраняя ограничения на передачу технологий, может попытаться сосредоточиться на способах ослабления других торговых барьеров.

Обе стороны могут также найти взаимные интересы в ограничении расширения войны между Израилем и ХАМАСом или предотвращении эскалации Северной Кореи". Но большинство американских аналитиков полагают, что шансов на компромиссные решения США и КНР по Тайваню практически равны нулю.

Джут Бланшет (заведующая кафедрой Китая Центра стратегических и международных исследований) и Бонни Глейзер (директор Индо – Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла) в статье в War On Roks "Самая насущная проблема Тайваня – удушение, а не вторжение" (09.11.2023) пишут:

"Какова наибольшая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе? Для растущего числа аналитиков и чиновников в столицах по всему миру ответ однозначен: вторжение или блокада Тайваня Народно-освободительной армией Китая".

Такое опасение, по мнению авторов, не лишено оснований:

"Открытые военные угрозы Китая острову неуклонно растут с 2016 года, когда китайское правительство прервало официальные контакты с Тайбэем после инаугурации Цай Иньвэнь на посту президента. Китайские военные регулярно проводят учения в Тайваньском проливе, чтобы продемонстрировать решимость и отточить свои возможности по захвату и контролю над Тайванем. Совместные воздушные и морские учения, которые Народно-освободительная армия провела после поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года, широко рассматривались как репетиция блокады. И хотя китайский лидер Си Цзиньпин не сформулировал точные сроки вторжения на Тайвань, авторитетные заявления и документы явно грозят применением военной силы для принуждения к "воссоединению", если Пекин придет к выводу, что у него нет лучших вариантов.

Подготовка к возможному вторжению или блокаде по-прежнему имеет важное значение".

Тем не менее, считают эксперты, "хотя вторжение является наиболее значимым сценарием, мы не считаем его наиболее вероятным, и отношение к нему так, как будто оно происходит, происходит за счет отвлечения внимания от краткосрочных и ближайших вызовов миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Пекин стремится заставить Тайбэй вступить в официальные переговоры о "воссоединении", и для достижения цели он проводит все более агрессивную кампанию "серой зоны" политического, психологического, экономического и дипломатического принуждения, призванную заставить граждан Тайваня почувствовать себя бессильными, разделенными и изолированными.

Если Китай сможет заметно подорвать доверие к американской поддержке и помощи в сфере безопасности, одновременно демонстрируя тайваньскому народу, что его правительству не хватает воли или возможностей ответить на китайское давление, во вторжении не будет необходимости.

Устойчивая и успешная кампания экономического принуждения и информационной войны дает китайскому правительству возможность формировать стратегический ландшафт возможного будущего конфликта.

Например, Коммунистическая партия Китая попыталась использовать "провокацию" визита Пелоси, чтобы стереть центральную линию Тайваньского пролива и нормализовать воздушные и военно-морские операции вплоть до края прилежащей зоны, которая простирается на 24 морских мили от береговой линии Тайваня. Нежелание Соединенных Штатов и Тайваня агрессивно противостоять принуждению на нижнем конце спектра только придаст смелости Коммунистической партии Китая, которая будет чувствовать себя комфортно, предпринимая еще более агрессивные шаги. Таким образом, сдерживание действий "серой зоны" - это не отдельное мероприятие от сдерживания блокады или вторжения, а, скорее, критический ранний шаг в этом направлении".

"Хотя в отношениях между двумя сторонами пролива были периоды относительной стабильности и улучшения связей, например, во время президентства Националистической партии или гоминьдановского Ма Инцзю (2008–2016), с 2016 года китайское правительство использовало ряд инструментов принуждения, включая дезинформацию, когнитивную войну, экономическое и дипломатическое давление, кибератаки, действия "единого фронта" и военные операции в идентификационной зоне противовоздушной обороны Тайваня.

Как говорится в недавно опубликованном докладе Пентагона "О военной мощи Китая", цель Китая состоит в том, чтобы "заставить Тайвань капитулировать перед объединением или заставить руководство Тайваня сесть за стол переговоров на условиях КНР ". Согласно докладу, полномасштабное вторжение на остров станет "одной из самых сложных и трудных военных операций для НОАК [Народно-освободительной армии]", которая также принесет "значительный политический и военный риск для Си и Китая".

Пекин, скорее всего, рассмотрит такой шаг только в том случае, если все другие варианты будут исчерпаны или если Тайвань предпримет решительный шаг и официально провозгласит независимость.

По словам Цай, каждый месяц на правительство острова совершается около 30 миллионов кибератак, и более половины этих атак совершается Китайской Народной Республикой. Пекин использует киберсредства для распространения дезинформации, сеяния хаоса и демонстрации своей способности поставить остров на колени. В случае вторжения кибератаки, скорее всего, будут использованы для быстрого захвата власти. Поскольку критическая инфраструктура Тайваня, включая газ, воду и электричество, сильно оцифрована, его системы очень уязвимы для эффективных кибератак.

Во время визита Пелоси в 2022 году телевизионные экраны во всех более чем 6500 мини-маркетах 7-Eleven на Тайване были взломаны, чтобы показать сообщение: "Поджигательница войны Пелоси, убирайся из Тайваня". За несколько часов до того, как Пелоси приземлилась на острове, несколько веб-сайтов правительства Тайваня были нарушены в результате распределенных атак типа "отказ в обслуживании", и сразу после ее отъезда Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что его сеть была отключена из-за такой атаки. .

На Тайване процветает дезинформация, распространяемая как внутри страны, так и китайскими субъектами. Исследование Пумы Шена, директора тайваньской лаборатории Double Think Lab, показало, что онлайн-дезинформация может существенно повлиять на демократический процесс на Тайване, особенно когда она усиливает офлайн-слухи. Китайские кампании по дезинформации часто распространяют слухи, призванные подорвать доверие народа Тайваня к своему правительству и посеять страх и панику в обществе. Во время выборов такие кампании по дезинформации часто нацелены на колеблющихся избирателей, которые могут повлиять на результат.

***

Как видим, американские аналитики, обслуживающие Белый дом и Пентагон, больше всего боятся на Тайване "победы без войны" со стороны Китая.

Никакие переговоры эти вопросы отрегулировать не могут.

Фактически аналитики Вашингтона прогнозируют свой проигрыш на январских выборах на Тайване.

Остается – провокация военного конфликта вокруг Тайваня с целью отмены выборов.

Но, нынешняя реальность такова, что любой локальный конфликт может очень быстро перерасти в Большую войну !

А дальше – угроза ядерной войны.

Об этом будут переговоры?

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699856160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: необходим серьезный рост производительности МСБ
- Алихан Смаилов встретился с победителями и призерами IV Азиатских Пара игр
- Государственный советник встретился с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ
- Проекты Бюджетного кодекса и закона о защите прав потребителей обсудили в Общественной палате
- Строительство нового завода Kia в Казахстане: компания впервые финансирует такой проект за пределами Южной Кореи
- Казахстан принял участие во внеочередном Cаммите ОИС в Саудовской Аравии
- Война и тюркский мир
- Кадровые перестановки
- Костанайский регион развивает производство продуктов высокого передела
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  