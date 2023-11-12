Уволена министр обороны Британии мисс Браверман. Ввиду очевидного идиотизма

12:25 13.11.2023

Сунак уволил главу МВД Браверман после жесткой критики



Британский премьер Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел Суэллу Браверман. Об этом сообщает Sky News.



Последнюю неделю глава МВД Королевства находилась под жесткой критикой. Причем нападки были и стороны оппозиции, и от ряда коллег по правящей Консервативной партии.



Недавно Браверман написала статью для газеты The Times. В ней она охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как "марши ненависти".



Министр сравнила эти мероприятия их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. Она заявила, что, разрешая такие марши, правоохранители подыгрывают левым активистам.



Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон поделился мнением, что британские спецслужбы выбрали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.