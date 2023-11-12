 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уволена министр обороны Британии мисс Браверман. Ввиду очевидного идиотизма
12:25 13.11.2023

Сунак уволил главу МВД Браверман после жесткой критики

Британский премьер Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел Суэллу Браверман. Об этом сообщает Sky News.

Последнюю неделю глава МВД Королевства находилась под жесткой критикой. Причем нападки были и стороны оппозиции, и от ряда коллег по правящей Консервативной партии.

Недавно Браверман написала статью для газеты The Times. В ней она охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как "марши ненависти".

Министр сравнила эти мероприятия их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. Она заявила, что, разрешая такие марши, правоохранители подыгрывают левым активистам.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон поделился мнением, что британские спецслужбы выбрали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Источник - свободная пресса
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