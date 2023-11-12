Молдова: ледяной душ для партии власти, - Зураб Тодуа

12:31 13.11.2023 12.11.2023



Местные выборы меняют политическую картину республики



Об авторе: Зураб Тодуа – историк, политолог, депутат парламента Республики Молдова 2010–2014 годов.



Итоги прошедших 5 ноября выборов в местные органы власти в Молдове стали ледяным душем для правящей Партии действия и солидарности – ПДС (PAS). Представители власти потеряли почти все города, включая столицу – Кишинев и второй по величине город в правобережной Молдове – Бельцы, а также весь север и юг страны.



В центре партия власти получила простое большинство в ряде районов. Сторонники PAS уже спешат их на картах закрасить в желтый (партийный) цвет. Но это явно преждевременно. Кое-где еще предстоит второй тур. И совсем не факт, что на них верх одержат выдвиженцы PAS. Между тем для создания полноценных органов власти необходимо, чтобы в районных, городских и сельских советах сформировалось квалифицированное большинство. Простого большинства здесь недостаточно. Значит, необходимо создавать коалиции. Возглавят ли эти коалиции PAS или другие партии, станет ясно через две недели.



Члены правящей группировки пытаются сохранять бодрость и присутствие духа. Но пока получается это у них с трудом. И немудрено. Ведь даже в родном селе президента – Рисипенах – партия власти проиграла. Проиграли они и в селе Бульбоака, где 1 июня состоялся 2-й саммит Европейского политического сообщества, в котором приняли участие все лидеры стран ЕС. Не произвели впечатления на сельчан помпезность мероприятия, кортежи и блеск высокого общества.



Приходится жонглировать цифрами. Так, комментируя результаты выборов, председатель парламента Игорь Гросу, не моргнув глазом, заявил: "Европа победила в Республике Молдова в большинстве населенных пунктов". К такому выводу он пришел, просто смешав в одну кучу села и города. За счет сел у него и выходит такое "большинство". Хотя понятно, что глава администрации даже самого большого села и мэр города находятся в разных весовых категориях.



Чтобы не ошибиться и не впасть в заблуждение, самое разумное обратиться к конкретным цифрам, которые выдают неумолимую истину. На выборах 5 ноября выдвиженцы правящей партии получили втрое меньше голосов, чем на выборах президента в 2020 году, когда победу одержала Майя Санду, и вдвое меньше голосов, чем на досрочных парламентских выборах 2021 года. Чистый результат партии власти 5 ноября – около 25–27% голосов избирателей. А рассчитывали они как минимум на 50 и более (именно так было на парламентских выборах).



Для беспристрастных экспертов и наблюдателей ничего удивительного в этом нет. Поражение партии власти было ожидаемым. Дело в том, что никто в Молдове за все годы независимости не вел себя так безрассудно, как представители PAS. В начале они объявили о том, что до их прихода в стране была пустыня и полный беспредел, назвали себя "хорошими и порядочными людьми" (предвыборный лозунг PAS – "пришло время хороших людей") и с остервенением стали разрушать те осколки экономики, которые сохранились в стране после реформ 90-х годов.



Под руководством PAS Молдова отказалась от дешевого, но "тоталитарного" газа из России. "Демократический" нашелся в Европе, но, понятное дело, по более высокой цене. При этом в Кишиневе предпочитают замалчивать тот факт, что большинство европейских компаний продолжают сотрудничать с "Газпромом" в обход санкций и что Молдова получает все тот же российский газ, только с существенной наценкой.



Наряду с этим руководство Республики Молдова (РМ) сделало все возможное, чтобы уйти с российского рынка. Между тем экспорт в ЕС даже в малой степени не компенсирует потери от разрыва экономических связей с Россией. В Европейском союзе на товары из Молдовы продолжают действовать ограничительные квоты. Тем не менее под различными предлогами Кишинев инициировал выход из десятков соглашений в рамках СНГ.



Все это в итоге привело к снижению доходов населения, беспрецедентному росту цен на товары и услуги и к самому высокому уровню инфляции в Европе. Благодаря "мудрым" решениям правящей группировки теперь граждане Молдовы вынуждены платить за газ и коммунальные услуги в два-три раза больше, чем в странах ЕС.



Бестолковая экономическая и социальная политика привела к падению уровня жизни. Уже более трети жителей Молдовы находятся за чертой бедности. И этот показатель уверенно движется к тому, чтобы охватить половину населения республики. Инфляция съедает все доходы. А средств на то, чтобы как-то поддержать малоимущие слои населения, в бюджете нет. Так говорят в правительстве.



Зато все есть для того, чтобы вознаградить "хороших людей". В 2023 году решением правительства зарплата министров и прочих разнообразных руководителей увеличена до суммы, эквивалентной 2–3 тыс. евро. Это при том, что средняя зарплата по стране едва превышает сумму в 200 евро.



Однако этого показалось им мало. Ссылаясь на режим чрезвычайного положения и якобы ведущуюся против Молдовы гибридную войну, власти закрыли девять телеканалов и более 50 интернет-ресурсов, в основном оппозиционных. В это число вошли популярные в стране "КП" ("Комсомольская правда"), "АиФ" и другие. Ранее был закрыт доступ ко всем российским телевизионным телеканалам. Ничего подобного в Молдавии не было за все годы независимости. Но члены PAS уверены, что причина всех проблем в стране – это избыток информации, особенно той, что критикует и высмеивает действия власти.



Особенно неприятно людей поразил тот факт, что Майя Санду и ее команда пренебрегли своим обещанием не трогать праздник Победы 9 Мая и не создавать препятствия русскому языку. В последнее время в социальных сетях пользователи обмениваются агитационным видеороликом PAS (2021 года), где Санду на русском языке говорит: "Друзья… глядя вам в глаза, я гарантирую вам, что в должности президента я обеспечу полное соблюдение ваших прав, включая право на использование вашего языка. Никто не собирается закрывать русские школы или ограничивать сферу применения русского языка…" В действительности происходит ровно наоборот. День Победы отменен, вместо него предложено отмечать День примирения и согласия 8 мая. Большинство закрытых телеканалов и заблокированных интернет-сайтов вещали на русском языке.



Самое удивительное и труднообъяснимое – это безграничное чванство, самолюбование и самоуверенность представителей власти. Они искренне считают, что являются незаменимыми на своем месте. Возможно, потому, что по числу произносимого в день слова "евроинтеграция" им нет равных в мире.



Но, как показали прошедшие выборы, обещания светлого будущего в ЕС не произвели впечатления на людей. 5 ноября партия PAS получила четкий сигнал, указывающий на то, что граждане страны уже не верят сказкам и отказывают правящей группировке в доверии.



Сегодня партия PAS находится в крайне затруднительном положении. Во-первых, на местах ей придется создавать коалиции с другими партиями. А это будет сделать непросто. Три года лидеры PAS твердили на каждом углу о том, что только они хорошие и достойные люди, все остальные партии – это воры, бандиты, коррупционеры и агенты Кремля. Теперь им придется искать сотрудничества с "ворами и бандитами", в противном случае в некоторых городах и районах те спокойно и с большим удовольствием могут объединиться против PAS. И это сделает общую картину для официального Кишинева еще более мрачной.



Во-вторых, через год предстоят президентские выборы. За это время придворным политтехнологам надо что-то такое придумать, чтобы остановить падение рейтинга президента и правящей партии. Сделать это будет непросто, особенно если принять во внимание репутацию PAS. Ведь даже в области борьбы с коррупцией им похвастать нечем, хотя ранее это было "ударной темой". Более того, как выяснилось, "хорошие люди" тоже не брезгуют теневыми схемами и комбинациями. А по степени кумовства в высших эшелонах власти превзошли то, что было до них. В правящих кругах уже сложились целые династии. На недоуменные вопросы журналистов обычно следует ответ: "хорошим людям" – можно.



Конечно, Партия действия и солидарности ожидала от прошедших выборов другого. Там ждали убедительной победы. И надеялись всем – и внутри страны, и особенно за рубежом – продемонстрировать, что народ Молдовы поддерживает партию PAS и провозглашенный ею безальтернативный проевропейский вектор движения страны. На деле вышло совсем иначе.



Теперь многое будет зависеть от того, сумеют ли оппозиционные партии преодолеть свои разногласия, амбиции, противоречия и консолидировать усилия. Чтобы на президентских (2024) и парламентских (2025) выборах выступить единым фронтом. Прошедшие выборы показали: большинство граждан Молдовы не поддерживают партию PAS и желают ее ухода. Чтобы приступить к решению этой задачи, оппозиции, и правой и левой, было бы разумно безотлагательно приступить к консультациям по выдвижению единого непартийного кандидата на предстоящих президентских выборах. Источник - НГ

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