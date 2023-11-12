Моди отказался класть все яйца в американскую корзину, - Владимир Скосырев

12:33 13.11.2023

12.11.2023 19:35:00



Нажим США не привел к изменению позиции Индии по Украине



В преддверии парламентских выборов 2024 года Дели корректирует свой подход к войне в Газе и к мусульманским избирателям внутри страны. Индия назвала нападение ХАМАС на Израиль актом терроризма. В то же время на переговорах министров иностранных дел и обороны в формате "2+2" с США Индия подтвердила, что поддерживает создание независимого палестинского государства. Это заявление нацелено на то, чтобы не испортить отношения с арабскими странами, а также завоевать больше голосов в стране среди исламского меньшинства, составляющего около 200 млн человек.



Мусульманин Нафис Ансари, директор школы, участвует в шагах правящей Бхаратия Джаната партии (БДП), которая добивается поддержки у его единоверцев. На свадьбах, чаепитиях у знакомых активист Ансари говорит о том, как социальная политика БДП помогла улучшить жизнь всех религиозных общин. А когда речь заходит о международных делах, он говорит, что при правительстве Нарендры Моди Индия превратилась в растущую глобальную державу.



Ансари – один из более 25 тыс. добровольцев-мусульман, которые помогают Моди завоевать третий срок на посту главы правительства на выборах, которые должны состояться в следующем мае. Джамал Сиддики, глава отдела БДП по меньшинствам, сказал агентству Reuters, что партия привлекает популярных людей, таких, как учителя, предприниматели, священнослужители, чиновники на пенсии, чтобы они дали объективную оценку премьеру Моди. Сиддики и другие чиновники БДП говорят, что надеются заручиться поддержкой тех мусульман, которые находятся в ущемленном положении, включая женщин. Имеется в виду ввести изменения в законы о наследстве и гендерных правах. Дело в том, что в этой области у мусульман действуют свои законы.



Проблема в том, что БДП в глазах части мусульман – это партия, отстаивающая интересы индусов. Натянутые отношения между главной религиозной общиной и исламским меньшинством уходят корнями в прошлое. В Средние века исламские завоеватели подчинили себе почти всю Индию. И сегодня, по словам Ансари, активиста и сторонника Моди, есть экстремисты в обеих общинах. Партии БДП следует положить конец пропаганде экстремистов, говорит он.



Как и в западных демократиях, где предвыборная ситуация непосредственно влияет на внешнюю политику, Дели тоже учитывает этот фактор. Об этом свидетельствует совместное заявление по итогам встречи в Дели в формате "2+2" между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, министром обороны Раджнатом Сингхом и их американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином. В этом документе указывается, что Индия и США твердо поддерживают гуманитарную паузу в боевых действиях в Газе и выступают за политическое решение и мир.



Но, как следует из сообщения АР, стороны вовсе не одинаково смотрят на трагедию в Израиле и Газе. Блинкен сказал, что США и Индия стоят на стороне Израиля в его борьбе с террористами. Но Джайшанкар заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает большую тревогу. И вновь повторил, что выходом из конфликта должно быть создание независимого государства Палестина.



Точно так же обозначились и разногласия по Украине. Блинкен утверждал, что целью встречи "четырех" было совместное осуждение Москвы за ее действия в Украине. Но Дели, к крайнему неудовольствию американцев, сохранил приверженность нейтральному курсу.



В этом играет роль и история, и сегодняшний день. Индийцы не забыли, что в 1971 году именно Москва помогла им одержать победу над Пакистаном. А США направили свою авианосную группу к индийскому субконтиненту в знак поддержки Пакистана. И ныне Россия остается основным поставщиком вооружений для Индии. Тем не менее Вашингтон пытается вытеснить Россию с индийского рынка. В частности, во время встречи обсуждалась продажа индийцам 31 боевого дрона стоимостью 3 млрд долл., производство в Индии американских двигателей для истребителей, поставки боевых машин пехоты.



В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, отметила: "Моди рассчитывает на победу на выборах. Но поскольку БДП – партия, ориентированная прежде всего на индусов, его беспокоит, как бы мусульмане не помешали его избранию на третий срок. То есть Индия не избежала судьбы других государств, где перед выборами обостряются внутриполитические противоречия"