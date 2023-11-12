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Родословная кыргызов - какие села в Ошской области названы в честь племен и родов (список)
16:33 13.11.2023

Turmush - Родословная - это "древо жизни" человека. Тюрки, в том числе и кыргызы, среди которых в силу их кочевого образа жизни были сильно развиты родоплеменные отношения, также уделяли большое внимание изучению истоков своего происхождения.

Кто ты? Кем были твой отец, дед? Из какого ты рода, племени? Только санжыра - родословные, основанные на многочисленных народных преданиях, могли ответить на такие вопросы

Таким образом, кыргызы, ныне живущие в стране, а также за ее пределами, ведут свое происхождение от общих предков и состоят из трех больших групп: правое крыло (он), левое крыло (сол) и группы ичкилик.



В них были названы 40 более крупных родов, а затем они были разделены на более мелкие.

До сегодняшнего дня названия земель в Кыргызстане носят названия племен и родов. Turmush собрал список айыльных аймаков и сел на территории Ошской области, названные в честь них.

Кара-Суйский район:
Всего 16 айыл окмоту.
- село Мөнөк в Кашкар-Кыштакском айыльном аймаке;
- село Кенжекул в этом округе;
- село Бек-Жар;
- село Жоош в айыльном аймаке Мады;
- село Тээке;
- село Бөрү в Папанском сельском округе.
- село Савай;
- село Коңурат в Сарайском айыльном аймаке;
- айыльный аймак Төлөйкөн;
- айыльный аймак Жапалак.

Узгенский район:
Всего 19 айыл окмоту.
- село Төөлөс в Дөң-Булакском айыльном аймаке;
- село Бабашуулу.

Чон-Алайский район:
Всего 3 айыл окмоту.
- село Кара-Тейит в Жекендинском айыльном аймаке.

Араванский район:
Всего 8 айыл окмоту.
- айыльный аймак Маңгыт;
- село Төлөйкөн в Маңгытском айыльном аймаке ;
- село Кесек;
- село Төлөйкөн в Чек-Абадском айыльном аймаке.

Ноокатский район:
Всего 16 айыл окмоту.
- айыльный аймак Төөлөс;
- айыльный аймак Найман;
- село Нойгут в Кара-Ташском айыльном аймаке.
- село Баглан в айыльном аймаке им.Т.Кулатова;
- село Арык-Тейит в айыльном аймаке им.Т.Кулатова;
- село Кулуштан в айыльном аймаке им.Т.Кулатова;
- село Бостон в айыльном аймаке Гүлстан;
- село Кызыл-Тейит в Жаңы-Ноокатском айыльном аймаке;
- село Байыш в Кеңешском айыльном аймаке;
- село Ак-Чабуу в айыльном аймаке им.Т. Зулпиева;
- село Кожоке в Н.Исановском айыльном аймаке;
- село Нарай в Он-Эки-Бельском айыльном аймаке;
- село Мырза-Найман в Он-Эки-Бельском айыльном аймаке;
- айыльный аймак Төөлөй;
- село Муркут;
- село Меркит;
- айыльный аймак Найман;
- село Найман.

Источник - turmush.kg
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