Новым покупателем российско-индийских ракет "БраМос" может стать Таиланд

16:34 13.11.2023

Таиланд может стать новым покупателем российско-индийских ракет "БраМос", закупив их у Индии в 2024 году. Как сообщает Indian Defence News, переговоры уже ведутся.



В материале говорится, что Таиланд может стать вторым заграничным покупателем ракет "БраМос". Филиппины стали первым заграничным покупателем этих ракет, ранее была закуплена партия для филиппинской морской пехоты на $375 млн. Ведутся переговоры о закупке второй, еще более крупной партии.



Напомним, PJ-10 "БраМос" - сверхзвуковая противокорабельная ракета.



Ранее "СП" писала, что Россия давно превзошла государства-конкуренты в сфере создания ядерного вооружения. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев в рамках марафона "Знание".