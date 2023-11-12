 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.11.2023
16:38  11-летний казахстанец Радмир Хайбуллин стал лучшим в мире в игре на баяне
16:36  За связь с мафией. Объявлен в розыск владелец Бишкекского ЦУМа Анвар Габбазов
16:34  Новым покупателем российско-индийских ракет "БраМос" может стать Таиланд
16:33  Родословная кыргызов - какие села в Ошской области названы в честь племен и родов (список)
12:33  Моди отказался класть все яйца в американскую корзину, - Владимир Скосырев
12:31  Молдова: ледяной душ для партии власти, - Зураб Тодуа
12:25  Уволена министр обороны Британии мисс Браверман. Ввиду очевидного идиотизма

09:16  Тайвань – главная тема предстоящей тяжелой встречи Байдена и Си Цзиньпина, - Тимоти С. Рич
09:14  Италия заходит в Центральную Азию через Узбекистан, - В.Панфилова
09:04  VIP-семейка уродов Бишимбаевых уже пытается отмазать своего сына министра - упыря-убийцу
08:11  Начальника полиции казахского Талдыкоргана Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании
08:08  Скончался Болат Назарбаев (брат Нурсултана)
04:28  Этнотуризм в Узбекистане – магнит для путешественников
04:25  ИИ готов войти в каждый дом: пора начинать бояться "бунта машин?"
04:22  Традиционные отношения: как живут современные гейши
04:20  Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией, - Игорь Кармазин
04:18  Правда о гонконгском гриппе: чего бояться и как уберечься
01:14  Война в Газе и будущее Ближнего Востока, - Андрей Кортунов
01:01  Рождение нового мира: государство-банкир. Британская империя как антипод христианского Рима, - В.Можегов
00:57  Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете, - "Взгляд"
00:46  Ближний Восток: когда взорвется Западный берег реки Иордан? - Д.Минин
00:45  Гегемон на глиняных ногах и грядущий Апокалипсис. Запад расчеловечивается ударными темпами, - А.Белов
00:42  Эгоизм, ненависть, невежество: Запад выпустил трехголового Кракена, - В.Михеев
00:38  Об искусстве специальной военной операции, - Сергей Полетаев
00:33  Мир, объятый войной и забвением, - Rebeliоn
00:31  КазЧиновники обещают к 06.2024 построить резерват для тюленей на Каспии
00:28  И на Украине, и на Ближнем Востоке Запад выбрал поражение, - Telegraph
00:16  Ближневосточный конфликт объединил мусульманские страны, - Геннадий Петров
00:11  Иран устал от палестинского вопроса. Почему Исламская Республика не воюет с Израилем, - НГ
00:03  Мечты лимитрофов о величии, - Андрей Школьников
Воскресенье, 12.11.2023
20:28  Эсен Айдогдыев назначен новым послом Туркмении в России
20:27  Гигантский самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker нырнул в Средиземное море возле сектора Газа
20:26  Бомба на $33 трлн: госдолг США стал мировой проблемой, - Дм.Мигунов
20:24  Нацизм подавляет главный потенциал казахской нации, - Тимур Иксанов
19:22  Радужные перспективы: Латвию принудили к однополым бракам
17:25  Мир встал на паузу: победы Украины больше не ожидается, - МК
15:25  До обязательного хиджаба еще далеко. Насколько высок уровень свободы и безопасности женщин в странах ЦентрАзии?
15:23  Судьба мажора. За что киндер-министр Бишимбаев заколол вилкой свою жену
15:21  Visor покупает "Халык Банк Кыргызстан". Что ожидать?
15:15  Как в Пекине отравили в 1960-м резидента КГБ генерала Вертипороха (история)
15:09  Как скромный корейский каменщик стал самым богатым человеком Казахстана (история Вовы Кима)
15:05  Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров взял медаль этапа Гран-при в Китае
15:01  Байден потерялся на Арлингтонском кладбище. Присматривал местечко?
12:27  "Казахстан поддерживает создание палестинского государства", - проснулся КазМИД
10:38  Найден вирус, который может вызвать еще одну пандемию - "Нипах"
09:18  Может ли таджикская наука претендовать на Нобелевскую премию?
09:16  "Таджикистан поддерживает создание Государства Палестины в границах 1967 года", - Э.Рахмон
09:11  "Птенцы Собянина". Гастер-Москва все адаптирует мигрантов, - Т.Астафьева
08:59  Ближневосточные государства действуют в тренде многополярности, - Ирина Звягельская
08:55  Победа России и Палестины неизбежна! - Рами Аль-Шаер
08:35  Американская молодежь разочаровалась в США и демократии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
За связь с мафией. Объявлен в розыск владелец Бишкекского ЦУМа Анвар Габбазов
16:36 13.11.2023

Владелец ЦУМа Анвар Габбазов за связь с Камчы Кольбаевым объявлен в розыск

ГКНБ КР по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Асанбека и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование организованных преступных групп, заочно предъявлено обвинение Габбазову (ныне Маметов) Анвару Ильшатовичу, являющегося владельцем ТЦ "ЦУМ-Айчурек". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе следствия было установлено, что Анвар Габбазов через своего помощника Рамонова подарил Камчы Асанбеку бронированную автомашину марки Mercedes Benz 222.

"Автомашина была приобретена за личные денежные средства Анвара Габбазова. В октябре 2020 года им было передано указанное авто бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову после освобождения из мест лишения свободы.

Необходимо отметить, что 5 октября 2020 года автомашина получила пулевые повреждения на площади "Ала-Тоо" Бишкека, когда в ней находились СапараИсаков и отдельные политики.

Вместе с тем, в рамках уголовного дела получены сведения о том, что Анвар Габбазов и Камчы Асанбек вместе с аффилированными лицами завладели незаконным путем территорией бывшего пансионата "ЗИЛ" площадью 42 га, стоимостью 15 млн. долларов США, которая была оформлена на подставных лиц. .

Кроме этого, выявлены факты ведения общих финансовых дел и сотрудничества Анвара Габбазова с Камчы Асанбеком. В частности, Анвар Габбазов приобрел дорогостоящую квартиру расположенного в одном из престижных районов г.Бишкек, квартира ранее была оформлена на близкого родственника К. Асанбека, а также коттедж в ЦО "Каганат", расположенный в г.Чолпон-Ата, Иссык-Кульской области.

В настоящее время Анвар Габбазов объявлен в международный розыск, проводятся следственно-оперативные мероприятия. В случае имеющейся информации о местонахождении вышеуказанного лица, просим сообщить в ГКНБ КР по тел.0312 66-04-75, 0312 66-65-04.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699882560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: необходим серьезный рост производительности МСБ
- Алихан Смаилов встретился с победителями и призерами IV Азиатских Пара игр
- Государственный советник встретился с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ
- Проекты Бюджетного кодекса и закона о защите прав потребителей обсудили в Общественной палате
- Строительство нового завода Kia в Казахстане: компания впервые финансирует такой проект за пределами Южной Кореи
- Казахстан принял участие во внеочередном Cаммите ОИС в Саудовской Аравии
- Война и тюркский мир
- Кадровые перестановки
- Костанайский регион развивает производство продуктов высокого передела
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  