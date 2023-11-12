 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.11.2023
18:53  О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне
18:52  Ученые пытаются найти тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте
18:48  История таджиков: Чем не угодил Айни официальной историографии? Часть 1
18:47  Минеральные источники в Центральной Азии: где согреться этой осенью?
18:40  Будущий владелец Карагандинского металлургического комбината (Кармет) найден?
18:37  Что такое "средний класс", и сколько людей находятся за чертой бедности в Казахстане, - А.Урманов
18:30  Сменившая рос-гражданство на казахстанское фигуристка Самоделкина обещает добыть медали

17:15  В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ (карта)
16:53  В бою в Газе погиб известный израильский кино-продюсер Матан Меир
16:48  Кыргыз Жамалбек Асылбек уулу - чемпион мира по самбо!
16:39  Генерал Жазыкбаев назначен заместителем начальника ГенШтаба КазАрмии
16:38  11-летний казахстанец Радмир Хайбуллин стал лучшим в мире в игре на баяне
16:36  За связь с мафией. Объявлен в розыск владелец Бишкекского ЦУМа Анвар Габбазов
16:34  Новым покупателем российско-индийских ракет "БраМос" может стать Таиланд
16:33  Родословная кыргызов - какие села в Ошской области названы в честь племен и родов (список)
12:33  Моди отказался класть все яйца в американскую корзину, - Владимир Скосырев
12:31  Молдова: ледяной душ для партии власти, - Зураб Тодуа
12:25  Уволена министр обороны Британии мисс Браверман. Ввиду очевидного идиотизма
09:16  Тайвань – главная тема предстоящей тяжелой встречи Байдена и Си Цзиньпина, - Тимоти С. Рич
09:14  Италия заходит в Центральную Азию через Узбекистан, - В.Панфилова
09:04  VIP-семейка уродов Бишимбаевых уже пытается отмазать своего сына министра - упыря-убийцу
08:11  Начальника полиции казахского Талдыкоргана Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании
08:08  Скончался Болат Назарбаев (брат Нурсултана)
04:28  Этнотуризм в Узбекистане – магнит для путешественников
04:25  ИИ готов войти в каждый дом: пора начинать бояться "бунта машин?"
04:22  Традиционные отношения: как живут современные гейши
04:20  Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией, - Игорь Кармазин
04:18  Правда о гонконгском гриппе: чего бояться и как уберечься
01:14  Война в Газе и будущее Ближнего Востока, - Андрей Кортунов
01:01  Рождение нового мира: государство-банкир. Британская империя как антипод христианского Рима, - В.Можегов
00:57  Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете, - "Взгляд"
00:46  Ближний Восток: когда взорвется Западный берег реки Иордан? - Д.Минин
00:45  Гегемон на глиняных ногах и грядущий Апокалипсис. Запад расчеловечивается ударными темпами, - А.Белов
00:42  Эгоизм, ненависть, невежество: Запад выпустил трехголового Кракена, - В.Михеев
00:38  Об искусстве специальной военной операции, - Сергей Полетаев
00:33  Мир, объятый войной и забвением, - Rebeliоn
00:31  КазЧиновники обещают к 06.2024 построить резерват для тюленей на Каспии
00:28  И на Украине, и на Ближнем Востоке Запад выбрал поражение, - Telegraph
00:16  Ближневосточный конфликт объединил мусульманские страны, - Геннадий Петров
00:11  Иран устал от палестинского вопроса. Почему Исламская Республика не воюет с Израилем, - НГ
00:03  Мечты лимитрофов о величии, - Андрей Школьников
Воскресенье, 12.11.2023
20:28  Эсен Айдогдыев назначен новым послом Туркмении в России
20:27  Гигантский самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker нырнул в Средиземное море возле сектора Газа
20:26  Бомба на $33 трлн: госдолг США стал мировой проблемой, - Дм.Мигунов
20:24  Нацизм подавляет главный потенциал казахской нации, - Тимур Иксанов
19:22  Радужные перспективы: Латвию принудили к однополым бракам
17:25  Мир встал на паузу: победы Украины больше не ожидается, - МК
15:25  До обязательного хиджаба еще далеко. Насколько высок уровень свободы и безопасности женщин в странах ЦентрАзии?
15:23  Судьба мажора. За что киндер-министр Бишимбаев заколол вилкой свою жену
15:21  Visor покупает "Халык Банк Кыргызстан". Что ожидать?
15:15  Как в Пекине отравили в 1960-м резидента КГБ генерала Вертипороха (история)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
11-летний казахстанец Радмир Хайбуллин стал лучшим в мире в игре на баяне
16:38 13.11.2023

11-летний казахстанец стал лучшим в мире в игре на баяне

11-летний казахстанец Радмир Хайбуллин стал лучшим в мире в игре на баяне. Юный музыкант занял первое место на международном онлайн-конкурсе "Трофей мира", который проходил во Франции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Трофей мира" - один из престижных конкурсов среди баянистов в мире. Он проводится ежегодно в разных странах вот уже больше 70 лет. По словам Радмира, конкуренция на конкурсе была высокая. Но сложнее всего для виртуоза было участвовать дистанционно.

"Конкурс был во Франции. Мы записывали видео, я играл три произведения: Иоганн Себастьян Бах - "Фуга де мажор", Марк Фрадкин - "Песня о любви", Юрий Гаврилов - "Скорый поезд". Сложно записываться. Потому что сыграл один раз и чуть-чуть неправильно. А хочется еще и еще лучше. Вот так происходит. С мамой смотрели. Я не ожидал, что будет первое место", - рассказал Радмир.



Преподаватель юного баяниста - лауреат международных музыкальных конкурсов Руслан Тураев. Он переехал в Астану из Семея шесть лет назад. Родители Радмира, понимая, что юному музыканту будет сложно без своего учителя, тоже приняли решение переехать в столицу. Они поддержали выбор сына и отдали его в школу-интернат для одаренных детей при Казахском национальном университете искусств.

"Мой дедушка играл на многих инструментах. Но больше всего любил на гармони играть. Поэтому родители решили попробовать отдать меня на гармонь. Руслан Александрович взял меня по гармони. Когда сюда переехали, здесь не было гармони, я перешел на баян", - рассказал Радмир.

Сейчас юный музыкант вместе со своим учителем готовится к республиканскому конкурсу "Астана Мерей". А в декабре они будут защищать честь Казахстана на международном конкурсе в Барнауле.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699882680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: необходим серьезный рост производительности МСБ
- Алихан Смаилов встретился с победителями и призерами IV Азиатских Пара игр
- Государственный советник встретился с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ
- Проекты Бюджетного кодекса и закона о защите прав потребителей обсудили в Общественной палате
- Строительство нового завода Kia в Казахстане: компания впервые финансирует такой проект за пределами Южной Кореи
- Казахстан принял участие во внеочередном Cаммите ОИС в Саудовской Аравии
- Война и тюркский мир
- Кадровые перестановки
- Костанайский регион развивает производство продуктов высокого передела
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  