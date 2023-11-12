11-летний казахстанец Радмир Хайбуллин стал лучшим в мире в игре на баяне

16:38 13.11.2023

11-летний казахстанец стал лучшим в мире в игре на баяне



11-летний казахстанец Радмир Хайбуллин стал лучшим в мире в игре на баяне. Юный музыкант занял первое место на международном онлайн-конкурсе "Трофей мира", который проходил во Франции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



"Трофей мира" - один из престижных конкурсов среди баянистов в мире. Он проводится ежегодно в разных странах вот уже больше 70 лет. По словам Радмира, конкуренция на конкурсе была высокая. Но сложнее всего для виртуоза было участвовать дистанционно.



"Конкурс был во Франции. Мы записывали видео, я играл три произведения: Иоганн Себастьян Бах - "Фуга де мажор", Марк Фрадкин - "Песня о любви", Юрий Гаврилов - "Скорый поезд". Сложно записываться. Потому что сыграл один раз и чуть-чуть неправильно. А хочется еще и еще лучше. Вот так происходит. С мамой смотрели. Я не ожидал, что будет первое место", - рассказал Радмир.







Преподаватель юного баяниста - лауреат международных музыкальных конкурсов Руслан Тураев. Он переехал в Астану из Семея шесть лет назад. Родители Радмира, понимая, что юному музыканту будет сложно без своего учителя, тоже приняли решение переехать в столицу. Они поддержали выбор сына и отдали его в школу-интернат для одаренных детей при Казахском национальном университете искусств.



"Мой дедушка играл на многих инструментах. Но больше всего любил на гармони играть. Поэтому родители решили попробовать отдать меня на гармонь. Руслан Александрович взял меня по гармони. Когда сюда переехали, здесь не было гармони, я перешел на баян", - рассказал Радмир.



Сейчас юный музыкант вместе со своим учителем готовится к республиканскому конкурсу "Астана Мерей". А в декабре они будут защищать честь Казахстана на международном конкурсе в Барнауле.