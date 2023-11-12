Генерал Жазыкбаев назначен заместителем начальника ГенШтаба КазАрмии

16:39 13.11.2023

Назначен заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил



Назначен заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство обороны.



Приказом министра обороны РК Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РК.



Генерал-майор Жазыкбаев в 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище (Россия) с отличием, в 2013 году Национальный университет обороны, в 2019 году – военную академию Генерального штаба ВС РФ.



Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК "Запад". Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Республике Ирак.



До назначения являлся командующим войсками регионального командования "Астана".



Награжден орденом "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.