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|Генерал Жазыкбаев назначен заместителем начальника ГенШтаба КазАрмии
16:39 13.11.2023
Назначен заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил
Назначен заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство обороны.
Приказом министра обороны РК Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РК.
Генерал-майор Жазыкбаев в 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище (Россия) с отличием, в 2013 году Национальный университет обороны, в 2019 году – военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК "Запад". Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Республике Ирак.
До назначения являлся командующим войсками регионального командования "Астана".
Награжден орденом "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.