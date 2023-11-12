Кыргыз Жамалбек Асылбек уулу - чемпион мира по самбо!

16:48 13.11.2023

Жамалбек Асылбек уулу - чемпион мира по самбо

12 ноя 2023



"Sport АКИpress" - Кыргызстанец Жамалбек Асылбек уулу стал чемпионом мира по самбо в Ереване (Армения).



