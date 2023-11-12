В бою в Газе погиб известный израильский кино-продюсер Матан Меир

16:53 13.11.2023

Продюсер израильского сериала Netflix про ЦАХАЛ погиб в боях в секторе Газа



Исполнительный продюсер израильского сериала про бойцов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "Фауда" Матан Меир погиб в боях в секторе Газа. Об этом сообщается в аккаунте сериала в соцсети Х (экс-Twitter).



"Мы с горечью сообщаем, что один из членов семьи "Фауда" Матан Меир погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью команды",- говорится в сообщении.



Матан Меир имел звание сержанта-майора, сражался в составе 697-го батальона 551-й бригады ЦАХАЛа. Он погиб в бою 10 ноября. По данным портала Ynet, он получил ранение при взрыве рядом с мечетью в Бейт-Хануне на севере Газы. Режиссеру было 38 лет.



Сериал "Фауда" (по-арабски "Хаос") - израильский телевизионный сериал от Netflix. Он рассказывает историю группы бойцов секретного контртеррористического подразделения ЦАХАЛа. Первый сезон снимали в 2014 году, во время очередного обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа, когда Израиль провел операцию "Нерушимая скала".



О попытках урегулирования конфликта - в материале "Ъ" "Терроризм подвергся резкому обсуждению".



Анастасия Ларина