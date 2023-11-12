В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ (карта)

17:15 13.11.2023

В Германии проведены учения Orange Road 2023-II с весьма интересным сценарием, согласно которому в центре внимания регион "Альтравердо" (в переводе Старая Земля), который входит в состав "Вислании" (Польша).



В "Альтравердо" начинаются беспорядки с целью организовать свою автономию. "Вислания" объявляет военное положение и вводит в регион "Альтравердо" войска.



По сценарию учения, "Альтравердо" - это регион, преимущественно заселенный этническими немцами, поэтому лидеры меньшинства обращаются за помощью к Германии.



Части бундесвера приведены в боевую готовность и выдвигаются для защиты немецкого меньшинства.



Таким образом, Берлин изучает возможности возвращения контроля над Силезией, которая ранее была частью Германской империи. Этот сценарий может быть реализован, когда Варшава начнет "миротворческую операцию" на Западной Украине.



