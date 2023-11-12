Сменившая рос-гражданство на казахстанское фигуристка Самоделкина обещает добыть медали

18:30 13.11.2023

"Все по плану" - Плющенко о смене гражданства Самоделкиной



Екатерина Гусакова



Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в ответ на вопрос о смене спортивного гражданства своей ученицы Софьи Самоделкиной заявил, что у них все идет своим чередом.



В августе 16-летняя Самоделкина сменила спортивное гражданство и теперь намерена выступать за Казахстан. Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что Самоделкина получила гражданство Казахстана в общем порядке.



- Что сейчас с Софьей Самоделкиной?



- Все по плану. Со всеми спортсменами у нас все идет по плану.



- Смена гражданства тоже по плану?



- Все по плану. Все хорошо, - передает слова Плющенко корреспондент "Матч ТВ".



Самоделкина - серебряный призер Гран-при среди юниоров в Словении, серебряный призер Первенства России среди юниоров.



