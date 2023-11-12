 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сменившая рос-гражданство на казахстанское фигуристка Самоделкина обещает добыть медали
18:30 13.11.2023

"Все по плану" - Плющенко о смене гражданства Самоделкиной

Екатерина Гусакова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в ответ на вопрос о смене спортивного гражданства своей ученицы Софьи Самоделкиной заявил, что у них все идет своим чередом.

В августе 16-летняя Самоделкина сменила спортивное гражданство и теперь намерена выступать за Казахстан. Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что Самоделкина получила гражданство Казахстана в общем порядке.

- Что сейчас с Софьей Самоделкиной?

- Все по плану. Со всеми спортсменами у нас все идет по плану.

- Смена гражданства тоже по плану?

- Все по плану. Все хорошо, - передает слова Плющенко корреспондент "Матч ТВ".

Самоделкина - серебряный призер Гран-при среди юниоров в Словении, серебряный призер Первенства России среди юниоров.

Источник - matchtv.ru
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